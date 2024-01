FUCK ME

Por Lucas Gutiérrez

“¡Cogeme!” es el imperativo nombre de una obra que expone el cuerpo roto de una intérprete-autora-bailarina, quien se enfrenta a una sociedad que aún no descifra su vínculo con la sexualidad. Fuck Me es una más de las perlas que forman ese collar de ahorque que son las obras autobiográficas que está realizando Marina Otero. Llevar a escena cada momento de su vida hasta que la muerte le baje el telón. Fuck Me nace de la imposibilidad de la bailarina de interpretar una puesta. Una hernia de disco, cirugías, internaciones y un cuerpo detenido que supura escenas ahora brilla en la calle Corrientes con la contrapropuesta que le hacen a una imposibilidad.

El arte cuir trabaja con el fracaso, y no en su contra. Lejos de convertirse en la ‘buena víctima’, Otero invoca a la venganza y del derrotero de sus relaciones nace la idea de poner masculinidades a representarla: “tenían que ser los hombres quienes estuvieran ahí a mi disposición, cosa que nunca sucedía, siempre era al revés”. Así inicia el juego performático en el que de su frágil presencia podremos ver los tensos hilos que manipularán (casi) todo el tiempo a esas masculinidades inundadas de vida, talento y Marina. Augusto Chiappe, Diego Gómez, Juanfra López Bubica, Fred Raposo, Matías Rebossio, Miguel Valdivieso, Cristian Vega pondrán cuerpo a esos hombres poseídos por la narradora. No hay necesidad de preguntarse por los binarismos ya que acá el logro cuir se da al trascender la fisicalidad tangible y todo será una alianza parecida a esos robots de los Power Rangers que se unían para armar un MegaZord, pero esta vez uno dañado y con el rostro deliciosamente perverso de una revancha. Sus ropas e identidades quedan en el camarín, ahora ellos activarán el operativo contra la solemnidad que pilotea la autora. Quienes crean que asistirán a una obra estoica y distante se van a sorprender maravillosamente al saber que lo que el dolor gestó ahora es usina nuclear que arrasa con todo, hasta la cuarta pared.

“Si estamos tanto en nuestro propio dolor eso no nos permite ver el dolor del otro”, explica Marina en charla con SOY, “muchas veces tomarse en serio todo no nos permite registrar el alrededor”. La butaca ahora es quirófano a mambo abierto, y mientras ella se desangra en imágenes nosotres nos vamos a reír sin culpa. Es que Otero no solo expone, sino que hace parte, y alivia el permiso que nos otorga de ser tan siniestros como ella. La “ella” que ahora vive en Fuck Me. Acá hay una invitación a dejar de ser perfectos, celebrar nuestro fracaso con la belleza y elegancia de un dolor.

Quizás por enfrentarnos a tanta preciosura, a querer leer en esos movimientos milimétricos un texto tácito, es que durante el estreno se podía ver a la gente sin poder contener la urgencia de tomar registros para sus redes. Como cuando te enrostrás un atardecer soñado o un corte de ruta que premoniza un caos, hay algo que te hierve en querer decir “yo estuve acá”. Quizás sea porque los temas que se abordan son universales pero con un dispositivo poderoso y muy propio. Entonces el cuerpo, el sexo, la identidad, la edad útil y las obsesiones que son algunos de esos tópicos conductores al no tener idioma sino sensaciones en el cuerpo de quien asista hagan que la obra ya haya recorrido tantos países con el mismo éxito. Cuando estás viéndola, vos también sos Marina Otero, todas.

Fuck Me es como el cometa Halley que orbita el universo de las salas mundiales y cuando pasa por tu ciudad no hay justificación para que dejes de verlo. Viene de triunfar (sea lo que eso signifique) por muchos continentes y emociona pensar que ese comienzo de la representación con un tema de Sandro haya movilizado a tantas personas diferentes. La música elegida es clave porque es otra de las molotov contra la pompa y el snobismo. Acá el factor “grasa” es un orgullo identitario que combate ese pecado excluyente del que no suele arrepentirse el arte.

Marina Otero encarna la interrogante filosófica de que nadie sabe lo que puede un cuerpo al estallar un universo de posibilidades que más que de un Big Bang es vía láctea de un gang Bang de sentidos. Como si de un álbum de fotos en redes sociales se tratase ella va plasmando en cada obra una de esas que fue. Esta vez le vuelve a prestar el cuerpo y traer a la bacanal sacrificial de sus hombres a la Marina que pide a gritos que la cojan. Pero como toda villana tiene su lado generoso, y acá el orgasmo es una pequeña muerte compartida. Salir del teatro con la misma confusión que salimos de un garche tan delicioso como detonante es el lujo y vulgaridad que se nos propone, ¿querés coger?

Únicas funciones: martes 23 y 30 enero a las 20:30 en el Teatro Metropolitan,

Av. Corrientes 1343.

FIESTAS

Club 69 Súper Sábado. Sigue la fiesta descontrolada con un line up que promete a las estrellas asiduas del Club y unas cuantas sorpresas comandadas por el ballet irreverente de bailarinxs, performers, drags y los nuevos Live Shows de la Compañía Inestable del Sixty Nine! Sábado 20 de enero a las 23:59 en Niceto Club, Niceto Vega 5510.

RECITALES

Luciana Jury. La cantautora se presenta en vivo para darle rienda suelta a la fusión de estilos como tango, cumbia, rock y folklore en combinación con un repertorio que promete predominar en la melodía folclórica, argentina y latinoamericana, sin abandonar sus clásicas composiciones. Viernes 19 de enero a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Juana Molina. La intérprete, multiinstrumentista y compositora experimental arranca el año con un electrizante y renovado show al aire libre dentro del ciclo Parador Konex 2024. El concierto será una revisión de canciones de toda su discografía, junto a Diego López de Arcaute en batería y percusión. Sábado 20 de enero a las 19 en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131.

Vorazzz. Nueva función del espectáculo de música, poesía y performance lleno de canciones, con espíritu sensible y sincero desde la mirada de Carmín Lupe, quien canta desenfrenada, desmedida e intensamente con su voz y sus melodías desnudas frente al público. Comparte escenario con Vir del Mar y Ray Berti, con las visuales de Juan Pablo Hernández. Sábado 20 de enero a las 21 en la Tribu Mostra, Lambaré 873.

Cyano. Se presenta en vivo en banda junto a No la mires y La Vaca, con mucha música para resistir e impedir que se lleven la cultura. La entrada incluye una porción de torta. Viernes 19 de enero a las 21 en El Portal Teatro, Lavalle 3073.

Lupretinia. La artista visual y música Agustina Scelzi se sube a las tablas de la casita con su proyecto musical indie y shoegaze, para presentarse junto a su banda y hacer un recorrido de todas sus creaciones, que además promete un show con varias sorpresas. Sábado 20 de enero a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

CINE

Cine en la terraza: Especial Bowie. El mes de enero vio nacer pero también vio morir al Duque Blanco, y Gitana Cine organiza un ciclo especial para homenajearlo con cuatro películas que tienen a David Bowie como protagonista. Próxima función: "Laberinto", dirigida por Jim Henson. Jueves 25 de enero a las 20 en Club Social 911, Dorrego 911.

FERIAS

Feria Autogestiva en Brandon. Llega la feria autogestiva para que el acto de comprar sea resistencia e impulso para un consumo más consciente. Participan Punto Rosa Zines, Proyecto Ovni, Unicornia, Serigrafía Urgente, Puntos Suspensivos Ediciones, Armando Binders, Marea Cristal y muches más. Micrófono abierto para lecturas, perfos, música. Entrada libre y gratuita. Domingo 21 de enero desde las 19 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TALLERES

Verano en La Libre. La librería y centro cultural de San Telmo abrió las inscripciones para sus próximos talleres en enero y febrero: "Taller El Haiku y su influencia en poetas de verso libre" los sábados 20 y 27 de enero a las 18 y "Poéticas políticas, poesía de temática social en Argentina" los lunes 22 y 29 de enero a las 18:30, ambos coordinados por Jacqui Casais. En febrero: "Géneros literarios: en búsqueda de la voz propia" coordinado por Celina Rozenwurcel Fischerman, "Grupo de estudios: Un frágil sudor. Sara Ahmed y nosotrxs” por Fran Castignani, "Club de lectura Cyberpunk" por Mallory Craig-Kuhn y más. Toda la información en lalibre.com.ar o enviando un mail a [email protected]

Escribir Teatro. Arranca el taller de creación y lectura de materiales en encuentros que serán dialogados, con la coordinación de Maruja Bustamante. Modalidad presencial los lunes de 19 a 21:30 y online los viernes de 10 a 13. Supervisión de textos avanzados o terminados o textos que quedaron a mitad de camino. Consultas e inscripciones a [email protected]

STAND UP

Sol Despeinada. Se viene un nuevo show para preguntarse ¿Dónde está mi zanahoria? y terminar la jornada a pura fiesta Erótica Bailable: canciones, chistes y anécdotas personales le ponen condimento a una propuesta original en donde la Despeinada habla de todo y lo dice todo, con su conocido desparpajo y cero censura. Viernes 19 de enero a las 21 en Quetren Club Cultural, Olazábal 1784.

CONVOCATORIAS

La Casa del Árbol 2024. Continúa abierta la convocatoria del espacio cultural disidente de Palermo para personas y grupos interesadxs en realizar talleres, ensayos y actividades artísticas y culturales en sus salas durante la programación del 2024. Consultas, envío de proyectos y toda la información en linktr.ee/lacasadelarbol