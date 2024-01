Con el propósito de reunir más de siete millones de dólares, Newell’s se desprende de Juan Sforza y Ramiro Sordo. El volante se irá a Vasco da Gama de Brasil y el delantero a Santos Laguna de México. Ambas negociaciones tiene como principal objetivo hacer frente a la compra del pase del goleador uruguayo Juan Ignacio Ramírez y al contrato que firmará Ever Banega. Las negociaciones por Sforza están avanzadas, mientras que por Sordo se espera la propuesta formal para interiorizar al jugador sobre el interés. En cuanto al plantel, esta noche el equipo de Mauricio Larriera juega amistoso en Uruguay con Peñarol.

La contratación de Ramírez por casi cuatro millones de dólares (entre compra de pase y contrato por cuatro años para el jugador) supone una inversión extraordinaria para los leprosos. Ese dinero no está disponible para pagar al contado. Y obliga a la dirigencia de Ignacio Astore a transferir a algunos de sus mejores juveniles. Sforza, de presente con la Selección Sub 23 que disputará el preolímpico en los próximos días, es el principal candidato a dejar el parque Independencia. Vasco da Gama ofrece cuatro millones de dólares por el jugador y el acuerdo entre los clubes está próximo a cerrarse. Pero luego faltará el arreglo del jugador con su nuevo club. River mostró interés por el volante pero en Núñez no quieren pagar lo que pretenden los leprosos. La venta de Sforza será suplida por Banega, quien acordó contrato por dos años para volver a Newell's. Banega llegará con el pase en su poder pero será el jugador mejor pago del plantel, al menos para la próxima temporada.

Los dólares que ingresarán por Sforza no serán suficientes para cubrir los nuevos contratos, tanto el de Ramírez como el de Banega. Por eso la directiva tiene intenciones de vender a Sordo a Santos Laguna de Méximo, en tanto se formalice la oferta de tres millones de dólares por el delantero. En este caso el club mexicano aún no dio el paso de formalizar la forma de pago por la transacción pero se espera que la misma se produzca en los próximos días. Sordo, por su parte, tendrá una oferta para firmar por tres años con el club.

El plantel, entre tanto, permanece en Uruguay, donde hoy a las 22.15 jugará partido amistoso con Peñarol en cancha de Defensor Sporting. El partido se emitirá por ESPN Premium y será el último encuentro que los rojinegros jugarán en Uruguay. El martes el plantel volverá a entrenar en Bella Vista para iniciar la preparación al debut en Copa de la Liga a fin de mes. En la ciudad, la Lepra jugará un amistoso el fin de semana que viene con rival aún a definir. Será el último de la pretemporada y allí el técnico uruguayo deberá elegir la alineación probable para jugar la primera fecha del torneo ante Central Córdoba. Para el estreno los únicos ausentes serán Sforza y Francisco González por jugar ambos el Preolímpico con el Sub 23 a partir del sábado en Venezuela.