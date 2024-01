Con la presentación del Ejecutivo de las “reformas" enviadas al Congreso se generaron una catarata de opiniones, comentarios, de opinólogos, politólogos, ”periodistas” especializados, charlatanes y voceros del poder real.

Lo que consiguen es distraer, confundir, mentir, mientras avanzan con esta ofensiva brutal para eliminar la democracia, o sea la democracia que los poderosos tienen para asegurarse la dominación.

Cualquier cacatua opina y da clase de constitucionalismo y derecho, y a la vez no se dice la verdad de la milanesa (al decir de una estadista muy conocida), se oculta el verdadero rol que viene a jugar semejante atropello institucional.

La verdad es que vienen por todo, vienen contra las mayorías, quieren terminar la destrucción iniciada por la dictadura, el menemato y el macrismo, quieren liquidar todas las conquistas y derechos adquiridos en años de lucha.

El poder real, los intereses poderosos concentrados de un puñado de ricachones y explotadores nacionales, junto a los fondos buitres y los intereses económico-financieros especuladores globales necesitan apoderarse de nuestras riquezas y destruirnos como Nación.

Casualmente, la gran mayoría de los derechos adquiridos en años de lucha fueron conquistas impulsadas en general por el peronismo y otros sectores nacionales. Hasta hoy no habian podido eliminarlos, hoy creen estar en condiciones y vienen a arrasar con todo lo que sea algun beneficio para los sectores populares, trabajadores, de la economía popular, desocupados, sectores medios, pequeños y medianos empresarios nacionales, etc, etc.

Quieren terminar con el peronismo y las mayorías populares, para eso deben asaltar el sistema democratico que ya no les resulta efectivo y pretenden refundar la Nación desde la desigualdad, la explotación y el saqueo.

Los sectores politicos que sientan estas cosas deben reaccionar frontalemente ante este artero ataque del poder concentrado. No son nuestros adversarios, son los enemigos de la mayoría del pueblo. A los enemigos hay que tratarlos y enfrentarlos como lo que son.

Los 30000 desparecidos, miles de torturados, exiliados, perseguidos, reprimidos, presos, que han muerto todos estos años han sido víctimas de estas bestias que hoy quieren borrar nuestra historia.

Solamente reaccionando unidos, organizando y movilizando ordenadamente a los sectores afectados, que son la mayoría de los argentinos, pondremos una barrera y evitaremos esta catástrofe en curso.

Ni tibios, ni blandengues, ni conciliadores ni especuladores, hay que accionar unidos ya, en estas circunstancias es el deber que interpela a quienes se dignen a defender a la patria ante semejante peligro.

Héctor Marinángeli