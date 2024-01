El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que quienes lo atacan no saben qué es el comunismo ni el socialismo, en respuesta a su homólogo argentino, Javier Milei, que lo acusó de ser "un comunista asesino".



"No se trata -porque nos atacan de comunistas, de socialistas- de que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea de qué es comunismo y qué es socialismo", expresó el mandatario colombiano durante un acto de Gobierno en el municipio de Tumaco.



Milei afirmó en una entrevista con la periodista Patricia Janiot que Petro es "un comunista asesino que está hundiendo a Colombia", lo que provocó un respuesta enérgica del Gobierno colombiano.



En ese sentido, el mandatario colombiano explicó que "socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción". "Eso no es lo que buscamos nosotros, nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado", defendió Petro.

Roce diplomático

, y afirmó que las declaraciones de Milei "desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina"., que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima", añadió la Cancillería en un comunicado.el mandatario colombiano arremetió contra él por sus comentarios despectivos sobre militantes socialistas y aseguró que eso lo "decía Hitler".