A Central no le faltó decisión ofensiva ni especuló con jugar solo en su campo. El canaya falló en la definición, en jugadas claras, y se desmoronó cuando Talleres encontró espacios en el fondo auriazul. En un partido muy entretenido en el Mario Alberto Kempes el local encontró goles con pelotas verticales y ni siquiera el juego se equilibró con el empate transitorio de Lovera. Talleres jugó a gusto en el segundo tiempo y amplió la diferencia. La caída por goleada del campeón obliga Miguel Russo a revisar ideas para propiciar la rápida reacción del equipo.

Central no fue el equipo sin respuestas ofensivas que apareció en los primeros partidos del año. Fue agresivo, con Malcorra eficiente con la pelota, y rápido para jugar cada balón recuperado. La buena actitud en ataque logró que el canaya se instale en campo rival y Herrera la ganó un mano a mano a Martínez Dupuy, entre otras atajadas. Pero no todo estaba bien en el campeón. Se adelantó mucho en el campo, si hasta llegó a parar la defensa en mitad de cancha.

Herrera desvió un buen remate de Malcorra y después otro de Alan Rodríguez. La reacción de Talleres fue con pelotazos verticales. Primero lo perdió Sosa al demorar en el control del balón cuando se escapó solo. Después lo tuvo Botta, con otro centro vertical, pero el ex Colón no falló y superó a Broun con una mediavuelta en el área. El local había hecho poco para llegar al gol. Pero tuvo la lucidez para encontrar los espacios en el fondo auriazul.

El empate de Central fue merecido y esperado. Ocampo pisó el área en buena corrida y lo bajó Botta. Lovera, en gran definición al ángulo derecho, marcó el empate. Pero las características del juego no cambiaron. Talleres en una pelota detenida lanzada por Botta tuvo a Juan Rodríguez con cabezazo en el área chica para superar a Broun. La jugada se revisó por varios minutos y fue convalidada por Herrera. Un Central aún aturdido por la polémica jugada se volvió vulnerable con un saque de arco de Herrera. La pelota picó, Sosa se le escapó a Sandez y anotó el tercera ante el uno canaya.

Central no tuvo capacidad para reponerse a los dos tantos de diferencia en el segundo tiempo. Russo metió en cancha a Campaz, Mauricio Martínez y Quintana pero el juego de Talleres se agrandó con la diferencia y despejó dudas con una aparición de Catalán en el área para anotar el cuarto con fuerte derechazo. Una jugada que el lateral inició en mitad de cancha y se abrió camino a pura velocidad. Central fue vulnerable en defensa como hacía tiempo no se lo veía. El campeón aún no apareció en la nueva temporada.

4 Talleres: Herrera; Benavídez, Catalán, Suárez, Riveros; Porillo, Portilla, Botta, Bustos; Sosa, Girotti. DT: Walter Ribonetto

1 Central: Broun; Ocampo, Mallo, Komar, Sandez; O’Connor, Ortiz, Alan Rodríguez; Lovera, Malcorra, Martínez Dupuy. DT: Miguel Russo

Goles: PT: 12 Botta (T), 30m Lovera (C) de penal, 42m Rodríguez (T) y 45m Sosa (T). ST: 16m Catalán (T).

Cambios: PT: 19m Rodríguez por Riveros (T). ST: 9m Campaz, Martínez y Quintana por Ocampo, Alan Rodríguez y Ortiz (C), 19m Cervera por Martínez Dupuy (C), 26m Juan Portillo y Romero por Marcos Portillo y Girotti (T), Ortegoza y 34m Depietri por Botta y Bustos (T), 41m Lo Celso por Lovera (C).

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Mario Alberto Kempes