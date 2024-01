Integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) junto a distintas fuerzas de seguridad y bomberos voluntarios, entre otros, continuaban este miércoles con la búsqueda de un joven de 25 años tras haber pasado 72 horas desde que ingresó al mar y luego de que en la víspera se haya encontrado el kayak alquilado en Claromecó el domingo pasado, se informó oficialmente.



Federico Saihueque Cuevas, oriundo de Tres Arroyos, era buscado esta mañana a través de un guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, junto con un avión y botes semirrígidos sumadas a las tareas por tierra a lo largo de la costa.



"En las primeras horas de la mañana se desplegó nuevamente el operativo terrestre", señalaron desde el municipio de Tres Arroyos al indicar que personal de la Dirección de Riesgos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires , Defensa Civil y sección de vehículos aéreos no tripulados (drones) "están monitoreando cuadrantes específicamente designados, sumándose al avión, motos de agua, un semirrígido y personal especializado".



En ese sentido, desde el comité de búsqueda se señaló que "hasta el momento solo se ha podido recuperar el kayak sin tripulante que la Secretaría de Seguridad confirmó, se trata del alquilado por el joven". "Hasta ahora, no hay más noticias sobre el paradero", indicó el parte difundido esta mañana.



Saihueque Cuevas, de profesión peluquero, concurrió el domingo a Claromecó, donde fue visto por última vez alquilando un kayak en el sector de Puerto Mosquito, en las calles 12 y 13 del citado balneario, según indicaron sus familiares y allegados.



En el marco del operativo en la víspera una aeronave CASA C-212 de Prefectura detectó a 19 millas náuticas un kayak sin tripulante, que luego se confirmó que era el que había utilizado el joven.



El secretario de Seguridad de Tres Arroyos, Juan Apolonio, señaló que "se determinó que el kayak se correspondía con el que el joven había alquilado porque la característica de la pintura es especial" y, además, "el dueño del kayak, quien lo alquila, reconoció que era suyo".



En ese sentido, indicó que hay una reconfiguración del área de búsqueda por parte de la Prefectura, ya que "no es lo mismo la flotabilidad del kayak que de una persona" y que hoy con "las primeras luces del día" continuarán con la búsqueda del joven.



Según la denuncia por averiguación de paradero, el muchacho es de contextura física delgada, de 1,80 metros de estatura, tez blanca y cabello corto de color castaño oscuro. "Vestía pantalón corto negro y remera de color azul y negro con estampa en letras blancas", agregaron los voceros.