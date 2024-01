El titular del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, denunció este jueves las condiciones en las que se firmó el dictamen de mayoría del proyecto de Ley Ómnibus en el plenario de comisiones de la Cámara baja porque ninguno de los legisladores "conocía lo que estaba firmando".

"Ninguno de los 55 diputados que firmaron el dictamen del oficialismo conocía lo que estaba firmando. Es un tema grave institucional y políticamente", señaló Martínez en declaraciones a Mañana Sylvestre, donde aseguró que el texto "apareció firmado por las autoridades de las comisiones" unas 14 horas después de haber sido aprobado.

"Ha sido una actitud vergonzosa por parte de LLA y de los diputados que acompañaron el dictamen", apuntó el santafesino sobre la actitud irresponsable del oficialismo y de la oposición amigable, que terminó girando en falso porque hubo temas que fueron negociados y que luego, en el texto final, "seguían apareciendo sin solucionarse".

"Este tiempo que abrió el oficialismo sin sesionar es para organizar el desorden que provocó en la negociación política que se dio para conseguir la firma del dictamen. Necesitan ordenar el texto y reestablecer una mesa de diálogo porque no cumplieron con su palabra", explicó sobre la tensión que en estas horas mantiene el Gobierno nacional con diputados del Pro, del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal.

Sobre este punto, Martínez afirmó que el presidente Javier Milei, junto a sus ministros y funcionarios, tienen una "vocación de extorsión infinita" hacia destinos sectores de la política que llevan a cabo a través de "insultos, operaciones, falsas denuncias y aprietes".

"Van a empezar a trascender las razones por las que cada diputado se sumó al dictamen de mayoría. Cada uno le pondrá el nombre que le quiera poner. Puedo asegurar que detrás hay cosas concretas que tienen que ver con recursos y aprietes hacia las provincias", aseveró. De esa dinámica de aprietes también formó parte el ministro de Economía, Luis Caputo, que "amenazó a diputados de otro bloque" y dejó en evidencia que "algo que se rompió", puntualizó el jefe del bloque de UxP en la Cámara.

"Creo que Milei vino a romper absolutamente todo. Las grietas que había en el sistema político y la relación entre destinos espacios le dan la posibilidad de seguir provocando la ruptura. El que traiciona una vez, lo hace dos veces. Hay que estar atentos. No hay afecto cuando pasan estas cosas, solo hay intereses", alertó.

Según Martínez, "el corazón del proyecto" de ley ómnibus son las facultades delegadas al Ejecutivo, que enfrentarán un "fuertísimo debate" en ambas cámaras de Congreso. "Hay pocas posibilidades de que los cinco o seis artículos más importantes que figuran en el proyecto salgan como quieren los legisladores de LLA. La iniciativa dice que se declara la emergencia previsional en Argentina. Si sacas los artículos de la fórmula de movilidad jubilatoria y las facultades delegadas, el Ejecutivo va a poder hacer lo que quiera sin necesidad de pasar por el Congreso", advirtió en ese sentido.

Un legislador de Hacemos Coalición Federal denunció cambios después del dictamen



En los últimos días, varios diputados de la oposición amigable empezaron a exponer los destratos que reciben por parte del Gobierno de la Libertad Avanza pese al acompañamiento que estos están dando al proyecto de ley ómnibus. Este jueves, fue el diputado cordobés de Hacemos Coalición Federal Carlos Gutiérrez quien sacó los trapitos al sol, al denunciar por redes sociales que se realizaron modificaciones en el capítulo referido a los biocombustibles una vez firmado el dictamen.



"Cuando creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado", publicó Gutiérrez en su cuenta de X (ex Twitter), donde señaló que se trata de un hecho "muy grave" que "deja claro que al Gobierno Nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo".

"Es absurdo que una ley proponga que hay que esperar tres años para que se presente otra ley. ¿Por qué, en cambio, no se plantea ahora un escenario futuro que genere confianza en las leyes, y que garantice previsibilidad, inversión y generación de empleo?", se preguntó.

Además, "es una aberración que se haya cambiado la definición de biocombustible cuando se incorpora y se habla de reciclado de plástico. Eso no es biocombustible", señaló el legislador sobre el capítulo del proyecto referido a biocombustibles, que dice que “se entiende por biocombustible al bioetanol, al biodiésel y a cualquier otro biocombustible líquido que cumpla los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación y cuyo origen sea agropecuario, agroindustrial y/o provenga de desechos orgánicos y/o plásticos”.



Una reunión con Federico Sturzenegger

Otro diputado que expuso la oscura dinámica con la que está trabajando el oficialismo para lograr la media sanción fue Oscar Agost Carreño, diputado nacional por Córdoba del bloque Hacemos Coalición Federal y Presidente del PRO Córdoba, quien reveló haber sido invitado por el secretario parlamentario de la Cámara Baja a una reunión en la que se estaban evaluando cambios a la ley ómnibus con la presencia de Federico Sturzenegger.

En una entrevista con el programa Ahora dicen, Agost Carreño fue consultado por una reunión informal en Recoleta para seguir negociando los puntos de la ley ómnibus que siguen trabando una eventual media sanción. "Sí, hubo una reunión así. Yo fui a una de las reuniones y cuando vi quiénes estaban ahí y qué punteos estaban haciendo la verdad que me retiré", respondió el diputado.

"Esto tiene que ver con que nosotros nos reunimos con las autoridades de la Cámara para ver cómo se sigue (con el debate parlamentario), no hacemos punteos ni tocamos dictamen ni nos interesa seguir mejorando el proyecto de ley que se está trabajando. Para nosotros ya está cerrada esa instancia y no vamos a entrar a ninguna reunión que no sea con las autoridades de la Cámara, porque la citación a esa reunión la tuvimos a través del secretario parlamentario de la Cámara. Después cuando vimos las personas que estaban invitadas ahí, yo particularmente llegué, vi quiénes estaban y me fui", explicó el diputado, quien aseguró que uno de los asistentes era Federico Sturzenneger.



"Nosotros no hacemos punteos por separado, no vamos mejorando la ley. Este gobierno decidió que vamos a entrar al recinto con ese documento. Bueno, nosotros entramos con ese documento y todas las disidencias. Va a ser muy difícil conseguir la ley así. Pero eso tiene que ver con cómo el Gobierno se ha mostrado", concluyó.

El diputado que rompió con UxP no sabe qué firmó

Este jueves, el diputado Agustín Fernández, que acompañó el dictamen de mayoría del proyecto de ley ómnibus tras un acuerdo para eliminar del texto la derogación del régimen de protección del azúcar -y que decidió, junto a otros dos legisladores que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, abrirse del bloque de Unión por la Patria- expuso que la firma en el plenario de Diputados se hizo sin conocer el texto que se llevará al recinto.

Este jueves, en una entrevista con el programa YAQPA, un periodista le preguntó al diputado qué artículos de la ley ómnibus le parecían correctos y estaría dispuesto a acompañar. La respuesta dejó helado al entrevistador: "Muy buena pregunta. Y es esto lo que llevamos a Tucumán y es el trabajo que haremos el fin de semana con el gobernador", se limitó a responder Fernández.

Ante la repregunta, volvió a hacer agua, por lo que el periodista cambió de tema y le consultó por su evaluación respecto a los primeros días del gobierno de Milei. El legislador, tironeado por la incómoda situación en la que se encuentra tras la ruptura con UxP, tampoco pudo dar una respuesta concreta: "Yo creo que está en una situación económica muy complicada que ya venía desde gobiernos anteriores, donde si no se detienen o bajan los números de la inflación va a ser muy complicada la situación económica de toda la Argentina", dijo.

"Hay que ver de qué forma se va definiendo esto. Tienen una idea (en LLA) que en muchos casos no coinciden con las nuestras pero es el gobierno que eligió la gente", añadió el tucumano, quien dijo que está dispuesto a firmar la delegación de facultades al Ejecutivo, que "cuando terminemos de discutir va a quedar en 9 meses o 10 meses", adelantó.