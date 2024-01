El gobernador Maximiliano Pullaro vinculó ayer los hechos delictivos en los que hay involucrados adolescentes con la injerencia del Estado en materia social. Consideró que las políticas desarrolladas tienen que reforzarse para promover alternativas para los más jóvenes, que -como planteó el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni-, son blanco de las organizaciones delictivas. Las declaraciones tienen que ver con la detención de dos adolescentes por arrojar una molotov a un colectivo el sábado pasado, donde además se secuestraron notas con amenazas para Cococcioni. “Lamento profundamente la perforación que ha sucedido en los últimos años de las organizaciones criminales sobre menores de edad, no es nuevo que captan menores por la impunidad que genera la comisión de sus delitos”, dijo el mandatario provincial en Radio2. Para Pullaro, "indudablemente, lo que marca esto es que el Estado tiene que ir más allá, no solo controlar a los presos que están en el Servicio Penitenciario, en segundo término tener la capacidad de tener la Policía trabajando en calle, el reordenamiento de la Policía de Investigaciones para la persecución de las organizaciones complejas pero, en tercer término, la contención. Que un chico de 12, 13 o 14 años cometa un delito violento habla claramente de que el Estado tiene que contener y darle una perspectiva de vida diferente que no se la está dando”.