Mientras el gobierno nacional busca acelerar el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso, el gobernador Maximiliano Pullaro se mostró “molesto” por la suba de retenciones a las economías regionales que se mantienen en el proyecto y endureció su discurso contra la gestión de Javier Milei. Sostuvo que algunas industrias pasarían de no estar gravadas a pagar un 15% de impuestos y acusó al gobierno nacional de “no comprender el ADN de Santa Fe y el sector productivo”. En ese sentido, llamó a los legisladores santafesinos a no acompañar la medida en el Congreso: “Espero que escuchen nuestro reclamo, si no, le pido a los diputados de la provincia que voten en contra”.

Este lunes el gobierno nacional envió al Congreso el nuevo proyecto de ley ómnibus que elimina 141 artículos del proyecto original e introduce una serie de modificaciones con el objetivo de lograr el acompañamiento de una parte de la oposición. Varios gobernadores habían solicitado que se introduzca una baja en las retenciones de las economías regionales, asfixiadas por el contexto económico. Pero el pedido se contempló a medias: el proyecto propone no gravar a buena parte de las industrias provinciales, sin embargo no modifica las alícuotas en sectores como la carne, el maíz o la soja.

A la espera de que las comisiones eleven su dictamen y comience el debate parlamentario en el recinto, el gobernador se refirió en duros términos contra el gobierno nacional, con quien hasta el momento había mantenido una relación cordial. Fue este lunes durante una conferencia de prensa en la localidad de Esperanza, donde realizó una recorrida por el edificio de la Escuela Normal Superior N° 30. Allí alertó que la propuesta del Ejecutivo “sacaría del mercado industrias que exportan y generan trabajo”.

“Estuve muy molesto el fin de semana. Me duele que un gobierno en el cual yo tenía expectativas de que iba a centrarse en los gastos superfluos para corregir el déficit fiscal; y que se iba a ocupar de la desigualdad en el reparto de los recursos y subsidios en tarifas, por ejemplo, quiera gravar a la industria que genera trabajo en mi provincia”, expresó y agregó: “Si ustedes analizan, esos dos o tres puntos de déficit de la economía nacional están concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.

En esa línea, Pullaro remarcó que con el proyecto del gobierno, hay industrias radicadas en la provincia que pasarían “de 0 a 15% de retenciones” y quedarían afuera del mercado, cuando hoy exportan y generan trabajo. “Esto es no comprender la realidad, el ADN de Santa Fe y del interior productivo”, cuestionó. Y se refirió a la cantidad de familias que comenzaron como emprendimientos chicos y, apostando a reinvertir en la provincia, lograron convertirse en empresas que dan trabajo a cientos de personas.

“Esa gente creció porque todo lo que ganó lo reinvirtió; no porque llevó sus ganancias a las Islas Caimán, o especuló con invertir en el sector financiero para ganar más plata. Esas empresas invirtieron en tecnología; les pagaron a ingenieros para innovar, apostando a la ciencia y a la tecnología, y hoy son grandes empresarios. Por qué los vamos a sacar de la cancha o les vamos a hacer perder competitividad. Eso no está bien”, analizó.

Ante ese escenario, el mandatario santafesino envió un mensaje, tanto al Ejecutivo como a los diputados santafesinos, respecto al tratamiento legislativo que tendrá lugar esta semana, todo indica que el día jueves: “Espero que escuchen nuestro reclamo, si no, le pido a los diputados de la provincia que voten en contra. ¿Por qué hoy van a aumentar una vez más las retenciones a la harina y al aceite de soja, particularmente? ¿Por qué les van a aumentar los impuestos al maíz y al trigo?”.

Para Pullaro, los perjudicados con el aumento de las exportaciones van a ser los pequeños productores que, a fin de cuentas, son quienes invierten en maquinarias y herramientas para tratar de hacer que su campo rinda más. “Esto es lo que quiero que en Buenos Aires se entienda. Y si tengo que quedar solo en esa discusión, me voy a quedar solo. Pero no nos vamos a entregar, porque siempre vamos a defender a la producción que, en definitiva, es defender una Argentina distinta, la Argentina en la cual yo creo”, finalizó.

Mensajes previos

Días atrás, el gobernador compartió en sus redes sociales un mensaje que iba en la misma sintonía. Allí aseguraba que el gobierno nacional “repite el error al ponerle un pie en la cabeza de los que producen” y pidió analizar la situación que viven los sectores productivos del país y el impacto que podrían tener estas medidas.

“A Santa Fe, el aumento de las retenciones la perjudica seriamente. Somos la segunda provincia exportadora, 4 de cada 10 dólares que necesitamos para sacar al país del atraso, los aportan los santafesinos. Necesitamos un apoyo fuerte a la producción y a la industria que son los que generan empleo y nos van a dar las herramientas para que el país despegue”, sostuvo. Y agregó: “El aumento de retenciones que se propone en la Ley Ómnibus, solo sumaría menos de 400 millones de dólares a lo que el Gobierno Nacional está recaudando pero con el riesgo de perder esos mercados vigentes y pasar a recaudar cero”.

En la misma línea que Pullaro se había pronunciado el diputado santafesino del PRO, Gabriel Chumpitaz. Allí aseguró que desde el espacio estarían en condiciones de acompañar “propuestas razonables”, pero no aquellas que sigan “asfixiando a quienes producen, quienes generan la riqueza de nuestro país”.

En un mensaje publicado a través de sus redes sociales sostuvo que Argentina necesita una “modernización laboral” para crear condiciones favorables para la llegada de inversiones y aseguró que el camino para llegar al déficit cero no es a través de la suba de impuestos. “No votaremos las retenciones a los subproductos de la soja, a los industriales como son las maquinarias agrícolas que produce Santa Fe, ni tampoco a la harina de trigo. Vamos a cumplir con nuestra palabra y de este modo acompañar al gobierno de Santa Fe”, afirmó.