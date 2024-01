A tres semanas de quedarse sin contrato con Central, Jaminton Campaz confirmó su continuidad en el canaya. La dirigencia que preside Gonzalo Belloso retomó ayer conversaciones con Gremio, dueño de la mitad del pase del colombiano y de los derechos federativos, para formalizar un contrato por tres años con la estrella de los auriazules. Central y Gremio serán socios en una futura venta del jugador. De igual modo, sin hacer la pretemporada, Campaz se pierde las primeras fechas de la Copa de la Liga que iniciará el jueves.

Central compró a Gremio la mitad del pase de Campaz y con la aceptación del jugador al contrato que le ofrecieron en Arroyito ayer se iniciaron las negociaciones entre los clubes para que los derechos federativos del volante sean cedidos por el club de Porto Alegre a los auriazules. Este trámite es el último que de debe cumplir para poder anunciar la continuidad del mejor jugador canaya en el plantel para la próxima temporada. Campaz está en Brasil y llegará a la ciudad durante el fin de semana para sumarse el lunes a los entrenamientos en Arroyo Seco. El colombiano no realizó la pretemporada por lo cual no estará disponible para ser titular, al menos, los tres primeros partidos del campeonato. Central debutará el jueves a las 21.15 de visitante ante Atlético Tucumán y el martes 30 será local frente a Banfield a las 19.15.

También para las próximas horas se espera a Abel Hernández, el delantero uruguayo que llega a préstamo por un año como refuerzo. Hernández será evaluado para luego definir en qué momento sumarse al primer equipo. Su contratación amerita una inversión relevante para la tesorería canaya.



Lo que queda por delante para la dirigencia es contratar un lateral por derecha. Ninguna de las gestiones por jugadores que interesan prosperó por lo cual se esperará hasta último momento para evaluar sobre los jugadores ofrecidos. Elche de España, por su parte, rechazó la oferta de los canayas para hacerse del préstamo de Lautaro Blanco por un año. Pero el defensor no es titular en su equipo y no se descarta que se pueda retomar el diálogo con los españoles por su ficha antes del cierre del libro de pases. Aunque para Miguel Russo lo más importante es que el club no se desprendió de ningún jugador luego de obtener el título.