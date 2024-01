El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias en la Legislatura provincial con el propósito de tratar un proyecto de ley que permita la creación de una moneda propia para la provincia. Quintela fundamentó la necesidad de esta medida, señalando "el abandono de Nación" y la urgencia de contar con instrumentos financieros para afrontar la crítica situación económica.

El proyecto propuesto por Quintela se enmarca en la historia de La Rioja, recordando que la provincia emitió su propia moneda durante el mandato de Carlos Menem y en el año 2001. Según el gobernador, esta medida sería utilizada para pagar parte de los salarios de los empleados públicos mientras se normaliza la situación financiera.

Quintela describió el funcionamiento de la moneda, destacando un porcentaje en efectivo y otro en bonos. Estos bonos serían recibidos por la provincia para el pago de servicios, impuestos y tasas, mientras que se buscaría un acuerdo con la Cámara de Comercio para que los comercios acepten la moneda local como forma de pago.

En cuanto a la situación económica de los ciudadanos riojanos, Quintela la calificó como "desesperante" y expresó su preocupación por la falta de recursos que impide a la gente llegar a fin de mes. El gobernador afirmó: "Si antes no llegábamos a fin de mes, hoy no llegan a la finalización de la primera semana después del cobro. Pagan sus obligaciones y se quedan sin plata, van a comprar y no compran nada."

Además, Quintela confirmó un acuerdo de "recomposición salarial" con la policía local, explicando la dificultad de contar con recursos para cumplir con este compromiso: "No tenemos recursos. Pagamos en dos partes la recomposición salarial. Un 70% cuando corresponde y un 30% a mitad de mes. Fue una forma de arreglar."

La policia reclamó mejoras salariales y llegaron a un acuerdo con el Gobernador

El gobernador también hizo referencia a la deuda que la provincia mantiene con el Gobierno Nacional, cifrándola en $9.300 millones. Esta deuda se suma a las tensiones con el gobierno de Javier Milei, a quien acusa de prorrogar el Presupuesto del año pasado, provocando una inflación que licuó los fondos provinciales.

En este contexto, Quintela reveló que está en conversaciones con otros gobernadores para impulsar una nueva ley de coparticipación, señalando las limitaciones actuales en la distribución de impuestos. "Actualmente se reparte solamente el 31% de la coparticipación. No se distribuye el impuesto al cheque y el impuesto país tampoco. Lo mismo sucede con las retenciones por importación y exportación", detalló.

Con la creación de una moneda propia, La Rioja buscaría enfrentar la crisis económica de manera local, buscando soluciones ante la falta de recursos y el abandono financiero por parte del Gobierno Nacional. Quintela, al expresar su preocupación, concluyó: "No quiero que la gente nuestra se muera de hambre."