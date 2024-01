El Desentierro del Carnaval será este viernes 26 de enero, desde las 20 en la ciudad de Salta. La organización está a cargo de las asociaciones COMUYCA y Agrupaciones Carnestolendas, que cuentan con el acompañamiento de la municipalidad de la ciudad de Salta y el gobierno de la provincia.

Los corsos se realizarán hasta el 13 de febrero, los viernes, sábados y domingos, a partir de las 21. Este año la actividad se desarrollará en la calle Molina, colindante al estadio Martearena, donde se evaluó que habrá mayor accesibilidad para el transporte.

El vicepresidente de COMUYCA, Gustavo Corimayo, indicó que esperan al menos 7.000 personas por noche. También detalló que harán una preselección y de 40 agrupaciones quedarán alrededor de 22 o 24. "El viernes van a actuar la mitad de las 40 y el sábado, la otra mitad, de ahí salen las que quedarán clasificadas y desfilarán todas las noches. Las que queden afuera, van a desfilar, pero no todas las noches", explicó a Salta/12.

El coordinador de la Agencia de Cultura de la municipalidad de Salta, Gustavo Franceschi, dijo a Salta/12 que se viene reuniendo con las asociaciones y apoyando la organización del Carnaval. "El municipio hizo una inversión importante para el traslado de los arcos, el tránsito eléctrico y demás", explicó.

"Todas las actividades culturales tienen impacto para los vecinos de nuestra ciudad y para el turismo que nos visita", señaló Franceschi. Indicó que junto al área de turismo de la municipalidad están haciendo desfiles de comparsas en los corredores gastronómicos, "a modo de no sólo una cuestión de atracción turística sino también de invitación a disfrutar del evento a aquellos vecinos que por ahí no están enterados de los corsos o que no son habituales de los corsos".

La apertura de la boletería se realizará a las 19, la entrada general costará $2.000. Las entradas anticipadas podrán adquirirse desde $1.000 en Alvarado 777 y a través de Norte Ticket. Los niños y las niñas menores de 8 años de edad podrán ingresar sin cargo. "Entendemos que en este contexto de crisis, el costo de la entrada es razonable, les hemos pedido a las agrupaciones que sea un costo razonable para las familias que están pasando una situación complicada", dijo Franceschi.

Corimayo explicó que las entradas tienen un precio porque las asociaciones deben pagar "a la policía, seguridad privada, a los empleados que están en la boletería, baños químicos, alquiler de tribunas y ayudar a las agrupaciones que participan".

El referente resaltó el acompañamiento de la actual gestión del gobierno municipal, "porque se han puesto la camiseta del corsero carnestolendo y a trabajar a la par de nosotros, en lo que podían nos ayudaban y eso hay que destacar". Mencionó que los corsos debían empezar el 13 de enero pero se suspendieron por el temporal y el municipio colaboró con el desmalezado, el relleno de las calles con ripio y otras acciones como el cambio de la luminaria, que ahora es led.

Corimayo también agradeció a la Secretaría de Deportes de la provincia que cedió las instalaciones de boletería y el estacionamiento del Estadio Martearena para la realización del Carnaval.



"Yo creo que con un Estado presente siempre es algo que va a salir mucho mejor. Si bien muchas veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos en la época de carnavales acá en Salta, hoy el municipio está dando muestras de que sí tiene intenciones de empezar a ayudar. Para mí el Estado siempre tiene que estar presente, no sólo en esto sino en cualquier actividad tanto cultural como deportiva", consideró Corimayo.

"Recuperar el corso tradicional salteño"

Franceschi dijo que el 8 de febrero es el aniversario "del primer corso salteño, allá por el año 1896", y anunció que van a conmemorar este hecho histórico en el Museo de la Ciudad.



Además, el funcionario mencionó las intenciones de revalorizar el carnaval salteño. "Recién estamos en el inicio de la gestión, pero tenemos que empezar a competir con plazas importantes como lo es Jujuy, entonces tenemos que seguir apostando a apoyar a las organizaciones, a las agrupaciones carnestolendas, recuperar el corso tradicional salteño y de ese modo también que la mitad de enero y febrero sea un atractivo turístico más para invitar a los turistas a que se acerquen", sostuvo.

"El traje de las comparsas, el significado de cada botón, de cada pluma, de los sombreros mayores, de los sombreros menores, todo ese andamiaje cultural y ese bagaje cultural que trae en los trajes tradicionales, las comparsas de los caretones, eso nos diferencia bastante de lo que es otro tipo de de festejo de carnaval", resaltó Franceschi.



"Tenemos el orgullo de que no dependemos de traer gente de Brasil, de Gualeguaychú (Entre Ríos) o de cualquier otro lado. Nosotros tenemos un corso y un Carnaval netamente cultural nuestro", resaltó Corimayo.