La delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción manifestó su preocupación ante la falta de respuestas del gobierno nacional, respecto a la continuidad de las obras públicas en marcha en la provincia. Rubén Llenas, gerente del organismo, confirmó a Rosario/12 que son 188 las obras en ejecución con fondos nacionales, algunas que continúan trabajando a un menor ritmo y otras que directamente se paralizaron. “Necesitamos certidumbre sobre cómo las van a seguir haciendo”, sostuvo. En tanto, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, cuestionó la falta de mantenimiento de las rutas y adelantó que la gestión iniciará esta semana un plan de obras de bacheo en la previa de la temporada de cosecha gruesa. “Vamos a estar permanentemente gestionando y pidiendo que el gobierno nacional haga su parte”, aseguró en conferencia de prensa.

El anuncio de “obra pública cero” por parte del gobierno nacional comienza a tener su impacto en la provincia. Desde la Cámara Argentina de la Construcción expresaron la incertidumbre que genera en el sector el futuro de las 188 obras nacionales en desarrollo de la provincia, de las cuales unas 30 corresponden al Gran Rosario. Pero la problemática se extiende en las 2.400 obras que se encuentran en desarrollo a lo largo y ancho del país. Hasta el momento los pedidos de audiencia solicitados al gobierno nacional no prosperaron y el contexto es incierto.

“Al 30 de noviembre eran exactamente 188 las obras en ejecución, que es muchísimo. Esos proyectos son los que representan la mayor preocupación en este momento y necesitamos certidumbre sobre cómo las van a seguir haciendo”, expresó Llenas. “Hay obras que se paralizaron y otras en que se está trabajando a un menor ritmo. Pero no hay obras que estén con el contrato perfecto”, añadió.

En ese marco, la situación empieza a sentirse en materia de despidos. La semana pasada, las empresas a cargo de las obras de ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas, en la ciudad de Santa Fe, anunciaron la paralización de la obra y el despido de 27 trabajadores. En la Cámara Argentina de la Construcción se encuentran a la espera de estadísticas actualizadas en torno a despidos, pero los últimos datos oficiales marcan una tendencia poco favorable para el sector.

“A octubre hay una baja de 15 mil obreros registrados en el país: de 445 mil obreros se pasó a 430 mil. Y creemos que en noviembre y diciembre eso va a seguir cayendo. Y eso da un parámetro de lo que se viene”, explicó el gerente del organismo. A nivel provincial la situación es similar: de 40 mil obreros registrados en Santa Fe se pasó a 38.600. “La obra pública trabaja con toda la formalidad. Es cierto que no todos están abocados a la obra pública, porque las empresas también realizan obra privada. Pero gran porcentaje de esos trabajadores está afectado a obra pública”, aclaró.

Rubén Llenas, gerente de la Cámara Argentina de la Construcción en Rosario.

Respecto a las obras correspondientes a Rosario y la región, Llenás aseguró que la reparación del Monumento a la Bandera está confirmada. Sin embargo, no hay certezas de lo que pueda pasar con el resto. “Lamentablemente el tercer carril de la autopista Rosario Buenos Aires no se empezó nunca y en las cascadas del Saladillo se suspendieron las obras, cuando se estaba haciendo ahí un trabajo de ingeniería muy importante”, expresó. Misma situación se vive en las obras del acueducto Gran Rosario, de la que no hubo más información sobre su estado de situación. “Está dentro de todos los problemas generales. A nivel nacional hay mucha incertidumbre”, sostuvo.

Por último, el dirigente señaló que con el gobierno provincial la relación es distinta. No solo mantienen “un excelente diálogo”, sino que realizaron distintos encuentros con las autoridades a cargo de la materia. No obstante, el panorama que avizoran es complejo: “Entendemos que va a ser muy difícil la situación para las empresas. Hay que tener en cuenta que el 95% de las empresas asociadas a la cámara son pymes con dificultades para soportar los vaivenes de los contratos. Esas empresas corren riesgo y estamos tratando de hacer todas las gestiones para pasar este mal momento y que se empiece a clarificar en la brevedad”.

Preocupación por las rutas

Este lunes el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, se refirió la situación de la obra pública y aseguró que continuarán las gestiones y reclamos ante el gobierno nacional, para que se hagan las obras de mantenimiento de las rutas nacionales en territorio santafesino. Según explicó en conferencia de prensa, recién la semana pasada lograron tener un interlocutor válido en ese aspecto, cuando se nombraron a las autoridades de Vialidad Nacional.

“En Santa Fe tenemos 2.800 kilómetros de rutas nacionales que pasan por Santa Fe en distintos tramos y tipos de ruta. Algunas están en estado realmente deplorable y todas están sin mantenimiento de servicios como el corte de pasto. Así que vamos a estar permanentemente gestionando y pidiendo que el gobierno nacional haga su parte”, expresó y agregó: “No queremos cargar las tintas con el gobierno de Milei, que hace un mes que está en funciones, pero tenemos que pedirles que las rutas nacionales hay que repararlas. El mantenimiento de una ruta nacional es una obligación legal del Estado que hay que cumplirla”.

Ante ese escenario, Enrico informó que esta semana la gestión iniciará “un bacheo en siete sectores distintos” de la provincia para tapar pozos, en la previa del comienzo del período de cosecha gruesa: “Después empezaremos con obras de repavimentación. Pero lo que necesitamos es que Nación nos acompañe con las rutas nacionales. Estamos dispuestos a colaborar como provincia, pero cada uno tiene que hacer lo suyo”.

Por último, el funcionario apuntó contra las anteriores gestiones, tanto nacional como provincial. “Son 289 obras que inició el gobierno anterior. De esas, el 21% más o menos avanzaba a buen ritmo. Estamos iniciando las gestiones ante el gobierno nacional para saber de a poco que es lo que van a ir continuando”, expresó y agregó: “Lo más urgente hoy es la seguridad vial de las miles de personas que suben a la ruta todos los días. Se van a venir dentro de dos meses los camiones a full y vamos a tener un problema importante, por eso la premura en que Nación nos ayude”.