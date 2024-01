FESTIVALIPSIS ► El emblemático sello indie Laptra celebra sus 20 años de lanzamientos y actividades con la octava edición del FestiLaptra, que el próximo 17/2 en la Ciudad Cultural Konex tendrá a 107 Faunos, Bestia Bebé, Hojas por el Barrio, Javi Punga, Koyi, Las Ligas Menores, Media Hermana, Nina Suárez, Reno, Santiago Motorizado y Tigre Ulli ► Mientras tanto, este finde el Festival Nuevo Día meterá feria de merch y shows de Massacre, Barbi Recanati, Buenos Vampiros, Marina Fages, Mujer Cebra, Letsgou y Dum Chica (viernes 26 y sábado 27/1, CC Konex); en tanto que el Cosquín Cuarteto armará baile con Dale Q' Va, The Monkey, El Loco Amato, Vacomoloko y Q' Locura, (lunes 29 y martes 30/1, Plaza Próspero Molina, Cosquín).

PASAME LA DATA ► La Embajada de Japón anunció becas para argentinxs de entre 17 y 34 años que quieran estudiar en universidades japonesas ► Por otro lado, Fabián Casas invita a su Taller Nómade, sobre poesía, ensayo, narrativa y cine, los lunes y miércoles de febrero en la Librería del Fondo; y Marcelo Savignone convoca a su Taller de Teatro Físico, del lunes 5 al jueves 8/2.

DE VISITANTE ► El ciclo From Hell Fest se dividirá en cuatro jornadas en Arena Sur, con los shows de la leyenda Paul Di'Anno con Kiss Me y El Foco (2/2), de los estadounidenses Exhorder y Vio-Lence junto a Morferus y Frantic (10/2), de los griegos Rotting Christ con Inazulina y Lepergod (24/2), y de los yanquis Malevolent Creation y los canadienses Exciter junto a Matan S.A. (1/4) ► Además, Megadeth estira su leyenda albiceleste y, tras dos sold out en el Movistar Arena, suma una tercera función para redondear shows el 13, el 14 y el 16/4.

LA JODITA ► En Tilcara, Jujuy, los djs Matías Sundblad, U-FO, Gustavo Filgueira y Anita Boero animarán la Fiesta La Playa, el sábado 27/1 en el Complejo La Isla ► En Mar del Plata, la Fiesta ¡FA! tendrá animación de Mex Urtizberea y el dj Pato Smink, el lunes 29/1 en GAP ► Y en La Cumbre, Córdoba, la Fiesta We Are Lost tendrá menú electrónico de la franquicia BNP, el sábado 3/2 en el Aeroclub.

COVER ME ► Fachi y Abel llevan su habitual set de versiones de Viejas Locas a Salta (2/2, Jekill Fun); y sale tributo a V8 en vivo, con Walter Meza y Gustavo Rowek en San Justo (2/2, Circus Bar) ► Además, Juan Ibarlucía tamiza con atmósfera étnica e industrial el clásico de Soda Stereo, En la ciudad de la furia.

HACELA SIMPLE ► Enfrentá el calor abrasador del finde con las nuevas canciones de Wiranda Johansen (Dionysian), Lauta + Nehuén Arias (Tuve que archivar tu chat), Paula Morena (Otra vez), Terapia (Rock barrial tipo country), Yesan (La Lune (XVIII)), Milviernes (Allyouneed (Cada día más)), Grace & Badlove feat. Camila Buch (Efímero) o Franco Rizzaro (Otro lugar).







Encontrá más notas del NO acá, o suscribite a nuestros newsletters acá abajo ↓ para recibir todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y los recomendados, directo en tu email.