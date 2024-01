A través de la visión de una joven periodista alemana instalada en Buenos Aires y los archivos de su juicio en Jerusalén, el documental El vecino alemán, escrito y dirigido por Rosario Cervio y Martín Liji, muestra los últimos años de vida del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en Argentina. Aquel que logró exiliarse en 1950 declarará justo antes de su ejecución: “¡Que viva Alemania! ¡Que viva Austria! ¡Que viva Argentina! Son los países con los cuales me sentí más conectado y que no olvidaré". Esta joven intenta reconstruir la historia para poder construir la suya propia, que no es otra cosa que su subjetividad, su identidad, su autonomía. (Hoy, a las 12 por el Canal Cine.ar TV)