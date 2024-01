Central avanza en los trabajos de pretemporada en Uruguay pero con la ausencia de Jaminton Campaz. El colombiano reclama a Central y Gremio, dueños ahora de su pase, tener el contrato al día para volver a Arroyito. Ante la incertidumbre, Miguel Russo ayer afirmó: “No corre riesgo la continuidad de Campaz”. A la figura de los canayas se la espera la semana que viene en Uruguay para que se integre a los entrenamientos. La prioridad del técnico para los próximos refuerzos son un lateral por derecha y un delantero.

Central le compró a Gremio la mitad del pase de Campaz. Para que la operación se concrete resta que el jugador firme su nuevo contrato con Central. Y para eso el colombiano reclama una deuda que los brasileños tienen de su paso por el club en 2022. Campaz viene de tener el mejor año de su carrera, fue figura de Copa de la Liga con Central, pasó a ser el jugador mejor pago de los auriazules y por su gran momento es que cree en la oportunidad de presionar para que Gremio le pague la deuda, más aún porque los canayas pagan dos millones de dólares por la mitad de sus derechos económicos a los brasileños. Gremio, a su vez, le exige a Central que le abone la opción de compra que hizo ejecutar por la ficha de Campaz en diciembre pasado para así hacer frente a su deuda con el volante. Esta situación es la que hace que el jugador permanezca en Colombia, aunque Russo lo espera en las próximas horas en Uruguay: “No corre riesgo la continuidad de Campaz”, aseveró ayer el entrenador canaya desde el otro lado del charco.

Central juega esta tarde su primer amistoso (ver aparte) pero la atención de Russo descansa en la llegada de refuerzos, más allá de las contrataciones de Mauricio Martínez, Franco Ibarra y Agustín Bravo. El técnico quiere un lateral por derecha y entre los que interesan están Leonel Di Plácido y Nicolás Morgantini, ambos jugadores de Lanús. Mientras que para la ofensiva hay conversaciones para sumar a Gustavo Bou, quien tiene el pase en su poder y descartó su regreso a Racing.

En cuanto a la posible llegada de Angel Di María en julio, Russo expresó: "Yo no me arriesgo a decir si vuelve o no, el pensamiento es de él. Nuetra obligación es tener un club que esté en condiciones para tener a Di María y lo está. No solo porque es campeón, sino porque ahora tiene orden, buen manejo, ha mejorado canchas de entrenamiento y las instalaciones como corresponde". Di María tiene contrato con Benfica de Portugal por seis meses más y si regresa en julio podrá jugar los octavos de final de Copa Libertadores si el equipo clasifica.