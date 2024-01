DOMINGO 14

CINE

Verano de aventuras Lumiton propone una selección de películas para todas las edades. Hoy podrá verse Wallace & Gromit: La batalla de los vegetales. Se acerca el Concurso Anual de Verduras Gigantes y se desata una auténtica “vegetalmanía” en el pueblo. Los dos amigos, tan emprendedores como siempre, se están haciendo de oro con su nuevo invento, el sistema “Anti-Pesto”, una forma de controlar a los conejos que intentan invadir los preciados huertos. De pronto, todo se viene abajo cuando una enorme y voraz “bestia” empieza a aterrorizar al vecindario, atacando los huertos de noche y destrozándolo todo a su paso.

A las 17, en el Centro Cultural Munro, Vélez Sarsfield 4650, Munro. Gratis.

Las formas de la noche Vuelve a salas el documental sobre la vida de Roberto “Polaco” Goyeneche. La película narra la historia de uno de los máximos exponentes del tango argentino, quien supo conquistar a un amplio público con su extraordinaria e irrepetible voz. El material de archivo hasta ahora desconocido –proporcionado por familiares y amigos– consta de imágenes caseras, grabaciones inéditas y entrevistas.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

TEATRO

Del otro lado Dos historias que parecen no tener conexión. Dos universos que parecen no tener más vínculo que una relación de servicio. Ambos relatos y sus protagonistas están atravesados por diversas crisis. Parejas apunto de volar por el aire, mujeres empoderadas que no se comen ninguna, hombres ricos en dilema existencial, mientras un pibe del interior se marea encandilado por la gran ciudad y un joven mozo la ve pasar y la padece, entre cliente y cliente. La nueva comedia de Damián Kepel, invita, entre copa y copa, a sumergirse en un mundo atravesado por la desigualdad, los vínculos líquidos y la violencia latente. Cualquier similitud con la realidad es pura casualidad. Actúan: Teresita Rellihan, Matías Hynes, Diego Leske, Tomás Raimondi, Florencia Sacchi y Augusto Álvarez.

A las 19, en el Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. Entrada: desde $9500.

ETCÉTERA

Mover la lengua “El amor son mis amigas sosteniéndome en pie”, dice Tomás Litta, y este evento lo confirma. Llegó el ansiado enero, les amigues y el vermú. En este encuentro se va a hablar de eso: las amistades. Los presentes se juntaron con la Editorial Santos Locos para charlar sobre el papel de les amigues en el arte. Para ello invitan también a Mariana Palumbo, socióloga e investigadora, que tendrá el gusto de entrevistar a lxs panelistas. Luego, el ritual: danza, poesía y baile per tutti. Leen y disertan: Walter Lezcano, Martina Cruz y Tuti Curani. Bailan y disertan: Mariela Puyol, Joy Yeguaza y Sol Figueroa.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $4000.

MÚSICA

Cedrón + Frascoli Tata Cedrón y Daniel Frascoli presentan Te llevo en el barco de mi corazón, un concierto que reúne clásicos del repertorio de la canción popular argentina y algunos del repertorio cedroniano, tocados en dúo de guitarras, formato íntimo que le permite recorrer y rescatar inéditos de su inmensa obra y piezas tradicionales.

A las 20, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $7000.

LUNES 15

TEATRO

Muerde A René lo abandonaron en el taller familiar cuando tenía diez años. Desde ese momento: ¿Cuánto tiempo pasó? Eso no lo puede saber. Ahora está manchado de sangre y no entiende por qué. Intenta controlar sus pensamientos, pero las palabras aúllan, golpean y perforan, como un clavo a la madera o los dientes a la carne. Sangre. Aserrín. Ladridos. Sus pensamientos se desatan sin vuelta atrás. Muerde es un thriller en solitario, casi policial, en el que René intentará averiguar de dónde vienen sus heridas; mientras Rosa, y su pasado lo acechan en todo lo que calló. Dirigida por Francisco Lumerman. Con Luciano Cáceres.

A las 22, en Chauvin Teatro, San Luis 2849, Mar del Plata. Entrada: desde $7000.

El amateur Se reestrena la obra emblemática de Mauricio Dayub. El Pájaro y Lopecito, sus protagonistas, logran encontrar un objetivo común y arriesgan todo lo que tienen para lograrlo. Juntos producen un milagro: que el sueño de uno se transforme en el sueño del otro. La amistad, la pasión y dar la vida sin esperar nada a cambio. Esa es la esencia de El amateur. Con Mauricio Dayub y Gustavo Luppi. Dirección: Luis Romero.

A las 21, en el Teatro Atlas, Av. Luro y Corrientes, Mar del Plata. Entrada: desde $1200.

ETCÉTERA

Universos sonoros Alan Courtis es uno de los fundadores del grupo Reynols. Este verano, ofrece una actividad participativa basada en ejercicios para expandir las potencialidades sonoras de diferentes espacios del Moderno. No es necesario tener conocimientos musicales para ser parte. Orientado al público general. Taller con adaptaciones para personas con discapacidad.

De 11.30 a 13, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Gratis (con inscripción previa).

CINE

Galasso Se estrena el nuevo documental de Federico Sosa (Yo sé lo que envenena). La película está centrada en la figura de Norberto Galasso, historiador y referente del pensamiento nacional. Militante desde los años ‘60 y sin dejar de luchar hasta la actualidad. Biógrafo de Jauretche, Hernández Arregui, Scalabrini Ortiz entre otros, como ellos dejó de lado su vocación literaria y poética para volcarse a la investigación y difusión de las ideas nacionales. Su obra de más de 70 libros está direccionada a modificar una matriz de pensamiento en la cual desnuda y denuncia las falacias de la cultura colonial.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

Carlos Gesell Puede verse la obra de la cineasta Marina Zeising. La película reconstruye la vida y obra del fundador de la ciudad costera a través del testimonio de su hija Rosemarie, fallecida en diciembre de 2021, quien participó del rodaje.

A las 15.50, en Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

ARTE

Formas y colores Puede visitarse la exposición que reúne casi 100 piezas arqueológicas originales pertenecientes a la Italia Prerromana (entre el siglo IV y el siglo II a.C.). Una excelente oportunidad para ver y conocer en vivo estas piezas que conforman un patrimonio histórico invaluable de la cultura daunia.

De lunes a jueves, en el Istituto Italiano di Cultura de Bs As, Marcelo T. de Alvear 1119. Gratis.

MARTES 16

ARTE

¡Laira, laila! Cuenta el texto de sala de Nicolás Cuello sobre la muestra de Antonio Villa: en sus últimas piezas teatrales, como Malviaje, comenzaba a ceder ante su inevitable pulsión por devenir-afuera de la estabilidad del lenguaje dramático. Pero la escucha arriesgada a estos deseos por flanquear su lengua, creó las condiciones para una investigación que le permitió dar un salto hacia el campo del arte, sirviéndose de las condiciones de expresión que habilitaba la performance para expandir el saber teatral hacia otras formas de aparición de su pregunta por las fronteras entre el cuerpo, la ficción y la realidad.

Hasta el 18 de febrero, en Constitución, Del Valle Iberlucea 1140. Gratis.

Verano Se presenta una muestra colectiva en donde se presentarán trabajos recientes y obras inéditas de las y los artistas que forman parte de la galería. Pinturas, dibujos, fotografías, objetos escultóricos, collages, textiles y videos que toman la sala principal y el espacio Qubo para acercarnos a trabajos, en su mayoría jamás mostrados, de nuestro staff. Exponen Alejandro Pasquale, Ana Clara Soler, Cartón Pintado, Ezequiel Montero Swinnen, Franco Fasoli, Guadalupe Ortega Blasco, Hernán Soriano, Julia Sbriller & Joaquín Wall, Jorge Pomar, Manuel A. Fernández, Nina Kovensky, Pabli Stein y Valentina Ansaldi.

Curaduría de Catalina Arango y Renata Sánchez.

De martes a viernes de 15 a 20, en Quimera Galería, Güemes 4474. Gratis.

Ojos blindados Puede recorrerse una muestra del trabajo realizado durante diez años del Taller de Diseño que se dicta en el Centro Universitario Devoto, Unidad Penal Nº 2. Allí, los estudiantes cuentan con escasos recursos materiales: hojas, marcadores, lápices, pinturas y papel. Sin software, ni familias tipográficas, sin Internet ni formación previa en diseño, realizan afiches y fanzines que documentan su propia visión sobre la Educación, el Trabajo, la Vivienda, la Salud, la Justicia y la Libertad.

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Javier Madrazo Este show ofrece un rango dinámico y cambiante de paisajes sonoros a través de una estética marcada por el jazz y la búsqueda individual de Javier Madrazo como compositor. Ya con dos discos grabados (Interior y Caminos), continúa en la línea de sus discos, buscando distintos momentos y atmósferas a lo largo del espectáculo con nueva música original compuesta este último año en Nueva York. Los músicos que lo acompañan en esta ocasión son Oscar Giunta en batería, Javier Burin Heras en piano, Matt Dwonszyk y Sergio Wagner en trompeta.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $5000.

CINE

La invitada Continúa en cartel la película de Facundo Escudero Salinas (Fragmentada). Con Catalina Magliocchi, Fiorella Indelicato y Moro Anghileri. Ana, una joven huérfana, se muda junto a su única amiga a la casa del lago de su madre. Allí, la ambición del padre de la familia por adueñarse de los terrenos del lugar despertará un antiguo culto pagano que verá a Ana como su única opción para proteger el lugar.

A las 12.30 y 20.10, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

MIÉRCOLES 17

TEATRO

El corazón del daño En un esperado regreso a los escenarios argentinos, se estrena una nueva obra con Marilú Marini. La actriz desplegará un monólogo que viaja desde lo íntimo a lo artístico para hablarnos de las relaciones materno-filiales. Esta adaptación de la novela de María Negroni es un ajuste de cuentas de una hija con una madre desesperada y desesperante; el desmontaje de una vida que va de la simbiosis al enfrentamiento, de la huida de la casa familiar a la clandestinidad revolucionaria y de la migración al descubrimiento de sí misma a través de la escritura. dirigida por Alejandro Tantanian.

A las 20, en el Teatro Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $14000.

CINE

Peña sin cadenas Para quien no sepa, el asunto es así: todos los miércoles Fernando Martín Peña proyectará dos películas en fílmico en Hasta Trilce. Nunca se sabrá de antemano de qué películas se trata si es que no asisten a la proyección. Dos películas sorpresa. Calidad garantizada. ¡Alegría sin fin! El público deposita su fe e intriga en las elecciones (aleatorias pero no poco interesantes) de quién muy posiblemente sea la persona que más sabe de cine en Argentina, y más allá también. El ciclo lleva varios años realizándose en este cálido espacio que cuenta con teatro y bar propio, donde se puede consumir antes de ingresar a la sala.

A las 19 y a las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entradas: desde $1500.

Rose Se estrena la película de Aurélie Saada, con Françoise Fabian y Aure Atika. A los 78 años Rose acaba de perder a su amado marido. Cuando su duelo da paso a un poderoso impulso por vivir su vida haciéndole ver que todavía puede redefinirse como mujer, todo el equilibrio familiar se descompone.

A las 17.30 y 21.20, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $1500.

MÚSICA

Spoonful Se presenta un cuarteto compuesto por músicos experimentados de blues de la vibrante escena porteña. Su propuesta musical abraza los característicos sonidos del blues de Chicago, mientras audazmente se aventura en los matices del blues-jazz. Este talentoso grupo ofrece una experiencia única al explorar y fusionar estos géneros, brindando una interpretación cautivadora que captura la esencia y la riqueza de las tradiciones musicales del blues en cada nota. El grupo está dirigido por Alberto García, que en la formación de Spoonful asume roles tanto en la voz como en la guitarra líder. Completando el cuarteto se encuentran Matías Salomon en la guitarra, Mauro Ceriello en el bajo y Daniel Demaría en la batería.

A las 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $6500.

Ferreirós + Cúneo Lali Ferreirós y Penélope Cúneo se unen para estrenar nuevo formato a dúo, en el que fusionarán e interpretarán versiones de clásicos del jazz, algunos temas R&B, y también canciones de su autoría, acompañadas por Patricio Lema en piano.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $3000.

JUEVES 18

MÚSICA

Taichu El Parador Konex abre con una fecha bien intensa. La reina de plataformas acrílicas y embajadora de su propio subgénero musical (el hotcore) comparte canciones de uno de los discos más celebrados en 2023, Rawr. Su metamorfosis fue salvaje: de la chica de trenzas a la que destroza una torta con una motosierra, la que graba con Lito Vitale y encanta con su destreza vocal para abrir Muerte en el agua, de Ill Quentin a olvidarse cómo se usan los pantalones. Nada de esto es contradictorio para alguien que sabe dónde ubicarse para buscar quién ser. La acompañan en el escenario Estratosfera y la DJ y productora Tayhana.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $10000.

Mora y los Metegoles Son un grupo de amigos que ha hecho de la experimentación, la búsqueda abierta y azarosa de estilos, el juego musical despojado de prejuicios y la cercanía con su público un sello de autoría. Los tres metegoles que acompañan a Mora (Joaquín Millón, bajista y saxofonista, Lautaro Osacar, batero, y Narf Álvarez, guitarra) completan lo que su líder entiende como "no más que una exploración constante en un espacio muy íntimo". Como parte del ciclo Llame Ya que organiza Niceto, la banda platense de indie rock compartirá la noche con Fonso, Isla Mujeres y Ale Cares y Los Magos Farciar.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $4500.

Festival de verano Las No Me Toques poblaron los escenarios de Capital y Gran Buenos Aires del más exquisito punk, ese que arma un pogo tremendo e inolvidable, con letras pegadizas y bien pesadas sobre el devenir de la existencia. Su estética es la de muñecas enojadas, gritando sus verdades de corazones rotos. Pero aseguran que sus recitales son totalmente seguros y una fiesta para encontrarse. Esta noche se presentarán con Todas Las Anteriores y Ying Yaang’s.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada. $3000.

ARTE

La mano que baila Dice el texto de la propia artista Dana Ferraro: “Estas pinturas nacieron al lado de un río. Llevé a Córdoba mi set de acuarelas y una libreta de esas que entran en el bolsillo. Haciendo equilibrio con las cosas sobre las piedras empecé a pintar en un fluir de movimientos, una coreografía que la mano aprendió a bailar. El sonido de estas acuarelas es el del río que sigue y sigue. Son pulsos, cada forma propone su propio tiempo, cada marca y cada espacio en blanco. El río existe porque surca su propio cauce, sin él se escurre y empantana”.

En Galería Grasa, de martes a viernes de 14 a 19 y sábados de 12 a 18, Santos Dumont 3703. Gratis.

ETCÉTERA

Coincidir 2024 Se lleva adelante en Ostende una propuesta de actividades culturales que celebran la coincidencia en el paisaje, el mar, la naturaleza, movilizadas por el deseo de alcanzar el bienestar en comunidad. Esta tarde la autora Claudia Piñeiro conversará con la periodista Hinde Pomeraniec sobre su último libro. Escribir un silencio reúne los numerosos textos publicados a lo largo de los años en distintos medios.

A las 19, en el Balneario del Viejo Hotel, Juan de Garay y Rambla Sud, Ostende. Gratis.

VIERNES 19

TEATRO

No hay banda Para superar un bloqueo creativo, un dramaturgo decide revisar en público el proceso de una obra trunca. Pero ¿Cualquier relato es ficción? ¿Dónde empieza una obra? ¿Cuándo termina? No hay banda propone revisar el proceso de creación y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación. Si el experimentador es quien se anima a salir del perímetro y dar un paso por fuera de su zona de seguridad o por los espacios ya probados por otros creadores, la última propuesta de Martín Flores Cárdenas es una oda a ese momento frágil, incierto y poderoso de la experimentación.

A las 20.30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: desde $2000.

Permitidos Se estrena la obra de Peto Menahem, basada en la película de Ariel Winograd. Actúan Mike Chouhy y Rocío Igarzábal. Camila y Mateo, una pareja de enamorados que comparten una profunda conexión, se ven envueltos en una encrucijada inesperada cuando, durante una cena con amigos, surgen las intrigantes conversaciones sobre los "permitidos". En un juego en apariencia inofensivo, ambos revelan quiénes son los famosos con los cuales podrían tener un encuentro permitido que diera rienda suelta a todas sus fantasías. Claro que, en sus vidas reales, eso sería imposible ya que esas personas son inalcanzables. ¿O no tanto?

A las 20.30, en el Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. Entrada: $14000.

ARTE

Ecología de seres Puede recorrerse una exhibición que se introduce en el laboratorio íntimo de Andrés Paredes, Lucila Gradín y María Silvia Corcuera para nutrirse de sus archivos y encontrar allí posibles respuestas ancestrales a cómo transitar las transformaciones del mundo contemporáneo. Por medio de sus obras, los artistas tienen el poder de traducir ideas y pensamientos provocando la conciencia y la reflexión en el espectador. Curaduría: Helena Ferronato.

Hasta el 16 de febrero, en Galería COTT, Juncal 3575. Gratis.

MÚSICA

Richard Coleman El artista argentino inicia la temporada 2024 con su show en formato unipersonal. Un recorrido electro-acústico de su repertorio con espacios de improvisación y experimentación sónica además de algunas novedades. Canciones de Fricción, Los 7 Delfines, sus co-autorías con Gustavo Cerati y Soda Stereo forman parte de esta propuesta, además de algún cover. Un show distinto y esperado.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $10000.

CINE

Apenas un delincuente El éxito de Los delincuentes es una buena excusa para recorrer algunos hitos del prolífico género negro argentino con un ciclo titulado Film Noir Criollo que organiza el Malba. El recorrido incluye la que quizá sea una de las películas más cercanas en espíritu al film de Moreno, dirigida por Hugo Fregonese. Un oficinista decide “salvarse” quedándose con el dinero de los sueldos de la empresa para disfrutarlo a la salida de la cárcel, pero el sufrimiento de su familia y la desconfianza que le tiene a su hermano le harán planear una fuga. Con Jorge Salcedo, Sebastián Chiola, Tito Alonso y Linda Lorena.

A las 23.30, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2000.

SÁBADO 20

MÚSICA

Juana Molina La artista argentina se presenta junto al percusionista Diego López de Arcaute. El nuevo año comenzó, para sorpresa de sus fans, con el anuncio de la reedición de su primer álbum, Rara (1996), que Juana volvió a grabar en 2023 junto a dos de los músicos de aquella formación, Mariano Dominguez y Javier Mattanó, completándolo con López de Arcaute en batería. Junto a los tres músicos Juana volverá a interpretar también algunas de las canciones que formaron parte de su debut discográfico, repertorio primigenio –cuyas composiciones datan entre 1986 y 1991–, y la cantante no revisitó en los últimos veinte años.

A las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $8000.

Poseidótica + Sur Oculto Ambas bandas se presentarán juntas para brindar un volado show audiovisual y un extenso setlist, repasando lo mejor de su repertorio. Poseidótica (foto), experimentados baluartes del sonido expansivo, estarán tocando varios temas de su aún inédito quinto álbum. Sur Oculto, legendario power trío oriundo de Córdoba conformado por bajo, batería y teclados, sigue presentando su último trabajo titulado IV con su formación actual que se caracteriza por dejar al público sin aliento con su lenguaje musical deforme, que atraviesa con miles de matices el funk, el rock progresivo, el jazz y el heavy metal, una banda única que en cada presentación sorprende con altas dosis de virtuosismo balanceada entre la sutileza y la brutalidad.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $3500.

Zambayonny El cantante argentino se presentará en Mar del Plata con un concierto muy especial donde repasará, solo con su guitarra, un recorrido por su discografía. Una gran oportunidad para redescubrir el talento y la lucidez de este referente ineludible de la cultura popular argentina.

A las 23, en El Argentino Bar, Chacabuco 3627, Mar del Plata. Entrada: $10000.

Leo Masliah El músico, compositor, escritor, humorista, y actor uruguayo se presenta en vivo con sus canciones.

A las 23, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $6000.

ARTE

Toca misterio Comienza un programa diseñado para acompañar propuestas artísticas multidisciplinarias el jardín del PROA. El programa consiste en un laboratorio de creación y un ciclo de presentaciones públicas. Hoy se podrá compartir la obra de Cecilia Argüello, quien cuenta: “A partir de la invitación recordé algo insólitamente olvidado: mi título de Bachiller Agrícola. Durante la secundaria estudié técnicas de agricultura: plantación, injertos, cultivos, diseño en parques y jardines. Me pregunté: ¿En dónde quedaron esas técnicas? ¿Se olvidaron? ¿Se transformaron? ¿Aún se encuentran en algún lado? Después del secundario vino la migración a la gran ciudad. Nunca más tuve acceso a un “espacio verde” en dónde desarrollar aquellas tareas, más que unas pocas plantas por los balcones en los que viví”.

A las 19, en Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 2073. Entrada: desde $500.

TEATRO

Muchacho de luna Una evocación del mundo lorquiano, a través de una selección de textos de su obra dramática, sus cartas y su música. Un recorrido emocional que profundiza tanto en sus logros artísticos como en sus frustraciones personales. Así puede reseñarse el unipersonal creado por Oscar Barney Finn y protagonizado por Paulo Brunetti.

A las 20, en el Palacio Noel, Suipacha 1422. Entrada: $5000.

