El piloto oficial de KTM Argentina, el tucumano José Maria Mercado, ha sido reconocido por la prensa especializada como el “Mejor piloto en 2023”, por sus logros durante el año, sumado a sus atributos de perseverancia y excelencia en el deporte del motociclismo.

El motociclismo ha sido testigo de la destacada performance de “Josema” Mercado en el 2023, entre las que presenta la reciente coronación como bicampeón de la Copa AMD Enduro Classics Series Clase Oro Nacional, celebrada en el departamento Malargüe de la provincia de Mendoza. A su vez, durante el pasado año logró un subcampeonato argentino Seniors A; y ganador general del Desafío del Indio y el Rally Transmontaña. Además, formó parte del equipo de la Selección Argentina, en la categoría Junior Trophy, que participó de la 97ª edición del FIM International Six Days of Enduro (ISDE) Argentina 2023, el pasado Noviembre en la provincia de San Juan, en el cual ocupó el cuarto puesto representando a Argentina por equipo y la posición 26º E2 individual.

Como piloto de KTM, el tucumano ha demostrado una destreza excepcional y un compromiso inquebrantable con este deporte, consolidándose como una figura emblemática en la escena del enduro. Su ascenso como mejor piloto en 2023 es el fruto de años de sacrificio, entrenamiento riguroso y una mentalidad enfocada en la excelencia. José Maria Mercado, con tan sólo 23 años, ya cuenta en su haber con dos victorias en el Rally Transmontaña, dos Campeonatos Transvelazcos, un Suns Race, tres Campeonatos Tucumanos, medalla de oro en el Enduro Classic Series y dos Campeonatos Argentinos.

KTM ha sido una aliada fundamental en el camino hacia el éxito de “Josema”. Con un importante apoyo a pilotos de élite y un compromiso con la innovación y el rendimiento, KTM ha brindado al piloto tucumano las herramientas y la plataforma necesarias para alcanzar su máximo potencial en todas las competencias que se presentó. “Josema”, en 2023, corrió con una KTM 350 EXC-F, y fue apoyado por KTM Argentina y su concesionario oficial, KTM Tucumán.

Grupo Simpa S.A. es representante local de las marcas del Grupo KTM en Argentina (KTM, Husqvarna Motorcycles y GasGas) cuyos diferentes modelos se producen en la Planta Industrial de 10.000 m2 que el Grupo posee en la localidad de Campana.