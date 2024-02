DOMINGO 4

TEATRO

La consagración de nadie Esta obra es sobre la búsqueda de Micaela, una cantante de ópera que nunca pudo entrar en la escena lírica de Buenos Aires. En clave documental decide hacer su proyecto bio-dramático, para contar su historia, su camino en el arte, ocupar espacios por sí misma y recibir ese aplauso que no pudo encontrar en el universo de la ópera. En la pieza se entrelazan el éxito, el talento, el destino, los sueños frustrados, los desafíos, la familia, los ancestros, el desarraigo, los maestros y los amores. La necesidad de dejarlo todo en busca de la consagración deseada. Con Micaela Fariña y dirección de Gonzalo Quintana.

A las 12 y a las 19, en Timbre 4, Boedo 640. Entrada: $6000.

Rosa Furia Edelma, una singular mujer de sesenta años, se va al Tigre para despedir los restos de su marido muerto. Intenta hacer un ritual de despedida, pero se distrae con unos vecinos jóvenes y fogosos. Mientras los espía por la ventana, comienza a revelar su intimidad, sus pensamientos, miedos y fantasías. Sola, y en medio del río, algo se transformará para siempre. Con Cecile Caillon. Dramaturgia y dirección: Laura Eva Avelluto.

A las 20.30, en El Extranjero, Valentin Gomez 3380. Entrada: $7000.

Las cautivas Ambientada en el siglo XIX, en Las cautivas un malón irrumpe en una boda y secuestra a la novia, una francesa llamada Celine. Ya entre la tribu, ella será salvada por la india Rosalila. Las dos mujeres se fugarán a través de la monótona geografía de la Pampa. Si el origen del teatro, la tragedia griega, se propuso fundar mitos, Las cautivas se ofrece como una refundación, pura ficción o una metafísica. Dirigida por Mariano Tenconi Blanco e interpretada por Lorena Vega y Laura Paredes. Estrenado en 2021 en el Teatro de la Ribera, donde se repuso con éxito, el espectáculo se presenta ahora en una nueva temporada.

A las 18, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: desde $11500.

MÚSICA

Akapellah Tras un año intenso, con nominaciones a los Grammy incluidas, el rapero venezolano se presenta en Buenos Aires. Pedro Elías Aquino Cova empezó a darse a conocer a través de videos de freestyles y batallas. Actualmente es considerado uno de los pilares del rap en habla hispana. Esta noche, el gordo más pesao del hip hop vuelve a los escenarios porteños junto a Jack Russell.

A las 19, en Groove Palermo, Av. Santa Fe 4389. Entrada: $17000.

CINE

Auxilio Puede verse un ciclo de cine al aire libre con las películas argentinas de los últimos años más aclamadas por la crítica y el público. Las proyecciones se llevarán adelante en el gran patio de la Casa y cada una de ellas contará con la presencia de los directores, directoras y protagonistas en la sala para conversar con los asistentes al final de las proyecciones. Hoy será el turno de Auxilio, de Tamae Garateguy. En 1931, Emilia desafía las normas al ser enviada a un convento, desatando eventos paranormales. Este relato nos sumerge en un grito de auxilio imposible de ignorar, explorando las luchas internas en un entorno impregnado de misterio.

A las 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

LUNES 5

CINE

Anatomía de una caída Puede verse una de las nominadas a Mejor Película en los próximos Oscar, se trata del film de Justine Triet (Sibyl), con Sandra Hüller. Sandra es una escritora que vive con su esposo Samuel y su hijo Daniel, quienes llevan una vida aislada en un pueblo remoto. Su vida se desmorona cuando encuentran a Samuel muerto sobre la nieve. La policía comenzará a investigar su muerte de la que Sandra podría ser la principal sospechosa. Poco a poco el juicio se transformará no solo en una investigación, sino en un inquietante viaje psicológico a las profundidades del vínculo de la pareja.

A las 18 y a las 20.50, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $1500.

Desiderio Jalonando su narración con reflexiones acerca de la verdad, la mentira, el azar, Desiderio construye su relato acerca de la infancia en Hungría, la adolescencia en Polonia, su participación como soldado en la Segunda Guerra Mundial, su emigración hacia Argentina, sus trabajos en ámbitos militares argentinos, y la familia que fundó en nuestro país. Rolf, hijo de Desiderio, fue uno de los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar en Argentina. A través de elementos ficcionales nos asomamos al “detrás de escena” de su autorretrato. Dirige Juliana Fischbein.

A las 19, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

ETCÉTERA

¿Qué pasa hoy acá? El derecho al goce y al encuentro son los propósitos que reúnen a Erica Rivas y a Martín Rechimuzzi en un escenario, como si buscaran por un momento exorcizar del cuerpo la realidad. Pero hay más, porque otro de los motivos que los llevó a trabajar juntos fue su identificación con el legado del Parakultural y, en especial, con uno de sus exponentes: Alejandro Urdapilleta. Producto de esas variables puestas en juego surgió este happening que invoca a espíritus paraculturales noventeros, y viste sus pelucas para desmontar este presente.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $5600.

Verano en el museo Recorré el Museo Perlotti junto al equipo educativo para conocer su patrimonio y su historia. Una experiencia de recorrido guiado por el museo y luego a un taller para crear con arcilla. Inspirados en la colección del Museo Perlotti, se propone realizar una escultura propia. Edad recomendada: a partir de los 6 años. Requiere inscripción previa.

A las 16, en el Museo de Esculturas Luis Perlotti, pujol 644. Entrada: $500.

Imagen invisible Se brinda un taller sensorial a partir de la obra de Eduardo Navarro.

Javier Villa, curador de la exposición A 18 minutos del Sol, junto al artista Eduardo Navarro, invitan a realizar una experiencia orientada a personas con discapacidad visual, acompañados por el equipo educativo del Moderno. La actividad comprende dos instancias no excluyentes. En el primer encuentro, se visita la exhibición junto a Javier Villa, para conocer en primera persona las ideas que la motivaron. En el segundo encuentro, se recorre la obra nuevamente junto al artista para luego llevar adelante un ejercicio de producción que busca contribuir al proyecto “Nacimiento de la imagen invisible”.

A las 17, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

MARTES 6

ETCÉTERA

Mundo Gea Esta es una experiencia inmersiva para explorar océanos, navegar entre ballenas y delfines y recorrer una isla repleta de dinosaurios. Gea Marina es el espacio de entretenimiento diseñado para aprender sobre los ecosistemas marinos. Entre sus atracciones se encuentra el espectacular simulador “Odisea submarina” donde el público podrá sumergirse en un fascinante viaje y explorar el Mar Argentino. Gea Terrestre propone una fascinante travesía por las ecorregiones. Un Cine 4D E-motion que invita a navegar por el cauce de un río y recorrer las regiones de Argentina con su flora y su fauna.

De martes a domingos y feriados de 11 a 18, en el Ecoparque, Av. Las Heras 4159. Entrada: desde $5150.

ARTE

Desvíos Puede visitarse la muestra colectiva de Adriana Ablin, Gabriela Boer y Mariano Vilela. Dice el texto de Laura Casanovas: “La presente reunión tiene como antecedente los intercambios entre los artistas sobre el arte y la vida (cada uno siguiendo su camino plástico), considerándolos fundamentales para proyectar la posibilidad de un futuro donde el encuentro, el respeto y la valoración de los otros constituyan el horizonte más deseado y no denostado.”

Hasta el 29 de marzo, en Galería Van Riel, de lunes a viernes de 15 a 19. Juncal 790.

Autónoma Pensar en la experiencia de transitar la ciudad. En la manera en que un cuerpo trabajador feminizado atraviesa la experiencia de habitarla. A partir de una operación semántica que interviene sobre el significante Autónoma, en su doble carácter de adjetivo y nombre propio, Victoria Boulay se pregunta a través de sus pinturas acerca de qué otros adjetivos podrían ocupar ese lugar, qué otros modos y experiencias posibles propician una ciudad que por momentos se torna invivible.

Curador: Laura Lina.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

MÚSICA

Pipi Piazzolla El trío presentará música nueva, que será grabada en su próximo álbum Como siempre el grupo se completa con Lucio Balduini y Damián Fogiel.

A las 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $4500.

CINE

Cine continuado La Casa de la Provincia de Buenos Aires presenta un ciclo de películas seleccionadas que se proyectarán durante todo el mes de febrero. Hoy llegará el turno de un doble programa del realizador Douglas Sirk. Primero con Magnífica obsesión y más tarde, el clásico Lo que el cielo nos da. En esta última, una viuda de buena familia inicia un romance con su apuesto jardinero. A pesar de pertenecer a dos mundos completamente diferentes deciden casarse, pero su amor tropieza con el rechazo de los hijos de la mujer y de su círculo social. Con Jane Wyman, Rock Hudson y Agnes Moorehead.

A las 17 y a las 19, en la Casa de la PBA, Av Callao 237. Gratis.

Que no se acabe el show Puede verse el documental que cuenta la historia de Fabián Show, el cantante cordobés que conquistó a todos en las redes sociales con su carisma y murió trágicamente en 2016 en un accidente automovilístico en la ruta 9.

Disponible a través del canal de la productora Changuita Films. Gratis.

MIÉRCOLES 7

MÚSICA

Ana Patané En 2023 la artista presentó Ajeno al tiempo, una selección de canciones de Hermética interpretadas de manera inédita. Entre arreglos camperos, folklóricos y aires de milonga, las guitarras, cuerdas y piano se suman a la voz de Patané que actualiza la poética de la banda emblema del metal argentino. Cuando el repertorio se estaba ampliando al legado que siguió a La H con temas de Almafuerte y Malón, la sorpresiva muerte de Ricardo Iorio reconfiguró la emotividad de los shows de Ana, en un contexto donde estas canciones demuestran la atemporalidad que evidencia el título del disco. La acompañan Pablo Chihade y Julián Hermida.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $4000.

TEATRO

Petróleo Vuelve el gran éxito del grupo Piel de Lava. Cuatro trabajadores del petróleo conviven en la Patagonia bajo las siempre duras condiciones laborales y climáticas. En ese mundo masculino, algo va a resquebrajarse. Estos hombres son interpretados por las cuatro notables actrices del grupo–Laura Paredes, Elisa Carricajo, Valeria Correa y Pilar Gamboa– con el resultado de lograr una masculinidad construida totalmente sobre el escenario.

A las 20, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $11500.

ARTE

Nosotrxs con otrxs Puede verse una instalación audiovisual que reúne trabajos del taller que se desarrolló en el marco del programa CNB. La pieza reproducirá fotografías que retratan diferentes puntos de la Ciudad, tomadas por integrantes de la organización comunitaria, social y política Vientos de Libertad, que brinda un acompañamiento integral a jóvenes del barrio con problemáticas de consumo.

De miércoles a domingo, de 15 a 20, en La Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

¡Laira, laila! Cuenta el texto de sala de Nicolás Cuello sobre la muestra de Antonio Villa: En sus últimas piezas teatrales, como Malviaje, Villa comenzaba a ceder ante su inevitable pulsión por devenir-afuera de la estabilidad del lenguaje dramático. Pero la escucha arriesgada a estos deseos por flanquear su lengua, creó las condiciones para una investigación que le permitió dar un salto hacia el campo del arte, sirviéndose de las condiciones que habilitaba la performance para expandir el saber teatral hacia otras formas de aparición de su pregunta por las fronteras entre el cuerpo, la ficción y la realidad.

Hasta el 18 de febrero, en Constitución, Del Valle Iberlucea 1140. Gratis.

La actuación de las máquinas Últimos días para recorrer la muestra de Daniel Basso. Dice sobre ella su curador Mariano Ulloa: “¿Puede una máquina tener sentimientos o acaso provocarlos? Estos interrogantes son develados a partir de esculturas y fotografías que canalizan el universo de referencias del artista y su sorprendente repertorio material. Como siempre el entorno es clave en las instalaciones de Basso, explorando la versatilidad de la escultura en relación al espacio e involucrando al espectador en una experiencia inmersiva que contiene sus trabajos, creando una atmósfera de carácter específico y lisérgico”.

Hasta el 23 de febrero, de martes a domingo de 13 a 18, en Calvaresi Contemporáneo, Defensa 1136. Gratis.

JUEVES 8

TEATRO

Potencia Gutiérrez Regresa la obra de Maruja Bustamante, con Miranda de la Serna, Viviana Saccone y Maite Rodríguez Chietino. La historia habla de la fuerza de dos hermanas distintas, pero atravesadas por la misma coyuntura. Con una madre impune y sometida buscan salidas en el arte y el ascenso social dentro de una Corrientes en estado de ferviente carnaval. Potencia Gutiérrez cuenta un trozo de la vida de una bastonera campeona con deseos de tener su escuela de baile y su hermana que sueña con cambiar el mundo. Una idiosincrasia demodé, donde el paternalismo y la intolerancia reinan, intentará entorpecer sus objetivos.

A las 21, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $3500.

Suavecita En el hospital donde trabaja, el rumor corre a sus espaldas. El Dr. Rodríguez la utiliza para probar una terapia alternativa en pacientes terminales. Suavecita viene a traccionar dos universos: por un lado, el de una mujer que descubre un don para curar a pacientes; y por otro lado, el universo de la ciencia y la medicina tradicional en un hospital público del conurbano. En ese espacio entre lo mágico y lo terrenal aparece ella, con un objetivo más terrenal que mágico: ganar dinero para mantener a su hija y darle las mejores condiciones de vida posibles. Con Camila Peralta. Dirige Martín Bontempo.

A las 21, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $6500.

ARTE

Visitas mediadas Puede recorrerse la exposición Premio adquisición 8M: ediciones 2021-2022-2023, con los trabajos premiados en las tres ediciones de este certamen. Se exhiben pinturas, esculturas, fotografías, videos, cerámicas, textiles e instalaciones que dan cuenta del trabajo de artistas argentinas, en un recorrido por temáticas que las atraviesan de manera transversal: la sexualidad, la identidad, la maternidad, las tareas de cuidado, la educación, la religión, el cuerpo, la violencia, la poesía, los miedos, las ilusiones, los vínculos, las tradiciones.

A las 16, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Emisor+FloxCom Inaugurando el ciclo estival Fronteras Psíquicas, se presenta el proyecto del músico Leo Ramella con el dueto FloxCom, integrado por Fernando Floxon (Travesti) y Adrián Mundo. La fecha contará también con la presencia de Haedo/Temperley y la ambientación sonora de Zurita.

A las 20, en Moscú, Av. Córdoba 4335. Entrada: $2000.

CINE

Ciclo romántico En el mes del amor, se ofrece una serie de películas para celebrarlo. Hoy toca Sintonía de amor, de Nora Ephron. Tras la muerte de su esposa, el arquitecto Sam Baldwin (Tom Hanks) se encuentra muy abatido. Su hijo Jonah, llama en Navidad a un programa de radio para contar su historia. Miles de mujeres lo escuchan: una de ellas, Annie Reed (Meg Ryan), que está por casarse se obsesiona con conocer a Sam.

A las 21, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

ETCÉTERA

Pedro Saborido Se lleva adelante una nueva función de Saborido en el patio del Club. Una charla terapéutica: Conurbano, Peronismo y lo que está pasando estos días.

A las 20, en El Club de la Música, Juan B Alberdi 4449, Villa Ballester. Entrada: $5000.

VIERNES 9

MÚSICA

Disclosure El dúo británico de música electrónica formado por los hermanos Guy y Howard Lawrence volverá a Buenos Aires en formato DJ Set para celebrar las canciones de su cuarto y último disco de estudio publicado en julio, Alchemy. Sobre el disco, la banda cuenta: “Este trabajo se siente como una celebración de lo liberados que nos sentimos en este momento. Desde ahora, ya no firmamos nuestra música con un sello discográfico mayoritario, y esto nos permite hacer lo que queremos. Como por ejemplo, ser más creativos y no girar con este disco si no queremos”. Esta será la segunda visita al país después de un recordado Luna Park.

A las 21, en el C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: $45000.

Ligia Piro Desde el jazz más tradicional pasando por el bossa, la pareja (que completa Federico Mizrahi) fluye hacia un mundo de géneros entrelazados que marcarán el pulso de la noche. Describe la cantante sobre el espíritu del espectáculo: “Nos divierte ir hilando situaciones cotidianas personales, con historias que cuentan las canciones. Soy de las que piensa que hay que romper la solemnidad de un show, y hacerlo más familiar. Me parece que la gente la pasa mejor”.

A las 22, en el Torquato Tasso, Defensa 1575. Entrada: $9000.

TEATRO

Una casa llena de agua En plena década del ‘90, una estudiante entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto. Milena despliega un universo que tiñe sus formas de pensar. La obra cuenta con la actuación de Violeta Urtizberea, dirigida por Andrea Garrote.

A las 21, en Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entrada: $6000.

A fuego En el marco del festival Temporada Alta, se presenta un monólogo íntegramente el verso, lleno de sátira, juegos de palabras y metateatralidad, en el que la fascinación del protagonista por la figura histórica de Eróstrato se convierte progresivamente en una obsesión. Es un espectáculo de La Bella Otero, una compañía emergente de Barcelona, protagonizado por Pablo Macho Otero, responsable también de la dirección junto a Emma Arquillué. Repite el sábado 10, a las 21.

A las 22, en Timbre 4, Boedo 640. Entrada: $6000.

CINE

El francotirador El guionista Santiago Calori tuvo a su disposición el catálogo en fílmico de Filmoteca Buenos Aires y eligió 23 títulos para proyectar en febrero. Hoy se compartirá El francotirador, de Michael Cimino. En sus palabras: “Muchas veces se habla de Cimino como ‘el que terminó con el New Hollywood’, como si eso lo hubiera podido hacer una sola película. Pocas veces se habla del exceso que fue, previo a La puerta del cielo ese movimiento. Muchas veces se habla de Apocalipsis Now de Coppola a la hora de hablar del cine bélico sobre Vietnam. Pocas veces se habla de El francotirador, quizás una de las películas más crudas sobre ese conflicto bélico. Será porque la secuencia de la ruleta rusa sigue siendo difícil de pasar, incluso 45 años después”.

A las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2000.

SÁBADO 10

MÚSICA

Refresco Vuelve el festival de verano que propone una noche de frescura en las sombras. En esta fecha se presenta Fantasmagoria, la banda comandada por Gori, quien cuenta sobre la identidad de la banda: “después de Fun People quería tomar un camino impredecible. El rock se trata de hacer algo nuevo. La más fácil hubiera sido armar algo parecido a mi anterior banda o a Cuscifae para captar ese público. Nadie se esperaba lo de la acústica. Me gusta tomar caminos difíciles que a la larga son disfrutables”. Completan el ciclo las melodías luminosas y el sonido juguetón de Niños Envueltos y el rock psicodélico y post punk de Socorro.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $4000.

Francisco Bochatón El cantante se prepara para dar un show especial en formato full band. Tocará principalmente temas de Cazuela y de su reciente Ropa de Animal. Abre la noche El Asesino del Romance y musicaliza la DJ Caro Ban.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $4000.

Cumbia Konex Amar Azul sigue de fiesta por sus 30 años de carrera y lo celebran con todo. La banda se profesionalizó en 1991 y un año más tarde compusieron su álbum debut. En 1995, el grupo integró a Gonzalo Ferrer, quien incorporó al grupo un sonido de acordeón muy distintivo. Con Miguel Angel D’Annibale en la voz, acabaron de darle forma al proyecto, hoy erigido como un estandarte de la cumbia argentina Hoy se suben al escenario junto a Onda Sabanera, El Mago y la Nueva y Gastón Angrisani.

A la medianoche, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $5500.

Festival de verano Se presenta en vivo el dúo conformado por César Lerner y Marcelo Moguilevsky. Nacidos de abuelos rusos y polacos que emigraron a Argentina a principios de siglo, han contribuido a la recreación del estilo klezmer desde 1996 sin una pretensión antropológica. Por el contrario, han desarrollado su propio lenguaje basado en la improvisación, combinando elementos musicales de la música folclórica argentina, jazz, música contemporánea y tango.

A las 19, en la Usina del Arte, Agustín Caffarena 1. Gratis.

CINE

Trenque Lauquen Dirigida por Laura Citarella y protagonizada por Laura Paredes, fue reconocida recientemente por la revista Cahiers du cinema como la mejor película de 2023. Se estrenó localmente hace exactamente un año, y permaneció en cartelera por mas de seis meses. A raíz de los reconocimientos obtenidos en el último tiempo, el Centro Cultural San Martín decide re-estrenarla durante todo el mes. Su duración total es de 250 minutos, y se proyecta con un intervalo.

A las 19, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $1000.

TEATRO

Habitación Macbeth A través del cuerpo de un actor encontrado en la fosa del teatro, las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de la majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como el público. La obra es el intento de transparentar la máquina teatral y su metáfora, sin menguar la extraordinaria potencia poética que sostienen sus efectuaciones ficcionales, por el contrario, mestizándose con ellas, defendiendo la máscara, pero también sus misterios sagrados. Protagonizada y dirigida por Pompeyo Audivert

A las 20, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $11000.

