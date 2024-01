Luego de patear el hormiguero con decretos que bloquearon el ingreso a planta permanente de casi 200 trabajadores de Educación, Género, Producción y el Enerfe, rompiendo acuerdos paritarios previos, el gobierno de Maximiliano Pullaro devolvió el golpe con un informe de su ministra de Salud, Silvia Ciancio, que dejó sobre relieve varias hilachas atribuibles a "la herencia recibida".

Dijo la sucesora de Sonia Martorano que tuvo que saldar deudas por 20 mil millones de pesos de hospitales y Samco, que encontró 300 ambulancias deterioradas y que ya pudo recuperar 40, que empezó a pagar los haberes de casi 1300 agentes contratados que no cobraban desde setiembre, y otras varias cosas por el estilo. Asimismo, reveló que la demanda de atención en el sistema público de salud aumentó un 30 por ciento, y anunció que reestablecerá aquel sistema de regiones de salud (Rosario era la sede de la Región VI) que la gestión Perotti había suprimido.

"En 39 días de gestión estamos recuperando la fortaleza del sistema público santafesino”, sintetizó Ciancio al presentar su diagnóstico. En rueda de prensa en la sede de gobierno Rosario, la ministra apuntó que "de cada 10 personas que se atienden en las guardias de los hospitales de la salud pública, 7 deberían hacerlo en otro lugar", al referir que o bien son pacientes con obra social o prepaga, o que deberían acudir primero a centros de atención primaria. De cualquier modo, observó que las consultas en efectores públicos aumentó 30 por ciento en los últimos meses. Dijo que ese plus corresponde a "personas que deberían atenderse en el sistema privado" y lo atribuyó a "una situación económica sumamente compleja".

El dato le sirvió para argumentar el rumbo que intenta imprimirle a su gestión. Habló de "política de descentralización, de cercanía, de abordaje integral", y ahí develó: "Volvemos a pensar y a refundar las regiones de Salud. Tenemos que desandar un camino en el fortalecimiento del primer y segundo nivel, donde se resuelve el 80% de las consultas que no deberían ir al tercer nivel. Ya estamos trabajando en recuperar esos equipos de salud de cercanía”, afirmó la ministra.

A cuento de eso, Ciancio anunció que hoy empieza un plan de recuperación edilicia de centros de salud. "Muchos están en condiciones de cerrar –acotó– si no los intervenimos rápido. No podemos hablar de fortalecimiento del primer nivel si no tenemos esto en cuenta".

También retomó el hilo que inició su par de Economía, Pablo Olivares, a la hora de mirar las cuentas. "En estos 39 días saldamos una deuda de $20 mil millones que tenían nuestros efectores; parte de eso eran 400 millones adeudados a la Asociación de Prestadores de Diálisis, que cubren una prestación crítica a 600 pacientes de la provincia".

Sumó la situación de 1.287 agentes de hospitales y centros de salud reemplazantes desde setiembre que no habían cobrado aún, y otros contratados desde marzo con sus haberes congelados desde entonces.

Marcó la titular de Salud un rediseño financiero para recuperar 331 millones del programa Sumar, y 417 millones del Incluir Salud. El primero, para hospitales y centros de atención primaria; el segundo cubre prestaciones a personas con discapacidad.

El deterioro de la flota vehicular sanitaria ha sido motivo de denuncias gremiales a lo largo de la gestión Perotti. Ciancio trajo eso a colación y afirmó que encontró "el 70 por ciento del parque automotor no operativo, y deudas por más de 45 millones de pesos de viáticos y a estaciones de servicio".

En este sentido, aseguró que se repararon 40 ambulancias, en beneficio de 22 localidades que no disponían de ese elemental servicio. "Ahorramos $30 millones en la derivación de usuarios del sistema de salud al ámbito privado; y ahorramos $50 millones al dar de baja contrataciones de servicios de ambulancias en el sector privado”, agregó.

En tren de enumerar méritos, Ciancio contó de una inversión de $1.000 millones en compra de medicamentos esenciales que faltaban en los efectores de atención primaria. Asimismo, repuso insumos básicos como 10 millones de anticonceptivos y 1 millón de preservativos. "Hacía 6 meses que estaban en falta", observó la ministra.

Capítulo aparte le dedicó al área de salud mental. "Encontramos que las atenciones en guardias de los hospitales aumentaron 133% en el primer semestre de 2023 con respecto al mismo período de 2022; y se duplicó el número de internaciones en hospitales generales y en consultorios externos. Además, encontramos una concentración muy marcada de los equipos y los dispositivos en las grandes urbes, además de una falta de abordaje de consumos problemáticos", analizó.

Por lo tanto, anticipó que procura desplegar "un plan integral de salud mental basado en el enfoque de derechos". Para empezar eso, destacó la jerarquización del área al reformular la Dirección al rango de Subsecretaría.