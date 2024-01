El exvicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) Gustavo López analizó la intervención del organismo por parte del Gobierno de Javier Milei y sostuvo "con esto clausuran el debate político, igual que lo que están haciendo en el Congreso, donde quieren delegación de facultades para tener la suma del poder público".

La medida, adelantada el fin de semana, fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 89/24 y adoptada, según se explica en los considerandos, "en consonancia con los lineamientos" del DNU 70/23, dictado por la actual administración "para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector".



"La intervención lo que impide es que los tres representantes del Congreso, que son enviados al directorio del ENACOM, no estén. Es decir, cancelan el debate público y no hay representación parlamentaria de las minorías", señaló López en diálogo con AM750.

"No quieren que se sepa qué hacen o dejan de hacer. Y acá estamos hablando de decisiones que tienen que ver con la libertad de expresión, con el derecho a la comunicación y con el derecho de los usuarios de tener un precio justo de internet", agregó.

También sostuvo que, al ser intervenido, el Enacom "pierde" dos de sus fondos. Uno que tiene para la comunicación comunitaria y otro para llevar internet a las zonas de difícil acceso.



"Es decir, el derecho a la comunicación y el derecho a la conexión quedan supeditados a tres interventores y uno de ellos es un hombre que viene de Movistar. Esto se inscribe en un Gobierno absolutamente autoritario, que quiere cancelar el Congreso Nacional", advirtió.

Y enfatizó: "Están en juego la Defensoría del Público, que es donde las audiencias tienen la única posibilidad de expresarse; el fondo para la comunicación comunitaria, para que no desaparezcan las radios y los canales comunitarios, ya que no va a haber pauta oficial; y, sobre todo, el fondo de servicio universal,que es donde hemos canalizado más de 2.000 obras en más de 2.000 barrios populares para que tengan internet. Y estas obras están en ejecución, por lo que no sabemos si van a frenar o no".