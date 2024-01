Newell’s no se retira del mercado de pases y dialoga con Peñarol para intentar sumar al volante Angel González. El club tiene tiempo hasta el viernes para llegar a un acuerdo. Ayer en el parque Independencia se presentó oficialmente al uruguayo Rodrigo Fernández. El plantel viaja hoy a Buenos Aires para esperar el juego del martes con Lanús. En Central, por su parte, se confirmó anoche la contratación del delantero Abel Hernández a préstamo hasta diciembre. Se extiende hasta hoy la venta de entradas de socios para la fiesta del campeón del pasado mañana luego del juego con Banfield. Para no socios habrá generales a la venta mañana si no se agotan en la jornada de hoy.

Mauricio Larriera sumó ayer a los entrenamientos en Bella Vista al uruguayo Fernández, proveniente de Santos. El jugador firmó a préstamo por un año sin cargo. Pero no estará disponible para jugar el martes ante Lanús a las 21.30. El mercado de pases cierra el viernes y la gestión que está abierta en el parque Independencia es por el pase de Angel González. Larriera dirigió al volante en su paso por Godoy Cruz como técnico y pretende sumarlo como opción para el mediocampo. El club no está dispuesto a comprar su ficha y la negociación prosperará si Peñarol se dispone a desprenderse del jugador para cederlo a préstamo.

El plantel leproso entrenará esta tarde en Bella Vista y luego emprenderá el viaje a Buenos Aires dado que mañana a la mañana el plantel y cuerpo técnico realizará trámites de visado en la embajada de Estados Unidos para viajar a Miami en dos semanas a jugar el amistoso con el Inter de Lionel Messi. Y mañana a la tarde, en práctica de fútbol, Larriera define el equipo que visitará a un Lanús que ayer debutó en Copa de la Liga con victoria ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Abel Hernández llega a Central a préstamo hasta diciembre.

Entradas canayas. La dirigencia de Central anunció que hoy vence el plazo para comprar entradas para el partido del martes en el Gigante ante Banfield, ocasión donde tendrá lugar los festejos por el título obtenido el año pasado. Los socios con cuota de enero paga deben pagar 10 mil pesos para acceder a las generales y 20 mil para ingresar a plateas, a excepción de quienes tienen abonos. Mañana se habilitará el expendio a no socios según disponibilidad. Las generales tendrán un costo de 15 mil pesos y las plateas 30 mil.

Esta mañana Miguel Russo dirige ensayo para probar cambios en la formación que recibirá a Banfield. El técnico decidió ayer prescindir para la nueva temporada de los juveniles Franco Frías y Santiago García. Frías jugó el año pasado en Barracas Central y acordó ahora su cesión a préstamo a Unión Española de Chile. Más sorpresiva fue la salida del volante dado que fue una de las figuras el año pasado en el equipo de reserva. García pasó a préstamo a Ferro hasta diciembre. Pero la noticia que esperaba Russo desde hace días se confirmó ayer: el delantero Hernández firma a préstamo por un año y será refuerzo canaya.