¿Una Meredith Grey en cielo australiano? Royal Flying Doctor Service (estreno de este martes a las 22.55 por Sony Channel) calza perfecto dentro de la horma del drama hospitalario. Sí, es otro programa sobre médicos que hacen esfuerzos denodados, con amoríos, sacrificio y situaciones límite. Está encabezado por la doctora Eliza Harrod (Emma Hamilton), una inglesa que decide comenzar una nueva vida trabajando en Oceanía. Lo particular viene de aquello que le da el título a esta saga: el servicio de ambulancias aéreas que opera en la región conocida como "never never". Vale decir que las escenas en la sala de cirugía -o en pleno vuelo- se desmarcan por un realismo que dejaría boquiabierto al equipo de ER, Chicago Med o New Amsterdam. Es más, gran parte de los casos propios del género sucedieron en la realidad. “Es algo bastante único y típicamente australiano. Tenemos un desierto gigante y gente que vive en esos lugares remotos. No tienen acceso a ningún tipo de asistencia médica sino fuera por este proyecto. De hecho, filmamos en el mismo hangar donde ellos hacen su trabajo. Son héroes reales. No tienen idea de lo que les espera cada vez que atienden el teléfono. Como actriz es muy inspirador trabajar en un entorno así”, dice Hamilton entrevistada por Página/12.

-¿Por qué cree que el drama hospitalario es tan exitoso?

-Porque conectan con algo de la vida real. En este caso tratamos de ser muy auténticos con el retrato, tenemos muchos consejeros, nos pasamos horas ensayando para que todo sea preciso. Hay drama, algo de romance, subtramas, tensión y todo lo que atrae de este tipo de historias, pero tenemos una conexión con algo verdadero. Queremos compartir la experiencia de este servicio con la audiencia.

-Al principio Eliza Harrod luce como un pez fuera del agua, pero cuando está en la sala de operaciones no duda ni un segundo. ¿Cómo la definiría?

-Algo que me encanta es su modo de trabajo. En su vida personal es un poco torpe, viene de un divorcio complicado, y buscó refugio en lo más salvaje de Australia. Pero en lo relativo a lo profesional está super enfocada y pone al paciente por encima de todo. Amo poder interpretar a un personaje así.