DOMINGO 28

TEATRO

Rabia Puede verse la obra basada en la célebre novela de Sergio Bizzio. Al respecto cuenta su protagonista Claudio Tolcachir, quien dirige junto a Lautaro Perotti: “Existen proyectos que nos toman el cuerpo de manera obsesiva y no nos sueltan hasta poder ver la luz. Rabia es uno de esos. Contar esta historia es sumergirse en la aventura más riesgosa. Riesgosa la historia del protagonista, riesgosa la misión de desplegarla en el espacio. Pero, ¿para qué hacer teatro si no vamos a saltar al abismo? Si no vamos a temblar antes de empezar, abrazados con quienes le dan sentido a nuestra vocación?”.

A las 21.30, en el Teatro Auditorium, Peralta Ramos 2280, Mar del Plata. Entrada: $3500.

Del otro lado Dos historias que parecen no tener conexión. Dos universos que parecen no tener más vínculo que una relación de servicio. Ambos relatos y sus protagonistas están atravesados por diversas crisis. Parejas apunto de volar por el aire, mujeres empoderadas que no se comen ninguna, hombres ricos en dilema existencial, mientras un pibe del interior se marea encandilado por la gran ciudad y un joven mozo la ve pasar y la padece, entre cliente y cliente. La nueva comedia de Damián Kepel, invita, entre copa y copa, a sumergirse en un mundo atravesado por la desigualdad, los vínculos líquidos y la violencia latente. Cualquier similitud con la realidad es pura casualidad. Actúan: Teresita Rellihan, Matías Hynes, Diego Leske, Tomás Raimondi, Florencia Sacchi y Augusto Álvarez.

A las 19, en el Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. Entrada: desde $9500.

ETCÉTERA

Tiempo de aventuras El Museo propone un espacio de creación continua a cargo del equipo educativo a partir de la búsqueda de las coordenadas que llevan a vivir una aventura para las infancias. La idea apunta a que participen de un espacio de juego y creación para darle rienda suelta a la imaginación. Disfrutar de un encuentro de lectura, mesas luminosas y muchas propuestas más.

De 15 a 18, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

MÚSICA

Canciones queridas Juan “Tata” Cedrón presenta junto a Daniel Frascoli un concierto que reúne clásicos del repertorio de la canción popular argentina y algunos del repertorio cedroniano. Se trata de una selección de temas tocados en dúo de guitarras, formato íntimo que le permite recorrer y rescatar inéditos de su inmensa obra y piezas tradicionales.

A las 20, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $5500.

CINE

Estoy bailando Tras su estreno en la Berlinale y luego de ser distinguida como Mejor Película de la Competencia Argentina del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se estrena Adentro mío estoy bailando, el film de Leandro Koch y Paloma Schachmann que construye su relato a partir de elementos del documental pero también de la comedia romántica y la road movie. Un frustrado camarógrafo de fiestas judías, que siente rechazo hacia la religión de su familia, se enamora de una clarinetista de música klezmer y finge el rodaje de un documental sobre este estilo de música idish para pasar tiempo con ella.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2000.

LUNES 29

ETCÉTERA

El corazón del daño Alejandro Tantanian –dramaturgo, director y lector– conversará con la actriz Marilú Marini y la periodista Alejandra Varela en torno a la tarea de adaptación de la novela El corazón del daño, de María Negroni. Publicada en 2021, es una obra formalmente singular, que aborda con mucha poesía y sin condicionamientos el complejo universo afectivo entre una hija y su madre. Bajo el velo del registro autobiográfico, la narradora hilvana una serie de recuerdos y citas que construyen una aguda mirada sobre los vínculos. Durante el encuentro, Marini interpretará fragmentos de la obra.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

Fiesta Fa en Mar del Plata

Conducida por Mex Urtizberea, la tertulia más conocida de You Tube llega en plena temporada de verano a Mar del Plata en su versión Fiesta Fa para invitar a un nuevo encuentro que promete ser inolvidable: música en vivo con invitados maravillosos, DJ de lujo con Pato Smink y sorpresas múltiples para festejar cerca del mar. Fa es un ciclo de música en vivo, de charlas y reflexiones compartidas que se emite desde la casa de Mex Urtizberea, con idea original de del propio Mex, Fabiana Segovia, Nicolás Tolcachier y Pedro Saborido, que a la vez llevan adelante la producción general del ciclo.

A las 22 en Gap, Av. Constitución 5780, Mar del Plata. Entrada: desde $10000.

MÚSICA

La Bomba de Tiempo Los emblemáticos tambores de La Bomba no descansan. Se trata de una de las propuestas más originales y populares de Buenos Aires que ha ganado seguidores en todo el país y el mundo entero gracias a su singularidad, fuerza y talento musical. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas. Cuando La Bomba explota, un verdadero ritual de ritmo y baile se apodera de todos. Un espacio para conectar con el movimiento, la energía y el disfrute.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $3200.

ARTE

Desvíos Se inaugura la muestra colectiva de Adriana Ablin, Gabriela Boer y Mariano Vilela. Dice el texto de Laura Casanovas: “La presente reunión tiene como antecedente los intercambios entre los artistas sobre el arte y la vida (cada uno siguiendo su camino plástico), considerándolos fundamentales para proyectar la posibilidad de un futuro donde el encuentro, el respeto y la valoración de los otros constituyan el horizonte más deseado y no denostado”. Hasta el 29 de marzo.

De lunes a viernes, de 15 a 19, en Galería Van Riel, Juncal 790. Gratis.

Collages Puede visitarse la muestra colectiva con obras de Pat Andrea, Carlos Arnaiz, Washington Barcala, María Bayá, Monica Canzio, Diana Chalukian, Florencia Gechter, Kenneth Kemble y Liliana Porter, entre otros. El collage ingresa en el arte de la mano de Picasso y Braque, en el siglo XX. Si bien es difícil precisar cuál de los dos influyó sobre el otro, el consenso es que ambos artistas se influyeron mutuamente.

Hasta el 29 de febrero, de lunes a viernes de 15 a 19, en Jorge Mara - La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

MARTES 30

CINE

Oldboy El reestreno en salas a veinte años del lanzamiento original de la película que consagró mundialmente a Park Chan-wook, se transforma en una oportunidad no sólo de volver a disfrutar de sus virtudes sino de reflexionar sobre aquello que solía parecer exótico y que hoy es moneda corriente. Se trata de un thriller amnésico en el cual el enrevesado ovillo narrativo comienza a desenrollarse a partir de pistas sutiles y puntos de contacto entre el presente y el pasado. La historia de un hombre encerrado durante quince años en una habitación que, al salir en libertad, debe reencontrarse a sí mismo al tiempo que dilucida la responsabilidad del castigo para castigar a su autor.

A las 18.40 y 21, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $550.

Bill 79 Bill Evans visitó la Argentina en 1973 y 1979. En la segunda de esas oportunidades abrió la gira en el teatro Opera, la cerró en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín, y entre ambas presentaciones hizo escapadas a las ciudades de San Nicolás y Rosario. La primera de ellas tuvo ribetes propios de un absurdo de ciudad chica. Escrita y dirigida por Mariano Galperín, tiene a Diego Gentile en el difícil papel de quien está considerado el gran pianista de jazz entre fines de los '50 y 1980, cuando pocos meses después de aquellos últimos conciertos en Argentina falleció, a los 50 años, debido a un consumo de heroína de larga data, que acabó con su organismo.

Disponible a través de Cine.ar.

Látex Rojo Puede verse la película de Gerard Marcó de Mas. Eric vive con su esposa embarazada en la casa de sus suegros. Eric deja a su familia y se escapa a la mansión de la dominatrix Mistress Gise para convertirse en su esclavo. Eric espera lograr la liberación sometiéndose a Mistress Gise. Protagonizada por Alejandra Aristegui, Fedra Duarte, Valeria Rowinski, Adrián Cabral, Eugenia Mercantes, Néstor Napolitano

A las 22.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

FOTOGRAFÍA

Raquel Bigio Arquitecturas soberanas presenta una serie de 25 fotografías digitales a color de Raquel Bigio sobre espacios interiores y exteriores de arquitecturas emblemáticas. Fue reconocida y galardonada en la Bienal de Florencia con el Premio internacional de arte contemporáneo Lorenzo il Magnifico. Bigio capturó y, en algunos casos particulares, ideó y creó imágenes a partir de algunas operaciones de simetría o reencuadres sugerentes, que intentan poner de relieve el poder y la potencia de los discursos y las narrativas que nos marcan a pesar de invisibilizarse en el quehacer de la vida cotidiana. Curada por Daniel Fischer.

De martes a viernes, de 13.30 a 22; sábados, domingos y feriados desde 11.15, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Luciana De Rissio La reconocida cantante de jazz presenta Aire, un disco que se sale de lo tradicional del género, permitiéndose versionar a Cindy Lauper, Bob Marley, Sting y Amy Winehouse. Apoyada en un sólido trío de renombrados músicos de la escena jazzera de buenos aires. El álbum ofrece un repertorio elegido no solo de orientación jazzera, sino que también se apoya en el pop de los 80. Un original crossover. De Rissio se presenta junto a Ernesto Pablo Zeppa en batería, Matias Dabanch en piano y Agustín Scala en contrabajo.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $5000.

MIÉRCOLES 31

ETCÉTERA

Fuerza Bruta Desde su estreno en 2022, Aven se ha catapultado como uno de los espectáculos más vistos de Argentina. Con funciones diarias a sala llena, el nuevo espectáculo de Fuerza Bruta supera todas las expectativas y va por más. Este show sobre la felicidad, la alegría y la libertad, con elementos y efectos de la naturaleza, anuncia el inicio de una nueva gira en el exterior, que lo llevará a continuar su reconocimiento internacional. Aven es una obra lúdica y con una mirada amorosa, con el objetivo de recobrar esa belleza extraña y que emociona hasta las lágrimas.

A las 21, en la Sala SinPiso de GEBA, Julio Argentino Noble y Ramon J Cárcano. Entrada: desde $11500.

Mi marido Se presenta el libro de relatos de la autora macedonia Rumena Buzarovska, de visita por primera vez en la Argentina. Presenta la escritora y periodista Hinde Pomeraniec. Este libro de relatos, publicado por Impedimenta, es un afilado análisis de la vida conyugal en el que la intimidad de la pareja queda al descubierto. Buzarovska logra aquí diseccionar lo devastador del patriarcado con burlón laconismo y cáustica perspicacia.

A las 18.30, en la librería Dain Usina Cultural, Nicaragua 4899. Gratis.

MÚSICA

Gillespi on fire El trompetista presentará los temas de su último disco. Un repertorio de canciones de su autoría donde el groove es el protagonista. Este álbum incluye una versión del clásico “Third Stone From the Sun“, de Jimi Hendrix, en el cual Gillespi se atreve a la guitarra eléctrica. El grupo se completa con Álvaro Torres en piano y sintetizadores, Alejandro Chiabbrando en saxos, Rafa Francesquelli en bajo y Sebastián Peyceré en batería.

A las 20 y 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $6000.

CINE

Hojas de otoño La nueva película de Aki Kaurismäki (El otro lado de la esperanza) se trata casi de un musical, aunque su pareja protagónica, una cajera de supermercado y un trabajador metalúrgico embarcados en un tímido romance, no cantan ni bailan. Pero el hecho de que se conozcan azarosamente en un desangelado karaoke de Helsinki –aunque él afirma que “los tipos duros no cantan”– hace que la música sea un elemento esencial del film, que va encontrando comentarios a las vicisitudes de sus personajes en las melodías y las letras que se escuchan de comienzo a fin.

A las 19.40 y 21, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Roque Sáenza Peña 1150. Entrada: $2000.

ARTE

País con futuro El enfoque crítico de José Luis Martinat se desarrolla a partir de un minucioso estudio del sistema visual de la política norteamericana, aplicando conceptos como la extracción arquitectónica de los escenarios de los discursos políticos a través del grabado láser. En la exposición de Buenos Aires, esta metodología se aplica de manera consistente y está presente por medio de dos obras que retratan diferentes instancias escénicas donde se desarrollaron los debates para las elecciones presidenciales argentinas de 2023. Hasta el 12 de marzo.

De miércoles a viernes, de 15 a 19, en Vigil Gonzales, Av. Sáenz Peña 628. Gratis.

JUEVES 1

TEATRO

Precoz Una madre y su hijo circulan en una geografía hostil. Algo de la endogamia entre ellos no cede y es el Estado el que aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los contienen: observan con indiferencia su vínculo intenso. Se debaten entre la ternura y la locura, caminan sobre los márgenes y se relacionan con el mundo de un modo torpe. Bordeando los límites del amor insano, la soledad y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada. Basada en la novela de Ariana Harwicz, dirigida por Lorena Vega e interpretada por Valeria Lois y Tomás Wicz.

A las 21.30, en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $11000.

Nada que no quieras Esta es la historia de cuatro mujeres que han naturalizado la infelicidad. Emilia acaba de jubilarse. Ambiciona disfrutar la última etapa de su vida con la tranquilidad de haber cumplido con todo lo que debe cumplir una buena profesional, una buena madre y una buena esposa. Sin embargo, la inesperada visita de su hermana Nora, la de su hija Brenda, y la de su mejor amiga Diana, la enfrentará a una realidad. Dirige Corina Fiorillo, con Mirta Busnelli, Inda Lavalle, Miriam Odorico y Adriana Ferrer.

A las 21.45, en el Teatro Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $10000.

La lección de Eugène Cazadores del Arte Perdido presenta una obra del autor franco-rumano Eugene Ionesco. La trama de la obra gira en torno a un muy prestigioso profesor que recibe en su casa a una joven alumna, quien asiste para recibir una importante lección particular. Sin embargo, la lección se convierte en un conjunto de situaciones absurdas y violentas, en las que el profesor intenta por sobre todas las cosas, demostrar a la estudiante toda su sabiduría y conocimientos , desde las matemáticas hasta la filología. A medida que avanza la obra, el profesor se vuelve mas peculiar y acometedor, y la alumna se ve atrapada en una situación cada vez más perturbadora, surrealista y absurda. Dirección de Jazmín Ramos, con Nonnel Nohj, Sebastián Rapacini y Camila Rimoldi.

A las 20.30, en Bululú, Av. Rivadavia 1350. Entrada: $8500.

MÚSICA

Julieta Laso Ella canta todo el tiempo desde que supo que podía hacerlo. Yuri Venturin la invitó a cantar en su orquesta, la mítica Fernández Fierro. Años después, Julieta comenzó su carrera solista y un álbum: bandoneones, un contrabajo, un bombo y una caja. Sus canciones condensan un ruego gritado desde algún balcón desvencijado de Buenos Aires. Es el arrabal de este continente. En cada tema suplica, no con sumisión, porque el sonido es una amenaza.

A las 22, en el Torquato Tasso, Defensa 1575. Entrada: desde $7000.

ARTE

Soñar el agua Esta muestra representa la exposición más completa dedicada a la artista Cecilia Vicuña. Ofrece una lectura de su obra y revisa sesenta años de trabajo subrayando sus vínculos con su Chile natal, Argentina, la memoria textil precolombina, las luchas feministas y el erotismo, así como las demandas por autodeterminación de las comunidades indígenas.

De jueves a lunes de 12 a 20 y miércoles de 11 a 20, en el Museo de Arte Contemporáneo, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $3000.

VIERNES 2

TEATRO

Ana Karenina Eva Halac propone una lectura abierta de la obra de Tolstoi con Flor Torrente y Federico Salles. Inés y Lorenzo tienen un hijo de dos años. Lorenzo, desde que está con Inés se hizo más conocido. Ella, desde que es madre, dejó de trabajar. Cuando supo que estaba embarazada canceló un importante contrato para protagonizar una serie. Esta noche, la pareja regresa de una fiesta. Una fiesta que a ella le trajo el recuerdo de los viejos tiempos, de su vida antes de Lorenzo. A la mañana siguiente él tiene una entrevista pero no puede concentrarse en prepararla; algo de lo que pasó en la fiesta no lo deja pensar.

A las 20, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $5000.

Quieto

Renzo queda viudo y se encierra en su casa sin querer ver a nadie. Julieta, su hija, decide instalarse un fin de semana en el departamento de su padre. “Quieto es un padre en su sillón. Una hija que vuelve a rescatarlo de su cueva de recuerdos. Una acumulación de palabras no dichas que intentarán decir lo innombrable. Quieto es un encuentro. Nada quedará igual”. Así es como se presenta esta obra de Francisco Lumerman, con actuacions de Miguel Ángel Rodriguez y Florencia Naftulewicz.

A las 21, en el Teatro Nün, Velasco 419. Entrada: $7000.

Salvajada Se reestrena la obra de Mauricio Kartun. Un yaguareté devenido hombre por artes de supervivencia, perseguido por el odio y sufriendo el estigma de ser diferente. Lo humano y lo salvaje, lo social y lo natural. ¿Sabemos lo que somos? Una historia de cómo el maltrato y el desprecio pueden ser el origen del más violento de los terrores. Con Valentina Bassi, Carlos Belloso, Mónica Felippa, Diego Ferrari, Carolina Guevara y Pablo Mariuzz, entre otros.

A las 22.15, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: desde $11000.

CINE

Cuando acecha la maldad La más reciente película de Demián Rugna (Aterrados) cosechó un paso exitoso por festivales como Cannes y Toronto y se convirtió en la primera película latinoamericana en ganar Sitges. Si bien se desarrolla en el terreno de las posesiones, el largometraje se despega del carácter imitativo que acostumbra el cine de género. Acá lo monstruoso no surge tanto del plano paranormal, sino que se expresa de forma brutal en los cuerpos de los protagonistas. En esta oportunidad, se presenta para abrir un ciclo con lo mejor del cine nacional reciente para ver bajo las estrellas.

A las 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Pre Opening La plataforma creativa de arte y tecnología Artlab prepara una nueva temporada de actividades en varios campos de acción simultáneos. Dance floor house y tech house en tres secciones con los DJ sets de Solimano, Fernando, y un invitado muy especial Franco Cinelli. Los amantes de la electrónica bailable podrán disfrutar de la frondosa colección musical de Cinelli quien ofrecerá un set extendido de cuatro horas en contacto directo con el público en un entorno de intimidad, como pocas veces se podrá apreciar.

A las 22, en Artlab, Roseti 93. Entrada: desde $10000.

SÁBADO 3

MÚSICA

Luiza + Zorrilla Luiza también conocida como “la primera B del romance” y Santiago Zorrilla alias “el deportista de la canción” se vuelven a encontrar luego de casi cuatro años y prometen que esta vez si empieza el ritual, nadie dice nada pero yo lo siento igual. En 2024 Luiza inaugura a pedido del público su primer disco solista solista, Morir estreia, mientras que su compañero de escenario dice que sólo quiere mostrarle su música a la gente. Purísimo armored core, nuestro caparazón para darnos ese lujito, aseguran. ¿El contexto? Canchita de fútbol y barrio chino, canciones que si no llorás perdiste el jueguito.

A las 21, en Quetrenquetren, Olazábal 1784. Entrada: desde $3500.

CINE

Embrujada El guionista Santiago Calori tuvo a su disposición el catálogo en fílmico de Filmoteca Buenos Aires y eligió 23 títulos para proyectar en febrero. Hoy se compartirá Embrujada, de Armando Bo. En sus palabras: “Es muy difícil elegir una película favorita del tándem Sarli-Bo, porque en el momento en que uno se decide por un título, le aparecen dos o tres más al instante. Embrujada está en esa lista corta. Y quizás esté ahí no por su pericia ni por su solidez narrativa, sino por el nivel de delirio que es: una mujer insatisfecha que busca un hijo a toda costa termina en manos del Pombero en nuestra mesopotamia. Incluye la inolvidable frase: "No soy feliz: solo ansío lo que tú no puedes darme".

A las 23.59, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2000.

TEATRO

El ardor Después de 14 años en cartel vuelve la obra de Ricardo Holcer, con Marcelo D'Andrea. Un mecánico es tomado de las tripas por un locro que devoró. Cada cucharada es un torbellino de cueros, choclos y entripados. No hay soufflés ni finas hierbas. Solo Pampa palpitante. ¿Qué movimiento de nuestra historia es más repetido que las luchas intestinas? Algo arde en él, receta mestiza, menjunje de naturaleza y cultura. La historia es un manjar y una pesadilla. La propia. La nuestra. Digerirla es El ardor.

A las 22, Muy Teatro, Humahuaca 4310. Entrada: $4500.

La lengua es un músculo El protagonista se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, un Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”. Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo. Con Diego Carreño, quien también dirige junto a Gabriel Wolf.

A las 22, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $6000.

Babel cocina Comienza la tercera temporada de la obra de Rita Terranova. Babel cocina es una comedia que propone una serie de pequeñas historias de personas anónimas, retratadas en la jornada final de la huelga del servicio doméstico, que en 1888 agitó las calles de una remota aldea llamada Buenos Aires. Elenco: Claudia Cárpena, Gaby Barrios, Gabriel Schapiro, Gabriela Blanco y Susana Giannone, entre otros.

A las 20.30, en El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $1000.





