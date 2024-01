* Apple TV+ sigue engrosando su biblioteca a puro sci-fi. Tras Invasión, Fundación, Silo y For All Mankind, el próximo 21 de febrero se estrenará Constelación, protagonizada por Noomi Rapace y Jonathan Banks. Creada por Peter Harness, en sus ocho episodios mixtura la aventura espacial con las teorías conspiparanoicas a partir de la historia de Jo. La actriz sueca es una federada en eso de encarnar personajes en un entorno empecinado en volverá loca (Alien: Covenant, la saga Millennium y ¿Qué le pasó a Lunes?). Aquí le dará vida a una astronauta que regresa a la Tierra después de un desastre en el espacio, solo para descubrir que piezas clave de su vida parecen haber desaparecido. La verdad estará allí afuera. Mejor dicho, en el espacio sideral.



* Disney+ anunció el estreno de la tercera y última temporada de Star Wars: The Bad Batch para el próximo 21 de febrero. La serie de animación es un spinoff de The Clone Wars y sigue a un batallón de clones defectuosos que buscan liberarse del Imperio. Detrás del proyecto se encuentra Dave Filoni, responsable de Ahsoka y The Mandalorian.

* Netflix se adelanta a San Valentín con el estreno de Siempre el mismo día (8 de febrero). Catorce episodios con el romance sin vencimiento de Emma (Ambika Mod) y Dexter (Leo Woodall). La singularidad de la entrega, basada en la novela de David Nicholls, es que sigue a la pareja en lo que plantea su título a lo largo de dos décadas. En cada episodio, se contarán las idas y vueltas de su relación cada 15 de julio. La historia ya tuvo una adaptación cinematográfica con Anne y Jim Sturgess en los papeles principales. El autor del libro es el productor ejecutivo de la miniserie.





El personaje

Cristóbal Balenciaga de Cristóbal Balenciaga (Alberto San Juan). El hijo de una modista y un pescador que se consagró como uno de los diseñadores más relevantes de todos los tiempos. Un vasco que ha sido definido como genio, pulcro, controlador, franquista y muy celoso de su intimidad, al punto que llegó a rumorearse de que no existía realmente. Su biopic no deja puntada sin hilo y ya puede verse por Star+.