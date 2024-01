El expresidente estadounidense Donald Trump buscaba este martes, en el estado de New Hampshire, una nueva victoria en la interna presidencial del partido republicano que le allane el camino para ser otra vez candidato a la Casa Blanca.

Trump llegó a la primaria de New Hampshire, en el nordeste de Estados Unidos, luego de haber ganado este mes el caucus del estado de Iowa, la primera cita del calendario de internas republicanas, y con amplia ventaja en los sondeos sobre la única rival que le queda, la exgobernadora y exembajadora ante la ONU, Nikki Haley. Este martes también se celebraban primarias demócratas en el mismo estado, pero sin boletas con el nombre del presidente Joe Biden debido a desacuerdos con la rama local del partido.

Trump a la cabeza

A pesar de enfrentar varios juicios civiles y cuatro causas penales, Trump se mantenía a la cabeza en la mayoría de las encuestas de intención de voto en New Hampshire con un 52 por ciento frente al 34 por ciento de Haley, según el diario The Washington Post. Trump viajó desde Nueva York --donde debía comparecer en un juicio por difamación-- a New Hampshire, donde participó de un acto.

"Vamos a ganar New Hampshire y luego vamos a derrotar al canalla Joe Biden y vamos a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez", dijo entre aplausos de seguidores enardecidos en la ciudad de Laconia, el lunes por la noche. Los exprecandidatos presidenciales republicanos Vivek Ramaswamy, Doug Burgum y Tim Scott subieron al estrado para pedir el voto para él en las primarias y en las elecciones generales del 5 de noviembre.

En el pasado, todos los candidatos que alcanzaron la nominación presidencial republicana lo hicieron después de ganar las internas de los dos primeros estados en los que se vota históricamente, Iowa y New Hampshire. Haley, de 52 años, había quedado tercera en las primarias de Iowa, por detrás del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se bajó el domingo pasado de la carrera y brindó su apoyo a Trump.

Durante todo este tramo de campaña Haley rechazó la presión para alinearse con Trump. "En Estados Unidos tenemos elecciones, no coronaciones", proclamó apelando al espíritu de independencia de los votantes frente a las "élites políticas". Haley dijo confiar en obtener "un buen resultado en New Hampshire" que la mantenga en la carrera por las primarias de su estado natal, Carolina del Sur, dentro de un mes y hasta el "Supermartes" de marzo.

En la práctica no hay diferencias programáticas importantes entre ambos candidatos republicanos, pero sí de matices y tono. En migración, por ejemplo, ambos son partidarios de cerrar la frontera con México, pero Trump va más allá acusando a los migrantes de "envenenar la sangre" del país. New Hampshire representa sólo 22 delegados de un total de 1.215 que nominarán oficialmente al candidato republicano en julio en Milwaukee.

La votación del llamado "Supermartes" del 5 de marzo, con 874 delegados en juego en primarias y caucus en numerosos estados, puede hacer que un candidato alcance las tres cuartas partes del total requerido para la nominación. La campaña de Trump apuesta a estar en condiciones de liquidar la carrera una semana después y que finalice en abril, es decir, casi con certeza antes de que empiecen sus juicios penales.

Interna demócrata sin sorpresas

Los demócratas celebraban sus propias primarias en New Hampshire el mismo día que los republicanos, pero Biden no figuró en la lista de candidatos debido a una disputa sobre el calendario electoral entre funcionarios locales y el partido demócrata. A pesar de ello sus seguidores llamaron a escribir su nombre en la boleta y votar por él en vez de por el congresista de Minnesota --Dean Phillips-- o la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson.

La Fiscalía de New Hampshire está investigando una serie de llamadas falsas recibidas por los votantes del estado en los que una imitación de la voz de Biden les pedía no participar en el proceso de primarias. La oficina del fiscal general del estado, John Formella, informó haber recibido varias denuncias por parte de ciudadanos que recibieron estas llamadas, "aparentemente generadas con inteligencia artificial".

De todos modos, ni estos contratiempos ni el resultado en New Hampshire afectarán al proceso y la nominación de Biden se da por sentada. El presidente estadounidense dijo este martes que Trump está "empeñado" en imponer más restricciones al aborto, en uno de los ataques más duros hacia su potencial rival. "Donald Trump es el principal responsable de quitar esta libertad en Estados Unidos", afirmó Biden en un acto junto a su vicepresidenta Kamala Harris.