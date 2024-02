El campeón ya no se parece a tal y Miguel Russo meterá mano en el equipo que buscará el jueves la primera victoria del campeonato. Central recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio de San Nicolás y habrá modificaciones en todas las líneas para hacer lugar en el once titular a Carlos Quintana, Mauricio Martínez y Jaminton Campaz. Hoy hay fútbol en Arroyo Seco para probar las variantes en un plantel que todavía no ganó en Copa de la Liga pero que ayer sumó a los entrenamientos a Damián Martínez, tras una lesión, y Emanuel Coronel, el último refuerzo.

Al problema de que el equipo no gana en la nueva temporada se sumó el último sábado la dura caída por goleada en Córdoba frente a Talleres. Nada del juego del canaya encuentra analogías con lo hecho el año pasado al obtener la Copa de la Liga 2023. Russo asume la preocupación y planea cambiar mucho en el equipo, al menos con modificaciones en todas las líneas.

En defensa volverá Carlos Quintana, ausente en Córdoba por una molestia muscular. Pero Juan Cruz Komar tiene chances de seguir en el equipo para reemplazar en el lateral por derecha al chico Elías Ocampo. Esta es una de las principales dudas del entrenador. Es que si bien Ocampo tuvo un buen partido ante Talleres y formó parte del juego ofensivo del equipo con sus corridas, al momento de la marca tuvo algunas fallas que lo pueden sacar de la alineación. En el mediocampo es un hecho el ingreso como titular de Mauricio Martínez, probablemente por Kevin Ortiz. Porque Alan Rodríguez también dejaría la formación pero en su caso para hacerle lugar a Campaz. Estas tres variantes serán probadas por el técnico en la práctica de esta mañana en Arroyo Seco. Los ingresos de cada uno de ellos están sujetos a que los jugadores respondan a las exigencias físicas sin dificultades.

En la práctica de ayer se sumó Coronel al plantel. El ex Banfield está a disposición del técnico pero quizá se demore algún partido más su debut con la auriazul. Damián Martínez, por su parte, retomó ayer las prácticas al superar el esguince de rodilla que sufrió en la final ante Platense el pasado 16 de diciembre. Pero el ex Unión lleva seis semanas sin practicar, por lo cual buscará primero mejorar su condición física para luego intentar volver al once titular.

Central enfrentará a un rival que viene de sorprender y superar a Gimnasia y Esgrima y a Huracán. El partido se jugará en San Nicolás por el mal estado del campo de juego del Gigante de Arroyito. Para presenciar el partido habrá prioridad de socios y los que tienen abono a platea, excepcionalmente, deberán hacer reserva de su lugar en trámite web sin costo que se realiza a partir de hoy. Quienes tienen abono y no pueden ir el jueves a San Nicolás serán resarcidos con el ingreso gratis a platea en uno de los tres partidos que el canaya jugará de local por Copa Libertadores a partir de abril. Incluso se podrá elegir a qué partido asistir.