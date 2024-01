La Asociación del Fútbol Argentino anunció para el inicio de la Copa de la Liga precios de entradas “populares”. “En una etapa complicadísima de nuestra economía, los clubes acompañan a socios y espectadores con precios populares”, destacó la casa madre del fútbol nacional. “Un socio de un club ingresa a dos partidos por mes y a todos los servicios de la institución por 9.500 pesos --la cuota social más elevada--, mientras que una entrada de cine cuesta 5.600 pesos o un ticket promedio a un teatro ronda los 8 mil”, destacó el presidente Claudio Tapia. De esta manera las entradas generales en el fútbol argentino para no socios tendrá un valor máximo de 9 mil pesos y un mínimo de ocho mil. Jubilados, pensionados y damas pagarán como máximo $5.050 pesos y menores 2.750. El valor de las plateas está sujeta a decisión de cada club. Hay promociones por compra de abonos y para no socios los precios no tienen referencia de máximo ni mínimo porque los clubes tienen libertad de fijar costos.