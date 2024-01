La secretaría general del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay, Elbia Pereira, consideró "importante" la solidaridad de su país con la movilización y el paro nacional en Argentina por la relevancia que tiene el DNU y la ley ómnibus "para la organización de trabajadores y trabajadoras del mundo".



"Principalmente, tiene que ver con la pérdida del derecho a la protesta, la huelga, a la manifestación de desacuerdos o puntos de vista diferente que va suprimiendo la libertad de expresión. Para nosotros es muy importante para la construcción de una ciudadanía amplia y plural", argumentó Pereira en AM750.



Además, la dirigente sindical subrayó que el apoyo de la medida de fuerza de los trabajadores argentinos se replicó en muchos lugares del mundo, no sólo en los países del Cono Sur.

"Hubo manifestaciones en Brasil, en otros países de Latinoamérica. Pero también en Europa: en Bélgica, Alemania, España, Italia", enfatizó Pereira en diálogo con Escuchá Página 12.

Por otra parte, habló sobre las críticas que recibe el movimiento sindical a nivel mundial por su supuesta falta de independencia de algunos partidos políticos en los distintos países y concluyó: "Esto a veces no se entiende desde otros lugares fuera de la frontera. Somos independientes, pero no indiferentes y, como no somos indiferentes, es que manifestamos posiciones sea el gobierno que sea".