Desde Roma



El presidente Milei asistirá a la canonización del domingo para lo que llegó este viernes a Roma proveniente de Israel donde mantuvo encuentros con el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a quien le prometió entre otras cosas, cambiar la Embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén como hizo el ex presidente estadounidense Donald Trump en 2018. El lunes será recibido en audiencia privada por el papa Francisco y luego se verá con el número dos del Vaticano, el secretario de estado cardenal Pietro Parolin. Más tarde se encontrará con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y la primera ministra derechista, Giorgia Meloni.



En relación a la presencia de Milei, el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva dijo a los periodistas que “hoy el presidente es el señor Javier Milei y por lo tanto su presencia, así también como la presencia de otros representantes del gobierno nacional, es importante porque se trata de un hecho importante (la canonización) para la Argentina. Por lo cual la presencia del Presidente de la Nación es valiosa”. Y sobre las relaciones de Milei con la Iglesia añadió que “son buenas. Es un gobierno que no lleva más de dos meses. Las relaciones son cordiales, institucionales y seguramente luego de este evento se podrán estrechar”.

Respecto a un eventual viaje del Papa a la Argentina, que no regresó desde que fue elegido Papa hace mas de 10 años y que ahora dijo que piensa visitar este año, el arzobispo indicó que “es lo que queremos todos". En ese sentido, afirmó que "el pueblo quiere encontrarse con su pastor. Y el pueblo tiene ganas no solo de verlo sino de escucharlo. Necesitamos sus palabras, su presencia física. Yo digo siempre que los argentinos a Bergoglio no lo hemos dejado ser Francisco. Lo hemos siempre metido en nuestras internas, en nuestras discusiones. Pero tenemos que aprender a descubrir y valorar a Francisco como un líder mundial".

En cuanto a los dichos de Milei sobre el Papa en la campaña electoral --lo llamó “el maligno en la tierra” y dijo que tenía afinidad con “los comunistas asesinos” entre tras cosas-- el arzobispo de Buenos Aires señaló que Francisco “nos dio una gran lección de grandeza cuando a los pocos días de ser presidente Milei, conversaron por teléfono. Después Francisco dijo que cuando se está en campaña electoral se dicen cosas imprudentes que después pasan. Como el papa juega en “ligas mayores” (en alusión al fútbol que él ama, ndr), es capaz de perdonar, de reconocer la importancia de las relaciones institucionales entre los estados, las relaciones institucionales entre el presidente y la Iglesia y por lo tanto, con un corazón de grandeza, deja de lado esas cuestiones. Nos enseña una vez más a los argentinos cual es el gesto que debemos tener”.