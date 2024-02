El Sindicato de Trabajadores Municipales decretó un paro de actividades por 24 horas en Rosario como respuesta a la falta de una propuesta de aumento salarial por parte del gobierno del intendente Pablo Javkin.

La medida se cumplirá con guardias mínimas en los servicios esenciales, indicó el gremio en un comunicado dado a conocer este lunes.

Antonio Ratner, secretario general del sindicato, aseguró que desde el Palacio de los Leones les confirmaron que aún no tienen una propuesta de aumento concreta para hacerles. “Están alineados con la política general del gobierno provincial. Hasta que ellos no hagan una propuesta a sus trabajadores, la Municipalidad no nos puede hacer una propuesta a nosotros“, explicó sobre la respuesta al pedido que los municipales vienen haciendo de recomposición salarial.

En ese sentido, Ratner se preguntó: “¿Para qué tenemos paritarias? ¿Por qué discutimos si va a ser así?“. Resaltó que durante los últimos cuatro años, es decir en la primera gestión del intendente Javkin, nunca hubo ningún conflicto y siempre las partes llegaron a un consenso.

“¿Por qué esta vez es diferente? Se ve que se alineó con el gobierno provincial y está esperando no sabemos qué para hacer una propuesta”, cuestionó. En tanto, recordó que “ya se pasó el mes de enero y no tuvieron una respuesta”.

El gremio presiona para que se los convoque a dialogar y que "dejen de mandar a funcionarios de segunda y tercera línea a decir que están trabajando en eso”. “Lo único que no aumentan son los sueldos”, remarcó Ratner.