L​a Confederación General del Trabajo (CGT) le pidió a los diputados del bloque Innovación Federal, que agrupa a legisladores de Misiones, Salta, Río Negro y Neuquén, que rechacen el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, que contiene un conjunto de reformas laborales al que se opone la central obrera.

La reunión fue encabezada por la presidenta de la bancada, la salteña Pamela Calletti, quien estuvo acompañada por los legisladores misioneros Alberto Arrúa, Carlos Alberto Fernández, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz; el rionegrino Agustín Domingo, el neuquino Osvaldo Llancafilo y los salteños Yolanda Vega y Pablo Outes.

Por la CGT concurrieron los cosecretarios generales de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) Alejandro Amor (SUTECBA) y Abel Furlán (UOM).

"El DNU es ilegal e inconstitucional, le solicitamos que no se le dé curso legal en este Congreso", dijo Daer, según se informó en un comunicado. Señaló que "no se puede delegar facultades a un Presidente que quiere regalar las empresas argentinas" y volvió a ratificar el paro y movilización del miércoles 24 de enero contra las iniciativas oficiales.

Respecto al proyecto de ley ómnibus, el cosecretario general de la CGT sostuvo que el oficialismo no cuenta con los votos en el Congreso para que su aprobación. "Aprobar tal cual está no la aprueba nadie. No sé si la va a aprobar el 100 por ciento de diputados de La Libertad Avanza. Con lo cual...no tienen aprobación ni van a tener quórum, ni mucho menos".