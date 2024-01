El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para desmentir airadamente que en su mudanza de ayer a la Quinta de Olivos había llevado a sus perros. No le faltan problemas al gobierno del ultraderechista, pero cuando se trata de sus perros todo lo demás pareciera pasar a un segundo plano.

En relación a una información periodistica, afirmó que "es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras. Ninguno de mis perros está en Olivos. Sería bueno que el periodismo le dedique un poco más de tiempo a los graves problemas del país y a la necesidad de aprobar las reformas para evitar la crisis que heredamos y menos tiempo a cuestiones de índole privada", escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter).

El lunes por la noche había trascendido en un canal de noticias que los cuatro perros de raza mastín inglés ya estaban en Olivos junto al mandatario. Tras conocerse la desmentida de Milei, la periodista que había dado la información sostuvo que esos datos los había recibido de "alguien que trabaja en la Vocería" del Presidente.

Los ecos de este insólito cruce continuaron este martes por la mañana, cuando en su habitual conferencia de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni, sostuvo al respecto que "el único vocero oficial" era él.

Agregó: "Lo de ayer fue mentira. Lo aclaro a tono personal porque por supuesto se puso en riesgo mi trabajo, lo que yo represento que es la voz del Presidente, y me gustaría que no vuelva a ocurrir porque el único vocero soy yo".

Milei se mudó a Olivos a casi un mes de asumir como presidente. Allí residirá y tiene previsto también trabajar la mayor cantidad del tiempo, dado que visitará solo dos días a la semana la Casa Rosada.

La demora en trasladarse a Olivos según la respuesta que dio Milei fue que sus perros —o sus "hijos de cuatro patas", como prefiere llamarlos— no podían acompañarlo en Olivos, porque aun no estaban las condiciones para alojarlos. Sin embargo, ayer se mudó y los perros todavía no están en la Quinta.

El Presidente había insistido en que la mudanza quedaba condicionada a que sus mascotas estén bajo el mismo techo que él, y que para eso necesitaba que llegaran materiales importados para realizar la construcción de los caniles. Así que este lunes llegó Milei, pero el paradero de sus cuatro perros en una incógnita.