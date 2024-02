TEATRO

Bela vamp

Apenas diez años después de Drácula, Bela Lugosi se vio obligado a frecuentar los tugurios donde se reunían estudios de cine efímeros, miserables, dedicados a producir films de clase B. En esta obra escrita y dirigida por Alfredo Arias, vislumbrando su patético ocaso, Lugosi decide consultar a la nefasta psicoanalista Dorothy Couch, quien es famosa en Hollywood. El actor desea terminar con sus días; ella, llegar a la pantalla grande como guionista y directora. El plan es despiadado: el gatillo decidirá el rumbo de la terapia. Bela vamp forma parte de una trilogía de monólogos que capturan a diferentes estrellas cinematográficas en el crepúsculo de su carrera: comenzó con Joan Crawford terminará con el Sophia Loren. Marcos Montes es quien encarna este Bela Lugosi escrito por Arias para la segunda obra de su trilogía. Con vestuario de Julio Suárez, iluminación de Matías Sendón y afiche de Juan Gatti.

Lunes a las 20, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $7000.

Precoz

Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. Se debaten entre la ternura y la locura, caminan sobre los márgenes y se relacionan afectivamente con el mundo de un modo torpe y mimético. Casi gemelos, casi enemigos, la madre y el hijo ven sacudido su mundo con la aparición de un hombre que la enamora a ella y a él lo vuelve el cómplice perfecto. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada. Regresa la obra dirigida por Lorena Vega y basada en la novela de Ariana Harwicz. Con Valeria Lois y Tomás Wicz.

Jueves a las 21.45, en el teatro Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857.

Entrada: $11000.

MÚSICA

Deriva

Hace dos décadas, Sebastián Arpesella militaba en Grand Prix, imaginando canciones de guitarras con coros a lo Teenage Fanclub y dejando caer versiones de The Cure y The Smiths. Veinte años después, presenta su primer álbum como solista, un estreno y, a la vez, la cristalización del itinerario vital y profesional de alguien que ha hecho del amor por el pop la constante de todos y cada uno de sus gestos. Durante el largo tiempo que no puso su nombre al servicio de un proyecto musical, Arpesella ha venido recorriendo toda una larga carrera como fotógrafo, convirtiéndose en responsable de la imagen de cientos de artistas, tanto en la música como en el cine, la televisión y el teatro. Pero Deriva marca el demorado regreso a su primera pasión, presentando una docena de temas grabados en el estudio Ion, donde lo acompaña el bajo de Fernando Lee, la batería de Agustin Casalía y los teclados de Pablo Font, con coros de Mia Folino y Sebastián Rubin.

Nuestro día más feliz

Simple presentación de Viaje Relámpago, nuevo grupo integrado por Fernando Blanco y Mariano López Gringauz, de Valle de Muñecas, con Sebastián Kramer, de Jaime Sin Tierra, y el baterista Germán Perla, de Mi Pequeña Muerte, y que también llegó a integrar la banda de Rosario Bléfari durante su última época como solista. En su presentación, los integrantes del flamante cuarteto precisan que se reunieron por primera vez en junio del año pasado “para armar un nuevo proyecto, en el cuaal mezclamos la suma de nuestras idiosincrasias para generar nuevas canciones”. Cuatro meses después, en octubre, entraron al estudio DDR, donde con ayuda técnica de Marcelo Belén, grabaron una primera tanda de cinco temas, del que este simple funciona como adelanto.

ONLINE

La mujer en la pared

La terrible, macabra historia de las Lavanderías de la Magdalena, alguna vez distribuidas en Irlanda, puede conocerse en detalle con una simple búsqueda en sitios web: albergues destinados para mujeres “caídas en desgracia” entre los siglos XVIII y XX que se transformaron en auténticas prisiones donde el abuso era moneda corriente. La miniserie producida por la BBC y disponible en Paramount+ recorre el traumático derrotero de un grupo de ex pupilas de esas instituciones católicas a través de su propia mirada y la de un detective que se acerca el pueblito ficcional de Kilkinure para investigar la extraña muerte de un sacerdote en Dublín. De esa manera, el relato entreteje la realidad histórica de las Lavanderías –que comenzó a conocerse en 1993, luego del descubrimiento de fosas sin nombre con 150 cadáveres en un convento– con la historia de ficción especialmente escrita para la ocasión. La reconocida actriz británica Ruth Wilson (Luther) encarna a Lorna, ex internada de una “lavandería”.

Griselda

Basada en la vida y obra reales de Griselda Blanco, la narcotraficante que fundó nada más y nada menos que el Cartel de Medellín, esta nueva serie que ya puede verse en Netflix se amolda a los relatos de narcos latinos con una fuerte impronta del clásico ochentoso Scarface. Con maquillaje y nariz prostética, Sofía Vergara (Modern Family) encarna a La viuda negra, como comenzó a llamarla la prensa, desde su llegada a Miami hacia finales de los 70 hasta su muerte en 2012. En el camino, los seis episodios describen el irrefrenable ascenso en el negocio de la cocaína, una carrera de violencia y muerte que incluye más de un exceso, a la manera del célebre “Say Hello to my Little Friend” alpacinesco.

CINE

Los Bilbao

El nuevo documental de Pedro Speroni, suerte de desprendimiento o continuación de la anterior Rancho, sigue el día a día de Iván Bilbao, un hombre de 33 años que acaba de terminar una condena de cinco años de prisión. Exboxeador, Iván regresa a su pueblo e intenta recuperar esa vida familiar, junto a una esposa e hija, que se vio interrumpida de manera dramática luego del arresto y sentencia. La mirada de Speroni, que sigue a uno de los personajes de su film previo, es cercana, sensible y no exenta de poesía a pesar de la dura realidad del retrato. En las notas de intención, el realizador recuerda que “empecé a ir a su pueblo más seguido y el vínculo fue creciendo aún más, no solo con él sino también con toda su familia. Es ahí donde sentí la necesidad de hacer esta película”. Los Bilbao, que tuvo su estreno en el Bafici, puede verse todos los viernes de febrero a las 20 en Malba Cine (Av. Figueroa Alcorta 3415) y, partir del 15, también en la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530).

Sleep: el mal no duerme

La seguidilla de estrenos surcoreanos en la cartelera no se detiene. Ahora se suma este reciente largometraje de suspenso y terror protagonizado por Lee Sun-kyun, el actor de Parásitos, recientemente fallecido. En la ficción, un matrimonio joven a punto de tener su primer hijo comienza a padecer un problema inesperado: el sonambulismo del hombre, que lo lleva a comer comida cruda de la heladera e incluso a poner en riesgo su vida. Lo que aparenta ser un simple síndrome de sueño alterado comienza a transformar las noches de la pareja en una auténtica pesadilla sin salida a la vista. Pequeña pero rendidora, la película, que debutó en el Festival de Cannes, es la ópera prima del realizador Jason Yu.

TV

Bull

La serie fue un éxito en los Estados Unidos desde su estreno en 2016, apoyada en un equipo de producción que incluyó al mismísimo Steven Spielberg durante las primeras tres temporadas de un total de seis. La señal USA Network comenzó a emitir los 125 capítulos de lunes a viernes, como si se tratara de una novela de la tarde, aunque la historia poco y nada tiene que ver con el romance. La trama está basada en la carrera real del “fundador de una de las consultoras más exitosas de la historia, en la que se desempeñó como consultor de jurados”, según afirma la gacetilla de prensa. Jason Bull (Michael Weatherly) es un psicólogo que ha desarrollado, en base a múltiples parámetros, un esquema para predecir el resultado de los juicios. Cada capítulo desarrolla un caso diferente, al tiempo que Bull y su equipo, integrado por un exfiscal, un detective retirado y un experto en neurolingüística, recopilan los datos necesarios para anticipar la sentencia.

De lunes a viernes a las 21.50, por USA Network.

Supervivencia al desnudo

Desde que debutó allá por el año 2013, el reality show de Discovery se convirtió en uno de los más prestigiosos (y sufridos) del formato. La decimosexta temporada está de estreno en la señal, con nuevos desafíos en parajes inhóspitos y, como indica el título del programa, siempre en cueros. Los relucientes episodios prometen registrar la resistencia de dos sobrevivientes de un incidente marino en pleno desierto del oeste estadounidense y la dura faena de dos médicos en territorio salvaje. Como bonus track, cuatro supervivientes que abandonaron desafíos anteriores aceptan una última oportunidad para demostrar su determinación y triunfar como insospechada tribu.

Jueves a las 22, por Discovery+.