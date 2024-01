El gobernador Maximiliano Pullaro lanzó una propuesta que lo diferencia en el panorama nacional: promueve que la Nación grave al "decil más rico" de la población en lugar de reimplantar el impuesto a las ganancias, que pagan los trabajadores. Lo dijo el viernes, en una entrevista con Alejandro Fantino. Ayer también se manifestó contra el aumento de las retenciones en la red social X. "Nosotros tenemos que generar un tributo que le cobre al decil más rico de la República Argentina y eso se pueda redistribuir. Que el 10% más rico de la República Argentina pague un tributo diferencial y que eso se pueda redistribuir. No estoy de acuerdo en que los trabajadores terminen pagando Ganancias", dijo el gobernador. Fuentes de la Casa Gris adelantaron que están trabajando en un proyecto que se conocerá en los primeros días de la semana entrante. Las variantes que analiza son la aplicación de un gravamen a la franja de más altos ingresos o hacerlo sobre los sectores de mayor patrimonio.

También ayer se manifestó contra las retenciones a través de la red social X. "No voy a acompañar el aumento de retenciones. El gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al ponerle un pie en la cabeza de los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita", escribió en el principio de un largo twit, que siguió: "Estamos frente a un debate que puede cambiar el futuro del país, y queremos que el cambio sea para bien. Por eso tenemos que parar la pelota y tomarnos el tiempo necesario para discutir cada tema y cómo impacta en cada provincia y en cada sector. Las provincias productivas del interior queremos que al Gobierno le vaya bien, por eso es fundamental sostener el dialogo. A Santa Fe, el aumento de las retenciones la perjudica seriamente".

Como contrapartida de esas negativas -a restituir el impuesto a las Ganancias y al aumento de retenciones-, Pullaro sorprendió con la idea de un gravámen a las grandes fortunas. "Leía una nota que los 245 más ricos del mundo piden que se pueda gravar también la riqueza", dijo el gobernador santafesino en referencia a la nota presentada en Davos, en la entrevista con Fantino. El periodista le retrucó que era un proyecto kirchnerista. El mandatario santafesino se diferenció: "El kirchnerismo lo utiliza para sostener el populismo, en eso estoy en contra, pero si la plata va para financiar el déficit fiscal, que en definitiva te termina bajando la inflación, y esa baja de inflación te impacta en la mejora de la producción y vos ponés plata en desarrollo, en infraestructura, en puentes, en rutas, en energía, desde ya...".

Su equipo viene trabajando en una propuesta que deberá analizar el Congreso nacional, donde Maximiliano Pullaro tiene una sola diputada propia, Melina Giorgi. Desde el Partido Socialista, el diputado nacional Esteban Paulón (que ingresó por otra lista a la Cámara baja pero forma parte de la coalición de gobierno en la provincia de Santa Fe), mostró su apoyo, aunque todavía no accedió al borrador del proyecto. "A nosotros nos entusiasmó bastante. No conocemos el borrador, pero acompañamos esa iniciativa. Nos parece que en un momento de crisis, donde la enorme mayoría de las medidas que ha tomado el gobierno implican un ajuste en los sectores populares, de ingresos fijos, asalariados y sectores de trabajo informal, que alguien esté pensando en una propuesta en la cual los sectores que más ganan hagan un esfuerzo significativo, nos parece una señal positiva y de justicia distributiva, esperaremos el proyecto en el Congreso", le dijo Paulón a Rosario/12.

Según publicó ayer el periodista Hernán Lascano en el diario La Capital, que tuvo acceso a las alternativas que se barajan, el proyecto que impulsa Pullaro tiene dos variantes. Uno es tomar el ingreso de las personas a partir de la mayor progresividad de la escala imponiendo la alícuota al contribuyente de ingresos muy elevados, no ya como una persona física sino como una persona jurídica, es decir, como una empresa.

La alternativa es gravar el patrimonio con un tratamiento diferencial en bienes personales a quienes superan determinada valuación. Para ello sostienen que el PBI per cápita puede ser un buen orientador. La última medición del Indec que es la del tercer trimestre de 2023 definió que el PBI per cápita en el país es 4.300.000 pesos. La estimación proyectada para el cuatro trimestre del año pasado daría 6 millones per cápita. La referencia para imponer el impuesto puede ser sobre las personas que superen diez o veinte veces en bienes personales esa referencia. Por ejemplo sobre los que tienen un patrimonio de 60 millones de pesos. O en la segunda opción 120 millones de pesos.

En la casa Gris consideran que restituir el impuesto a las ganancias -derogado hace cuatro meses por impulso del ex ministro de Economía Sergio Massa- implica castigar a trabajadores de clase media. Su planteo es que el ajuste no sea "contra los trabajadores, ni los sectores de menores ingresos".