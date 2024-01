Mientras que en Newell’s esperan por la firma de contrato con Ever Banega y el delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez, el refuerzo que tiene a disposición el técnico Mauricio Larriera es Franco Díaz. Y el ex Platense expresó ayer su satisfacción por su llegada al parque Independencia. “Es una gran oportunidad para mi carrera venir a Newell’s”, apuntó. El plantel leproso se encuentra de pretemporada en Uruguay y mañana jugará amistoso con Peñarol.

Díaz firmó por un año y llega para reemplazar a Iván Gómez, a quien no se le renovó el préstamo. El pase de Díaz pertenece a Vélez pero el año pasado jugó en Platense. Larriera lo piensa de titular en el once principal. “Es una oportunidad muy grande para mí jugar en Newell’s. Cuando me llamaron no lo pensé. Sé de la importancia de Newell’s en el fútbol argentino, un club que lo eligieron grandes jugadores a la largo de la historia, y eso me convenció para venir”, reconoció ayer Díaz. El primer refuerzo rojinegro no formó parte del amistoso el pasado miércoles ante River de Montevideo pero es probable que sume sus primeros minutos en el amistoso que mañana la Lepra jugará en Montevideo a las 22.15 frente a Peñarol.

La semana que viene el plantel volverá a entrenar en Bella Vista y se espera para esta ocasión las incorporaciones de Banega y Ramírez. El volante llegará con el pase en su poder, al tiempo que por el delantero de Nacional los rojinegros invertirán cuatro millones de dólares para comprar su pase y hacer frente a su contrato.