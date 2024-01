Una vivienda de Maipú al 3100, un galpón de Anchorena al 2700 y otro espacio de La Paz al 1400 fueron blanco de amenazas y ataques cometidos este fin de semana. En el primer lugar, desconocidos tiraron nafta y prendieron fuego la puerta para luego arrojar una nota con un reclamo penitenciario, como los de la semana pasada. También en un galpón de Anchorena al 2700, donde se reparan contenedores de residuos, pintaron un portón y dejaron un cartel; y en el último espacio dejaron otro escrito intimidante.

“El gobernador dio la orden de no ser transmisores de esos mensajes. Está todo bajo investigación, lo trabaja la Policía de Investigaciones con la Fiscalía de turno. La idea es amedrentar a la provincia, al gobernador, para que no se trabaje, pero no vamos a dar un paso atrás”, afirmó Daniel Acosta, jefe de la Unidad Regional II en Canal 3.

Además de violentar el ingreso a la vivienda particular de calle Maipú que menciona al gobernador, hubo dos hechos en Anchorena al 2700 y en La Paz al 1400, vinculados a los recolectores, y que apuntaron a ese mismo sindicato que la semana pasada tuvo reuniones con Seguridad luego de que el jueves fuera baleado un camión recolector, en barrio Ludueña, donde los atacantes también tiraron un mensaje que mencionaba al gobernador.

Noticia en desarrollo...