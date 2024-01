En la recta final de enero, ya con el gremio docente impaciente por concluir la paritaria 2023 y definir la de este año, el gobierno provincial llamó a la mesa. El jueves, con mayor probabilidad, los equipos de Maximiliano Pullaro y los sindicatos docentes volverán a verse las caras luego de aquella temprana y única reunión del 4 de enero, donde ambas partes se estudiaron los gestos y las cartas. En ese entonces, al gremio le había ilusionado que la Casa Gris llamara tan temprano; pero hace varios días ya que ese encantamiento se evaporó e impera un clima de tensión latente. Ante las últimas declaraciones del gobernador y de algunos ministros que supeditan la mejora salarial a la evolución de la recaudación, los maestros hacen saber que así el inicio de clases el 26 de febrero no será una certeza.

Una fuente del Ministerio de Educación confirmó ayer que habrá segunda reunión esta semana, probablemente el jueves, bajo supervisión del Ministerio de Trabajo. Y que allí ya se hablará de lleno sobre la forma de liquidar la paritaria 2023 que está inconclusa, para luego negociar la política salarial de 2024.

Lo que queda pendiente es definir y pagar la cláusula gatillo de diciembre. Al conocerse el Índice de Precios al Consumidor en la provincia, que el mes pasado llegó a 27,9% de incremento, con un interanual de 215.4%, Amsafé y Sadop han planteado que el gobierno debe equiparar el sueldo de diciembre hasta una mejora de 84% respecto del que se pagó en febrero de 2023.

Eso, en términos ideales. Luego de que el gremio docente hiciera saber por los medios que su expectativa era del 84% de recomposición, y luego a discutir la paritaria 2024, el ministro de Economía, Pablo Olivares, reaccionó. Difundió números de las cuentas provinciales como una advertencia de que no aflojarán la cartera así nomás.

Dijo el hombre de los números que los ingresos fiscales de la provincia el año pasado aumentaron 123%, mientras que el gasto salarial subió 155%. Y ahí se tensó la cuerda.

"Estamos en el contexto de un ajuste brutal, que sobre finales de febrero se hará sentir y de manera terrible. El clima general es muy complicado. Ni aún recortando gastos, a la gente no le está alcanzando la plata", encuadró Martín Lucero, de Sadop Rosario.

El referente de los docentes de enseñanza privada mostró el malestar que aquella objeción de Olivares causó. "Nos convocaron en la primera semana, ahora vamos por la cuarta, con la cláusula gatillo todavía pendiente, y ya nos plantean que todo depende de los ingresos. Bueno, veremos, porque si es así, Santa Fe tendrá más recursos este año que el pasado, porque se habla de una cosecha record. ¿Entonces quién controla los ingresos de la provincia, y qué nos dirán luego?", apretó Lucero.

En línea con el desagrado que Pullaro expresó en las últimas horas por el intento de Nación por incrementar las retenciones a las agroexportaciones, Lucero abonó esa actitud. "El gobernador tiene que dar el mejor aumento que pueda para que la gente le gane a la inflación y active la pyme, el comercio, todo lo que ahora está caído. Para eso, hay que tener una postura firme contra el modelo económico que el gobierno nacional lleva adelante, y eso es una decisión política. La gente votó solo el 30% de legisladores de La Libertad Avanza, el resto no y esos también son representantes del pueblo", planteó el titular de Sadop Rosario

Por el lado de Amsafé, también esperan una definición más elocuente de parte de la Casa Gris. Rodrigo Alonso, secretario general del sindicato, explicó: "Estamos esperando que se haga efectivo el aumento del 36% respecto del mes de diciembre, porque ese 84% es un porcentaje en relación a los sueldos de referencia del 2023. Si lo actualizamos al mes de diciembre, es un 36%". Y reclamó que el gobierno "comunique de manera fehaciente que cumplirá el acuerdo paritario. Todavía tiene tiempo, pero... vamos a exigir que se cumpla", agregó el gremialista.

Tanto Lucero como Alonso coinciden en que el pago de la cláusula gatillo está fuera de discusión. "Es un acuerdo firmado ya, no es discutible. Si el gobierno no cumple, está habilitando a los docentes a no iniciar las clases", avisó el de Sadop.