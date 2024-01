Tras los dichos del ministro de Educación, José Goity, sobre el "imposible cumplimiento" de la actualización salarial que acordó el Gobierno anterior con los gremios docentes, el ex ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, salió a aclarar que “los fondos para pagar ese acuerdo existen, aún con los índices de inflación de noviembre y diciembre”. “Para justificar el no cumplimiento del acuerdo paritario esta gestión pretende presentar un déficit abultado que solo responde a una construcción contable alejada de la realidad”, indicó el ex funcionario y agregó: “Ninguna proyección puede justificar que octubre (último mes de ejecución publicado) arroje una situacion de equilibrio y en diciembre exista un déficit de la magnitud que públicamente señalan los funcionarios”. Según dijo, al 30 de noviembre, los fondos en cuentas y plazo fijo de la Provincia sumaban casi 272.000 millones de pesos, un “cálculo razonable indica que al final del ejercicio 2023 existen dos masas salariales en saldos disponibles”.