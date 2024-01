El gobierno provincial reiteró ayer su posición en la paritaria docente desde donde pretende resistir la actualización salarial que reclamará el gremio: un nivel de ausentismo de las maestras que le hace condicionar la política salarial. Y esta vez fue en boca del propio gobernador Maximiliano Pullaro, quien volvió sobre ese tópico que los sindicatos interpretan con alarma como la reinstalación del ítem de presentismo. Y la réplica vino contundente. Tanto desde Amsafé como desde Sadop, desmienten que los docentes en uso de licencia sean el 25% de la planta, tal como dijo el jefe del Ejecutivo. Lo acusan de tergiversar la realidad para formar opinión equivocada en la población para sacar rédito político en la negociación salarial. Y si no, empiezan a suponer que "quizás el gobierno quiere que la gente vaya a trabajar enferma, como ocurría cuando el presentismo estaba vigente y significaba descuentos de hasta el 40 por ciento del sueldo", respondieron los sindicatos santafesinos de la educación.

El gobernador echó nafta al fuego con sus declaraciones, que reforzaron la posición del Ejecutivo que ya el ministro de Educación, José Goity, definió la semana pasada, en la primera reunión de la paritaria.

Desde el arranque, el titular de la cartera educativa puso sobre la mesa de negociación que "por cada 100 pesos que pagamos de salario, 25 fueron a cubrir reemplazos. Es decir, que Santa Fe paga un 130% de masa salarial respecto de lo que necesitaría cubrir". Si bien aclaró que no considera que eso sea responsabilidad de los trabajadores, señaló que hay "más de 7000 docentes que no tienen carpetas médicas y eso es una responsabilidad nuestra y vamos a trabajar sobre eso, el control del ausentismo", avisó.

Y ayer Pullaro volvió sobre ese punto y lo relacionó directo con una limitación a la hora de planificar la actualización salarial del plantel docente.

"Nadie resiste con un 32% de ausentismo. El 25% de los recursos se usó para pagar reemplazos”, señaló ayer en rueda de prensa a la que convocó para desarrollar un balance de su primer mes de gestión en la Casa Gris.

Desde el ámbito gremial, lo interpretaron como una chicana fácil de desarmar.

"Es demasiado torpe el gobierno si quiere condicionar la discusión salarial con ese planteo. No quieren hablar de presentismo, sino de un incentivo para que los compañeros reduzcan la cantidad de licencias. Estamos en contra de ese planteo", señaló Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafé.

"Discutamos cómo está compuesto ese supuesto 30% de ausentismo. Porque adentro hay compañeros con enfermedades terminales, embarazos, accidentes laborales, licencias por enfermedad, producidas en parte por malas condiciones de trabajo, escuelas rurales con problemas oncológicos por la exposición a agrotóxicos", enumeró.

Y además, reemplazos propios de la dinámica del sistema educativo. "No dicen que también muchos reemplazan a compañeros y compañeras que asumen cargos directivos en las escuelas. Cada escuela de Santa Fe tiene 1 o 2 reemplazos por esta causa. Eso no es ausentismo, son suplencias normales. El gobierno manipula el dato", indicó Juncos.

En el mismo sentido replicó Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario, sindicato de los docentes de escuelas privadas. "Tiran el dato de que 100 mil millones de pesos se van en reemplazos, el 33% de la masa salarial, pero eso no es ausentismo. Ahí dentro hay un reemplazo de una docente que asumió como directora. Los cargos del Ministerio se sacan de las escuelas, y eso también se reemplaza. Entonces, el dato es tramposo, inflado", cargó.

"Si creemos que el problema para invertir en educación son los reemplazos, es no entender el sistema educativo y estamos en un problema grave. Es lindo tener una escuela por pueblo, pero si entramos en la ecuación de cuál es viable y cuál no, se cierra y ahí sí, será el modelo Milei al palo", advirtió Lucero.

"Los climas de época pasan y nosotros vamos a seguir estando acá. No es el primer gobierno de derecha que nos toca. Luego cambia el viento y los gobernantes cambian de opinión. Estos hacían bandera por haber suprimido el presentismo docente con Binner. No se puede ser progresista ayer, y hoy ser de derecha. Es el viejo sueño de los gobiernos de disciplinar a los gremios. El presentismo para el docente es mala palabra, porque implicó que la gente iba a trabajar enferma, o dejaba a sus hijos enfermos en casa para no perder 30 o 40% del sueldo", disparó el titular de Sadop.

Juncos desafió entonces a que el Estado mejore el control. "Para todos esos casos que suponen, hay auditorías médicas. Mejoren la prevención y el control, el seguimiento, eso estaría bien para asegurarse de que no haya abusos. Pero ojo que hay licencias por derechos adquiridos: por embarazo, por estudiar una carrera universitaria. Si no, planteen directamente que de fondo quieren recortar derechos", apretó el dirigente de Amsafé.

La paritaria, en tanto, transita en estos días por discusiones de índole técnica. Todavía no llegaron al tironeo por el aumento salarial. Lo que sí antepusieron los sindicatos (también están UDA y Amet) es que se cumpla con la cláusula gatillo pendiente de la paritaria 2023. Estiman que por la inflación de diciembre y el acumulado de arrastre, debería aplicarse una actualización de 55% para el sueldo de enero, y de allí en adelante discutir la política salarial para 2024. Un round que empezará a librarse en la segunda quincena de enero. Y todavía faltará un mes para el 26 de febrero, fecha propuesta para el inicio del ciclo lectivo.