La imagen que mostró anoche Central en Tucumán no fue la misma que lo caracterizó el año pasado fuera de casa. Es que Atlético Tucumán nunca lo superó. Y si bien se mostró confiando para defender, se puso en ventaja ante un rival que no le generó mayores problemas. El problema fue que el campeón no se animó a ir por el segundo gol y dejó pasar la victoria en una jugada aislada donde fallaron los centrales y lo aprovechó Coronel para igualar a poco del final.

No había razones para esperar ver algo diferente en Central. Y lo que hizo el canaya fue hecho a semejanza del equipo del año pasado. Sin la pelota, el auriazul se paró en su campo y estuvo más cómodo en los metros finales, cerca de Broun, donde Mallo y Quintana se impusieron cada vez que Estigarribia y Pereyra pisaron el área. El control y dominio del juego de parte de Atlético Tucumán no significó riesgos para el arquero canaya. Pero solo cuando la pelota llegó a Lovera el auriazul encontró aire y tiempo para jugar en ataque.

Central necesitó de un lateral a favor en los metros finales del campo de juego para llegar al gol. Alan Rodríguez sacó el centro atrás y Martínez Dupuy se encontró con la pelota en un rechazo corto para poner el campeón en ventaja. Desde entonces Atlético Tucumán perdió fuerza en sus avances y el partido mostró al canaya con ataques más frecuentes a pesar de que Malcorra tuvo intermitente en sus apariciones.

En el segundo tiempo Central no se preocupó por la reacción del rival El canaya se sintió seguro en defensa pero dejó crecer el protagonismo de los tucumanos. El equipo no se propuso ampliar la ventaja. Hizo poco para llegar al segundo gol. Apenas si un cabeza alto de Sandez y nada más.

Atlético Tucumán se animó a atacar con el ingreso de Coronel en la media hora final. El mejor delantero de los tucumanos mostró presencia en el área. Exigió al fondo canaya como no lo hizo Giani. Más aún porque Central se mostró con falta de ambición por marcar el segundo. En el partido no pasaba nada y ese era el momento para dar el segundo golpe. Pero Lovera perdió injerencia y los esfuerzos de Malcorra no tuvieron complicidad. Lo mejor de Central estuvo en el despliegue de O’Connor, sin dudas, pero en ataque nadie se destacó. Esa comodidad de Central en el partido se desvaneció en una jugada aislada donde Estigarribia le ganó por arriba a los centrales canayas y de mediavuelta Coronel marcó el empate.

En el tramo final el que intentó buscar la victoria fue Atlético Tucumán. Central no creyó en sus posibilidades en los últimos minutos y debió conformarce con el punto. A diferencia del año pasado, anoche lo tuvo todo para ganar de visitante pero el que nunca se convenció fue el propio Central.

1 Atlético Tucumán: Devecchi; Lagos, Flores, Romero, Paz, Orihuela; Sánchez, Castro, Pereyra; Giani, Estigarribia. DT: Orsi-Gómez.

1 Central: Broun; Ocampo, Mallo, Quintana, Sandez; Ortiz, O’Connor, Alan Rodríguez; Malcorra, Lovera; Martínez Dupuy. DT: Miguel Russo

Goles: PT: 22m Martínez Dupuy (C). ST: 35m Coronel (AT),

Cambios: ST: 13m Coronel por Giani (AT), 24m Bajamich por Paz (AT), 30m Giaccone y Cervera por Lovera y Martínez Dupuy (C), 34m Komar por Quintana (C), Ambrogio por Castro (AT), Ortiz por Lagos (AT), 39m Bravo por Ocampo (C)

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Atlético Tucumán