TEATRO

Petróleo

Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes interpretan a cuatro hombres que trabajan en un yacimiento petrolero. La convivencia de este grupo de operarios en un trailer de la Patagonia propone una aguda observación sobre los estereotipos masculinos y su construcción/ deconstrucción, en una puesta escrita, actuada y dirigida por las cuatro integrantes de Piel de Lava junto a Laura Fernández. Así, el humor se instala como lenguaje perfecto para reflexionar sobre el ser humano, la cultura y la lectura de género. Fenómeno sin precedentes del off a la Av. Corrientes, Petróleo regresa desde el mes próximo para realizar su habitual temporada de verano en el Metropolitan. A partir del 7 de febrero.

Miércoles a las 20, en el teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $11500.

Largo viaje de un día hacia la noche

Una mujer presa de una adicción imposible de desarraigar está casada con un actor que ha pasado su vida haciendo giras sin poder formar un verdadero hogar. Tienen dos hijos: uno muestra talento para la poesía pero está gravemente enfermo, mientras que el otro, obligado por su padre a dedicarse al teatro, no logra encaminarse y gasta todo el dinero que cae en sus manos en bebida. La obra transcurre en la casa de verano de la familia, desde la mañana hasta la noche del mismo día, lapso en el que van saliendo a la luz tragedias del pasado, resentimientos, decepciones y demostraciones de afecto, a pesar de todo. Reposición del clásico de Eugene O’Neill, dirigido por Luciano Suardi. Con Arturo Puig, Selva Alemán, Lautaro Delgado Tymruk, Diego Gentile y Julia Gárriz. Desde el jueves 8 de febrero.

De jueves a sábado a las 20, y domingo a las 19.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $ 6800.

MÚSICA

Bye Bye

Primer simple del nuevo disco solista de Kim Gordon, que cinco años atrás debutó como solista luego de la separación de Sonic Youth con la aparición de No Home Record (2019). Con su salida anunciada para el 8 de marzo, The Collective –tal el nombre del nuevo disco– fue grabado en Los Angeles, la ciudad natal de Gordon, y continúa su colaboración con el productor Justin Raisen (Lil Yachty, John Cale, Yeah Yeah Yeahs, Charli XCX, Yves Tumor), con producción adicional de Anthony Paul Lopez. Según su gacetilla promocional, este simple inicial es un tema impulsado por una línea de bajo serpenteante, que guía a sus escuchas a través de una lista de equipaje inquietante. El lanzamiento de “Bye Bye” tiene su correspondiente video, protagonizado por Coco Gordon Moore –la hija de Kim Gordon y Thruston Moore– y dirigido por la cineasta Clara Balzary, con fotografía de Christopher Blauvelt.

Stop

El Instituto Mexicano del Sonido está celebrando sus veinte años de carrera con un nuevo recopilatorio, que incluye dos nuevas canciones. Este primer simple que se desprende de una antología que resume dos décadas en 23 canciones es una de ellas, con la voz de Ceci Bastida, integrante allá lejos y hace tiempo del grupo Tijuana No junto a Julieta Venegas, pero hace tiempo una voz propia dentro del rock mexicano. “Stop” es una cumbia psicodélica con ese toque rítmico tan propio de IMS, el experimento sonoro de Camilo Lara, que desde su primer disco ha ido presentando canciones bailables, que sonaban frescas y pegajosas, pero que tenían esa aura de un México que ya se había ido, de ciudades, colores, personas, sabores y bailes que corresponden a otra época, pero que gracias a su música era posible transitar como propia.

ONLINE

La muerte y otros misterios

El whodunit nunca muere: los mecanismos perfeccionados por Agatha Christie, entre otros autores dedicados al suspenso y al “quién es el asesino”, siguen funcionando tan bien en el siglo XXI como hace una centuria. El último ejemplar del género es la nueva serie de Star+, en la cual el viaje de un lujoso transatlántico se ve sacudido por una muerte sospechosa. El buque en cuestión es el SS Varuna y sus huéspedes resultan ser algunos de los más encumbrados empresarios y celebridades, aunque entre ellos se cuela una chica que poco y nada tiene que ver con ese universo. Tal vez por eso, y porque tiene la mala pata de meterse en un lugar que no debía, que Imogene Scott (Violett Beane, la Jesse Quick de The Flash) termina convirtiéndose en la principal sospechosa. Es una suerte que en el barco viaje también un famoso detective, punto de partida para las mil y una vueltas de tuerca a lo largo de diez capítulos donde casi nada es realmente lo que parece ser. No, el homicida no es el mayordomo.

Chico come universo

Detrás del extraño título se esconde una miniserie australiana que, a grandes rasgos, podría describirse como un relato de crecimiento. Un coming-of-age en el cual el protagonista, un chico llamado Eli Bell, debe meterse en el corazón de los bajos fondos de Brisbane para ayudar a su madre. Basada en la novela semi autobiográfica del escritor Trent Dalton, la historia, que transcurre en los años 80, parte de la descripción cotidiana de Eli, un chico que no la tiene nada fácil: su madre ostenta un pasado de adicciones duras, su hermano es mudo y el padrastro está metido en el tráfico de drogas. Así dadas las cosas, la protección de la familia se transforma en una misión ardua, pero no imposible.

CINE

Pobres criaturas

En plena temporada de premios, camino al Oscar, el estreno en salas de cine del nuevo largometraje de Yorgos Lanthimos –ganador del León de Oro en el Festival de Venecia– acerca uno de los títulos más fuertes y excéntricos del pelotón. Con una actuación consagratoria de Emma Stone, la película puede ser vista como una versión deforme y posmoderna de Frankenstein. La rubia encarna a Bella Baxter, una joven torpe e intelectualmente limitada (casi una niña en cuerpo de mujer) que no es otra cosa que la creación del doctor Godwin Baxter (notable, como siempre, Willem Dafoe). El director de Canino y La langosta construye un relato de autodescubrimiento –sexual, emocional, humano– a partir del viaje de Bella por las capitales de Europa, del lujo a la indigencia, del egoísmo a la empatía, con un despliegue visual abigarrado que describe una sociedad decimonónica que es mitad reconstrucción y mitad creación alucinada. Del desgarbo a la madurez, la performance de Stone es un verdadero tour de force.

Sobrevivientes

El punto de partida post apocalíptico es clásico: luego de un potente terremoto, los sobrevivientes deben adaptarse a la nueva vida en una ciudad de Seúl devastada. En el corazón de la capital surcoreana, un grupo de hombres, mujeres y niños se muda al complejo de departamentos Hwanggung, el único que ha quedado en pie luego del desastre. No pasa demasiado tiempo hasta que el reducido grupo de habitantes del lugar debe enfrentarse a la llegada de otras personas, hambrientas y acosadas por el frío extremo de la intemperie. La enviada oficial de Corea del Sur a los Oscar entrelaza los placeres del cine de género con una mirada sobre los choques de clase y la condición humana en situaciones límite.

TV

The Irrational

Jesse L. Martin (Law & Order) protagoniza este policial “de procedimiento” que Universal+ acaba de estrenar como una de las series más importantes de comienzos de temporada. Martin es Alec Mercer, un renombrado profesor de psicología que, como suele ocurrir, ofrece sus servicios al FBI para resolver los casos más duros de roer. Como también es la costumbre desde los tiempos de El silencio de los inocentes, algún trauma del pasado lo persigue. El guion, escrito por Arika Lisanne Mittman, está basado en el libro de no ficción Predictably Irrational, centrado en las “fuerzas secretas que le dan forma a nuestras decisiones”, según detalla el subtítulo del volumen. La clave está dada por el comportamiento humano y sus orígenes, desde las resoluciones más personales a aquellas que comprometen a gobiernos, fuerzas de seguridad y grandes conglomerados empresarios. Para Mercer, el tembladeral comienza cuando cruza sus pasos con una mujer acusada de terrorismo.

Jueves a las 21.50, por Universal+.

Rivales por siempre

La historia, basada en hechos reales, es irresistible. En un pequeño pueblo alemán dos hermanos se afanan en su improvisado taller confeccionando zapatos deportivos, el origen de dos de las marcas de calzado más importantes del mundo: Adidas y Puma. Que los hermanos Adi y Rudi Dassler terminaran siendo rivales en una carrera que comenzó codo a codo es uno de los elementos más atractivos del relato, que atraviesa momentos como los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y tiempos convulsionados como la Segunda Guerra Mundial. La miniserie, dividida en dos capítulos, está protagonizada por Christian Friedel (Babylon Berlin) y Hanno Koffler.

Martes 23 a las 22, por Europa Europa. También disponible en Flow.