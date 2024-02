Una nueva edición de Esther Estelar está a punto de comenzar, con las ganas puestas en dar continuidad al que es uno de los eventos más importantes de Pueblo Esther. Organizado por las compañías Tuto Tul y Circo Guerapa, en cogestión con la Municipalidad de Pueblo Esther, y con el apoyo del Ministerio de Cultura de Santa Fe y del Instituto Nacional de Teatro, el 5º Festival Esther Estelar tendrá lugar los días 16 y 17 de febrero en el Anfiteatro de Pueblo Esther. Juegos populares, teatro, música, circo y humor, para toda la familia y con entrada a la gorra.

“Tomamos la decisión de hacer el festival en octubre, sabiendo que se venía un fin de año difícil. Temíamos un panorama bastante oscuro y finalmente llegó, la oscuridad nos arrolló. Pero contamos con la decisión y convicción de hacer el festival, con toda la fuerza y tracción de nuestro trabajo. Si bien tenemos el apoyo de la Municipalidad de Pueblo Esther y del sector privado, estamos realizando el festival con casi un cuarto de presupuesto del que correspondería. Pero creemos que es importante no bajar los brazos, en ningún sentido. Nos parece cada vez más importante que el festival se haga, para tener micrófonos y presencia en el espacio público, y también para poder demostrar lo importante de la convivencia, de que nos juntemos y nos reunamos, y podamos disfrutar entre vecinos de un espacio saludable, del encuentro, a través de distintas expresiones como los juegos populares, la gastronomía, el circo, el teatro y la música”, resume José Guirado a Rosario/12.

“Ahora se pone otra vez en tela de juicio el valor de la cultura, y parece que estuviéramos viviendo una segunda y peor pandemia, pero estamos convencidos del valor que tiene lo que proponemos y hacemos, aun cuando sabemos que seguir de este modo es insostenible a lo largo del tiempo. Además de los apoyos, este año al festival lo vamos a realizar desde la solidaridad y la ayuda de muchísima gente, vecinos, artistas, amigos y familiares, que se están volcando a dar una mano en tareas que antes eran pagas, desde un voluntariado que permite sostener y hacer al festival. Va a ser realmente un gran evento, tenemos una gran programación, gracias al empuje y la ayuda de mucha gente”, continúa.

-En entrevistas anteriores, recuerdo que siempre destacaste la alegría de la comunidad por el festival.

-La gente lo vive como un carnaval, como algo propio. Ya con la difusión y cartelería, en locales, comercios, colonia de vacaciones, ves las caras de felicidad de la gente, es notable el entusiasmo. La noticia del festival es como un bálsamo entre tantas otras noticias, todas pálidas. Parece que el festival trae un poco de calma y alegría en los rostros y en los cuerpos, y lo estamos palpando en estos días.

-La situación es recurrente, las y los artistas siguen peleando por su reconocimiento como trabajadoras y trabajadores de la cultura.

-El festival nos produce mucha alegría, pero el contexto es de mucho desconcierto y de muchas contradicciones, todavía estamos reinventando lo que hacemos y por eso podemos hacerlo, porque tejemos nuevas redes de solidaridad, nuevas formas de gestión, así como nos pasó en la pandemia, armando estrategias nuevas, que no conocíamos. Se ve que ésa es nuestra tarea, como artistas y hacedores culturales, la de encontrar las formas, las vías, para que el arte suceda y los encuentros sean posibles. Enfrente hay todo un aparato con el que pareciera que nos quieren poner a ver Disney y disfrazarnos de Pluto, pero los argentinos no somos así. Hay una fuerza terrible en la base de nuestra cultura, no solo en quienes hacemos espectáculos o cualquier tipo de arte, sino en la gente, en el pueblo. Hay una base, una tradición y deseo, de que mantengamos ciertos rituales, que tienen que ver con lo que producimos nosotros mismos. La destrucción del Instituto Nacional del Teatro y la del Fondo Nacional de las Artes es una de las herramientas que se plantearon para destruir nuestra identidad; creo que es muy importante para nosotros poder hacer estos festivales, para mostrar cómo somos, qué decimos y qué pensamos.

La programación de Esther Estelar contará con las presencias de Camila Basterra, Trompito, El Quoco, Tía Bilis, Matildo, María Lenci, Tuto Tul y Adrián Conde desde España; junto a las propuestas musicales Pacha Kuyuy y Ioio del Ritmo. “Tenemos una programación con algunos artistas de Rosario, como Cami Basterra y Ioio del Ritmo, artistas locales de Pueblo Esther, y un espectáculo que viene de España con Adrián Conde, un clown y mago de los más grosos del mundo, y tenemos la suerte de tenerlo por acá, por una de esas casualidades que uno agradece y está atento a que sucedan. Adrián justo venía a visitar a su familia en Buenos Aires y tenía el sueño de actuar en Argentina, le dimos la fecha del festival y pudo hacer coincidir el viaje para estar con nosotros. Así que tenemos un espectáculo internacional, de una calidad extraordinaria, y a la gorra”, concluye.