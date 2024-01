La subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires Soledad Martínez, junto al intendente de San Cayetano Miguel Gargaglione, encabezaron la inauguración de “Aguas del Pinar”, el nuevo complejo recreativo del Balneario de San Cayetano que cuenta con piletas y cascada artificial. Construido a través del Programa Provincial para el Desarrollo Local del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que otorgó un crédito blando de 30 millones de pesos para la construcción, este nuevo espacio busca diversificar la oferta turística de la provincia de Buenos Aires y potenciar la oferta de San Cayetano.



“La importancia de esta línea de trabajo que busca diversificar los productos turísticos a lo largo y a lo ancho de la Provincia. San Cayetano se muestra como uno de los destinos emergentes, con mucho potencial para crecer, así que ni bien tuvimos la posibilidad de alinear el Plan Provincial de Desarrollo nos pusimos a disposición para que logremos trabajar y poder ver hoy realizado este proyecto”, remarcó Martínez ante más de mil asistentes.

El intendente Gargaglione destacó que “lo más importante es pensar en el futuro y eso se hace transformando, con innovación, creatividad, pero por sobre todas las cosas tomando decisiones políticas como esta que estamos convencidos que significa un salto de calidad a nuestra villa balnearia. Tengo que agradecer enormemente haber sido escuchado por la subsecretaria Soledad Martínez, por el ministro Augusto Costa y por el gobernador Axel Kicillof. Aguas del Pinar es un sueño más que hemos cumplido y que nos hace mantener bien en alto el orgullo de ser sancayetanenses”.

En el acto estuvieron presentes los intendentes de General Madariaga Esteban Santoro, de Coronel Dorrego Juan Carlos Chalde y de Adolfo Gonzáles Chaves Lucía Gómez. Además, acompañaron la inauguración la diputada provincial Anahí Bilbao, el subsecretario de Obras Públicas de Balcarce Nicolás Álvarez, la secretaria de Coordinación de Lobería María Belén Goyhenespe, el secretario de Gobierno y Seguridad de Coronel Pringles Sergio Jackson, el ex intendente de Lobería Juan José Fioramonti, el ex intendente de Laprida, ex Senador y director de obra de Aguas del Pinar Alfredo Irigoin y el diácono Raúl Gardey.