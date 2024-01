Marcelo Esponsa y Lisandro Montenegro no formarán parte del plantel de Newell’s para la próxima temporada. Ambos juveniles fueron cedidos a préstamo, el primero a Aldosivi y el segundo a Platense. Mismo camino pueden seguir los delantero Genaro Rossi y Jeremías Pérez Tica.

El técnico Mauricio Larriera informó al asumir como técnico leproso el pasado mes de diciembre a los juveniles que no iban a tener lugar en el primer equipo. Ante la situación, el club buscó salida para cada uno de ellos. Algunos no tienen el futuro resuelto aún pero otros ya se fueron. Aldosivi informó ayer la llegada de Esponda a préstamo hasta fin de año, mientras que Platense contrató a Montenegro y en el acuerdo con Newell’s se fijó compra de la mitad del pase del volante. Rossi tampoco seguirá en el parque Independencia y define su futuro entre clubes del ascenso. Jeremías Pérez Tica, en cambio, entrena con el primer equipo pero no será titular y por eso está abierta su posible desvinculación en caso de llegar una oferta de un club de Primera. En su puesto, el club incorporó al uruguayo Juan Ignacio Ramírez.



El plantel leproso hoy tiene descanso. Retoma mañana los entrenamientos en Bella Vista con el objetivo puesto en el debut en Copa de la Liga el jueves por la noche de visitante ante Central Córdoba de Santiago del Estero.