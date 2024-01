Gremio de Brasil anunció la vuelta al club de Jaminton Campaz a pesar de que Central hizo uso de la opción de compra de la mitad de su ficha. Pero el jugador colombiano, a pesar de la citación que recibió para volver a Porto Alegre, no dejará Arroyito. Campaz tiene contrato acordado por dos años con los auriazules pero insiste en cobrar lo que le debe Gremio a su paso en 2022, situación que generó ayer dudas sobre su futuro. “Se le ofreció un contrato extraordinario, el mejor que podía pagar Central, lo aceptó y no dudamos que lo va a firmar”, explicó un colaborador del presidente Gonzalo Belloso. El conflicto demora la incorporación del jugador a la pretemporada auriazul.

Gremio de Brasil anunció ayer la vuelta de Campaz al equipo y generó sorpresa en Arroyito. “El Club Atlético Rosario Central ejecutó la compra del 50 por ciento de los derechos económicos del volante ofensivo Jaminton Campaz, según lo previsto en una opción en el contrato de préstamo del atacante. Sin embargo, el deportista y el club argentino no llegaron a un acuerdo sobre un nuevo contrato y, por tanto, Campaz regresa al Gremio, actual titular del vínculo federativo. El jugador será sometido a evaluaciones rutinarias y estará disponible para realizar trabajos de pretemporada a partir de este martes (por hoy)”, informó el club de Porto Alegre en sus redes sociales. Pero Campaz no se pronunció al respecto. Lo que quiere el volante colombiano es jugar en Central. Pero para firmar con los canayas no está dispuesto a resignar lo que Gremio le debe a su paso en 2022, algo más de 400 mil dólares.

Central le compró a Gremio la mitad de su pase en dos millones de dólares porque Campaz aprobó esa transacción y para darle garantías a los canayas rubricó un precontrato en Arroyito antes de irse de vacaciones. Por lo cual Central no está a riesgo de perder lo invertido por el colombiano ni tampoco al jugador. Lo que se discutía ayer entre Central y Campaz eran los números finales del vínculo y, por sobre todo, quién hace frente a las cargas impositivas del mismo. Es decir que a pesar de la estrategia de Gremio para recuperar al jugador y dilatar así lo que le debe desde hace más de un año, Campaz estará la semana que viene en la ciudad para sumarse a los entrenamientos en Arroyo Seco.

La dirigencia, además, elevó oferta para contratar al delantero uruguayo Abel Hernández, quien se quedó con el pase en su poder luego de jugar el año pasado en Peñarol. Hernández reconoció el interés de Central pero también tiene propuestas para ir a jugar a Turquía. En Arroyito esperan en las próximas horas la respuesta del delantero a la oferta que se le hizo. Algo similar sucede con Lautaro Blanco, de presente en Elche de España. El lateral zurdo tiene una oferta de los canayas, aunque económicamente es inferior a lo que gana por estos días en Europa. Blanco quiere volver a Central y hay conversaciones para llegar a un acuerdo con su contrato.