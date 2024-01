Juega por los puntos pero hay una fiesta preparada para toda la noche. Central vuelve al Gigante de Arroyito después del título logrado en la final ante Platense el pasado mes de diciembre para recibir a Banfield por la 2º fecha. Los hinchas se convocan para la gran celebración pero antes habrá un encuentro donde por delante el equipo afronta la tarea de ganar por primera vez en el año. Dudas sobre las presencias de Juan Cruz Komar y Mauricio Martínez.

Central salió campeón el 16 de diciembre en Santiago del Estero. No volvió el equipo al Gigante. El estadio estuvo en obras y parte de las remodelaciones se estrenan esta tarde. Sin dudas que el primer partido del año en Arroyito tendrá un ambiente de festividad que hacía mucho tiempo no vivían los canayas. La fiesta está agendada para después de la 21. Antes, desde las 19.15, el canaya se mide con Banfield y la necesidad de ganar no se minimiza por la alegría generalizada que aún se siente en el público auriazul.

El hincha se reencontrará hoy con el autor del gol en la final con Platense. Maximiliano Lovera será ovacionado al pisar el nuevo césped del estadio. Junto con Jorge Broun, el delantero es el jugador más esperado por la gente. Las dudas de Miguel Russo son otras. De la alineación que viene de empatar en Tucumán con Atlético está en duda la continuidad del chico Matías Ocampo en el lateral por derecha. El ingreso de Komar es una opción dado que el ex Talleres ya se ha mostrado en esa posición cada vez que no estuvo a disposición Damián Martínez. Y en el mediocampo la intención del entrenador es disponer del debut como titular de Mauricio Martínez. Su condición física es lo que lo mantiene aún sin ganarse un lugar en el equipo principal. Si el técnico se decide por su inclusión será Alan Rodríguez el que deje el puesto.

Banfield viene de un debut con caída ante Huracán en condición de local. El equipo de Julio César Falcioni sufrió la transferencia de algunos de sus mejores jugadores y tuvo problemas para imponer su juego. Llega con muchas dudas a intentar quitarle a Central un invicto de local de más de un año, con 29 partidos, entre 16 triunfos y 13 empates.

El partido de hoy tiene la particularidad de que todos los socios deben pagar entrada para ingresar el estadio debido a la fiesta que se programó para luego de los 90 minutos de fútbol con espectáculos musicales contratados. Y está la oportunidad de comprar populares para los no socios a 15 mil pesos. Los socios deben abonar 10 mil pesos para ingresar a las tribunas generales. Quedan plateas no socios a 30 mil pesos y 15 mil para socios. El expendio es exclusivo en la página web de Deportick.

Central: Broun; Ocampo o Komar, Mallo, Quintana, Sandez; Ortiz, Martínez o Alan Rodríguez; O'Connor, Malcorra, Lovera; Martínez Dupuy. DT: Miguel Ángel Russo

Banfield: Barovero; Coronel, Maciel, Recalde, Insúa; Álvarez, Calleros, Cañete, Rodríguez; Giménez, Sepúlveda. DT: Julio César Falcioni.

Arbitro: Jorge Baliño

Cancha: Central

Hora: 19.15

TV: ESPN Premium