Tres nuevos ataques se sumaron el fin de semana a las intimidaciones con mensajes que viene recibiendo el gobernador Maximiliano Pullaro, y dos de ellos apuntaron al sindicato de recolectores de residuos. El primero de los hechos ocurrió el sábado por la noche, en una vivienda particular de la zona sur, donde los atacantes prendieron fuego el ingreso a la cochera, y dejaron una nota con reclamos penitenciarios. El segundo ataque incendiario fue contra el portón de un galpón donde se realiza la reparación de contenedores de basura. Allí dejaron un mensaje en aerosol y otro en un papel. El tercero fue desde una moto con dos ocupantes que dejaron una nota escrita debajo de la puerta de la sede del Sindicato de Recolectores, quienes la semana pasada reclamaron seguridad luego de que fuera baleado un camión, en barrio Ludueña.

“El gobernador dio la orden de no ser transmisores de esos mensajes. Está todo bajo investigación, lo trabaja la Policía de Investigaciones con la Fiscalía de turno. La idea es amedrentar a la provincia, al gobernador, para que no se trabaje, pero no vamos a dar un paso atrás”, aseguró Daniel Acosta, jefe de la Unidad Regional II, en Canal 3.

Según se pudo saber, una mujer de 80 años estaba en su casa de Maipú al 3100 a las 23.30 del sábado cuando advirtió que había fuego en la puerta de su cochera. Al parecer, los agresores tiraron nafta y prendieron fuego para luego arrojar una nota con cuestiones penitenciarias, similar a los de la semana pasada. “Cuando entré al garaje vi el humo. Después, se extendió a la casa. Entré en shock", dijo la mujer. Y agregó: “Nos dejaron un cartel que se lo llevó la Policía. Tenía una amenaza al gobernador. No tengo explicación de por qué se la agarraron con mi casa”, lamentó.

Algo similar ocurrió en un galpón de Anchorena al 2700 bis -donde se reparan contenedores de basura- con un ataque incendiario el portón de ingreso, donde dejaron escrito un mensaje con aerosol y otro en un cartón, que mencionaba a personal del gremio de los recolectores. En tanto, en La Paz al 1400, el domingo a la noche, desde una moto, dejaron un cartel en el edificio donde funciona el sindicato de Recolección y Barrido. En ese lugar hay cámaras de videovigilancia que serán analizadas como parte de la investigación penal.

Desde Fiscalía, en tanto, indicaron que por los tres nuevos hechos se dio intervención a la unidad de Flagrancia, desde donde se dispusieron las medidas pertinentes como toma de testimonios, relevamiento de la escena, pericias fotográficas, levantamiento de rastros; mientras que hay medidas y actuaciones policiales en curso. Luego continuarán las investigaciones en la Unidad avocada a extorsiones.

Los hechos se sumaron a otros que tuvieron lugar la semana pasada, y que las autoridades provinciales relacionan con las medidas que se vienen tomando en materia de seguridad y régimen penitenciario.