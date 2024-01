Newell’s confirmó ayer las contrataciones del volante Rodrigo Fernández y el defensor Juan Manuel Fedorco. Ambos jugadores se suman a préstamo hasta fin de año. Mientras que se retomaron las negociaciones para sellar la venta de Juan Sforza a Vasco da Gama de Brasil. El plantel leproso, por su parte, entrena esta mañana en Bella Vista dado que visitará a Lanús el martes por la noche. Se esperan cambios respecto a la alineación que se impuso el jueves de visitante ante Central Córdoba.

Luego de la victoria del jueves frente a Central Córdoba de Santiago del Estero el técnico Mauricio Larriera hizo saber la necesidad de sumar más refuerzos: “Creo que necesitamos otro extremo y algo más, un jugador de las características de (Marcos) Portillo (vendido a Talleres), pero lo hablaremos luego, no voy a exigirle nada más al club porque ha hecho un gran esfuerzo”.

Pero la dirigencia suma más jugadores. Ayer firmó su contrato por un año el uruguayo Rodrigo Fernández, cedido por Santos de Brasil. Fernández es volante central y viene para ser titular, aunque se deberá ganar el puesto en las prácticas. Su salida de Brasil se debió a que Santos descendió y renovó su plantel. El uruguayo entrenó ayer en Bella Vista y quedó a las órdenes de Larriera. En tanto que Fedorco fue comprado a Nueva Chicago por parte de Independiente. Newell’s se involucró en la negociación, adquirió el 20 por ciento de la ficha del zaguero central y así logró su llegada a préstamo por un año. El año que viene Fedorco jugará en Independiente. Llega al parque Independencia para ser opción en la defensa.

El equipo de Larriera regresó ayer a la ciudad proveniente de Santiago del Estero y esta mañana entrenará en Bella Vista. Los jugadores quedaron concentrados dado que el martes a las 21.30 la Lepra visitará a Lanús por la 2º fecha de Copa de la Liga. Entre las opciones que evaluará el técnico es el ingreso como titular de Juan Ignacio Ramírez en lugar de Guillermo May. En el mediocampo la presencia de Ever Banega está sujeta a su recuperación física dado que el diez leproso no realizó la pretemporada.

La directiva, en tanto, aceptó la oferta de Vasco da Gama de Brasil por Sforza y espera por sellar la venta de la totalidad de la ficha la semana que viene por cinco millones de dolares.