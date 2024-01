En 1985, "We Are the World" sacudió al mundo como un himno de solidaridad y generosidad. Ahora, "The Greatest Night in Pop" se prepara para llevar a los espectadores el detrás de cámara, revelando los detalles más fascinantes de la creación y grabación de esta icónica canción que reunió a artistas de la talla de Michael Jackson, Tina Turner y Bob Dylan, con el objetivo de recaudar fondos para combatir la hambruna en África.

El proyecto "USA for Africa", concebido por el compositor y activista Tom Belafonte y ejecutado con maestría por el manager Ken Kragen, marcó un hito en la música al convocar a algunas de las estrellas más brillantes de la industria.

A pesar de los desafíos y secretos que rodearon la grabación de "We Are the World", el casting, compuesto por leyendas como Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Diana Ross y más, logró recaudar la asombrosa suma de 147 millones de dólares.



Con "The Greatest Night in Pop" o "La mejor noche del pop" prometen sumergir al público en los momentos más intensos y reveladores de la historia de "We Are the World", un proyecto que trascendió la música y se convirtió en un símbolo de unidad y altruismo a nivel global.



El documental, dirigido por el talentoso Bao Nguyen, incluirá imágenes inéditas del proceso de grabación. Desde su estreno en Sundance el 19 de enero hasta su llegada a Netflix el 29 de enero, los fanáticos podrán sumergirse en la historia de cómo Michael Jackson, Lionel Richie, Tina Turner, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cyndi Lauper, entre otros, se unieron para formar parte de esta iniciativa sin precedentes.

¿Cómo será "The Greatest Night in Pop"?

La película explorará las tensiones y los momentos emotivos detrás de cámaras, destacando el papel fundamental que tuvo Bruce Springsteen en la convocatoria, cuando -según relató el manager Kragen- colaboró con los productores para poder retener a una banda de rock que no quería ir al estudio, a 24 horas de la grabación.

El ataque de pánico de Dylan y el apoyo a la causa de Springsteen, se revelan en este documental que estrena el 29 de enero en Netflix.

El documental también revelará los desafíos que tuvieron que sortear al trabajar junto a figuras tan icónicas como Diana Ross, Bob Dylan y Michael Jackson. Además se cuentan detalles sobre la ausencia de Prince y el pánico escénico de Dylan, capturado en imágenes incómodas, lo que suma condimentos a la compleja trama que llevó a crear esta obra maestra musical.

Además, se compartiran anécdotas sobre la complejidad de la sesión de fotos para la portada del sencillo, donde incluso Michael Jackson, a pesar de su estatus, se sintió abrumado por la presencia de otras superestrellas y se escondió varias horas en el baño.

Desde el 29 de enero en Netflix, la película revelará la montaña rusa que supuso escribir y grabar la innovadora canción que recaudaría millones para aliviar la hambruna en África, ganaría 2 premios Grammy y se convertiría en una sensación mundial.

